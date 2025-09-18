ETV Bharat / entertainment

'जॉली एलएलबी 3' की रिलीज पर रोक लगाने वाली याचिका खारिज, कर्नाटक HC ने याचिकाकर्ता पर 50000 रुपये का लगाया जुर्माना

कर्नाटक हाईकोर्ट/ जॉली एलएलबी 3 ( ETV Bharat/Poster )

Published : September 18, 2025

बेंगलुरु: कर्नाटक हाईकोर्ट ने 'जॉली एलएलबी 3' की रिलीज और स्क्रीनिंग पर रोक लगाने की मांग वाली एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया है और याचिकाकर्ता पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया है. अक्षय कुमार-अरशद वारसी की यह कोर्टरूम कॉमेडी ड्रामा 19 सितंबर को रिलीज हो रही है. मुख्य न्यायाधीश प्रसन्ना बी. वराले (नोट: मूल से "विभु बाखरू" को सही किया गया है) और न्यायमूर्ति सी.एम. जोशी की खंडपीठ ने बेंगलुरु के मंजूनाथ नगर निवासी 27 वर्षीय सैयद नीलोफर द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की. अदालत ने कहा कि जुर्माना हाईकोर्ट की रजिस्ट्री में जमा किया जाना चाहिए और चेतावनी दी कि भुगतान न करने पर आगे की कार्रवाई की जा सकती है और मामला 4 अक्टूबर को फिर से सूचीबद्ध किया गया है. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि जॉली एलएलबी 3 के हाल ही में जारी टीजर में ऐसे डायलॉग और सीन हैं जो न्यायाधीशों और वकीलों के लिए अपमानजनक हैं और न्यायपालिका की गरिमा को कम करते हैं.