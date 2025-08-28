ETV Bharat / entertainment

फिल्म जॉली एलएलबी 3 को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है. पटना हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका ने मामले को और गरमा दिया है-

August 28, 2025

पटना : बिहार की पटना हाईकोर्ट में अधिवक्ता नीरज कुमार ने एक जनहित याचिका दायर कर फिल्म जॉली एलएलबी-3 और उससे जुड़े गीत व प्रमोशनल कंटेंट पर रोक लगाने की मांग की है. उनका आरोप है कि फिल्म में न्यायपालिका और वकालत पेशे का चित्रण अपमानजनक और अवमाननापूर्ण ढंग से किया गया है. इससे वकीलों और पूरे न्यायिक तंत्र की गरिमा को ठेस पहुंच रही है.

गीत और ट्रेलर पर उठे सवाल : याचिकाकर्ता ने हाल ही में जारी गीत “मेरा भाई वकील” और फिल्म के ट्रेलर को विवाद का मुख्य कारण बताया है. उनका कहना है कि इन सामग्रियों में वकालत पेशे को हास्यास्पद तरीके से दिखाया गया है. इससे न केवल अधिवक्ताओं की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचता है बल्कि जनता के बीच न्यायपालिका की छवि भी धूमिल होती है.

हाईकोर्ट से क्या मांगा गया : याचिका में हाईकोर्ट से मांग की गई है कि विवादित गीत और ट्रेलर को तुरंत प्रतिबंधित किया जाए. साथ ही फिल्म निर्माताओं को निर्देश दिया जाए कि वे बार काउंसिल ऑफ इंडिया और बिहार स्टेट बार काउंसिल से अनुमति लेकर आवश्यक संपादन करें.

''फिल्म का गीत और प्रमोशनल सामग्री वकालत पेशे को हास्यास्पद रूप में दिखाती है, जो न केवल अधिवक्ताओं की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाता है बल्कि जनता के बीच न्यायपालिका की छवि भी धूमिल करता है.''- नीरज कुमार, याचिकाकर्ता, अधिवक्ता

कौन बने प्रतिवादी : याचिका में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, सेंसर बोर्ड, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बिहार स्टेट बार काउंसिल, स्टार स्टूडियो 18 और कांगड़ा टॉकीज़ को प्रतिवादी बनाया गया है. यह मामला हाईकोर्ट के लिए अहम हो गया है क्योंकि इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाम पेशे की गरिमा का प्रश्न जुड़ा हुआ है.

रिलीज़ डेट पर भी छाया संशय : गौरतलब है कि फिल्म जॉली एलएलबी-3 की रिलीज़ 19 सितंबर को प्रस्तावित है. लेकिन हाईकोर्ट में लंबित इस जनहित याचिका के कारण रिलीज़ डेट पर भी संशय गहराता जा रहा है.

