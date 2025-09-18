ETV Bharat / entertainment

'जॉली एलएलबी 3' की रिलीज पर रोक लगाने वाली याचिका खारिज, कर्नाटक HC ने याचिकाकर्ता पर 50000 रुपये का लगाया जुर्माना

'जॉली एलएलबी 3' की रिलीज पर रोक लगााने वाली याचिका को कर्नाटक हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. याचिकाकर्ता पर जुर्माना लगाया है.

Karnataka High Court Jolly LLB 3
कर्नाटक हाईकोर्ट/ जॉली एलएलबी 3 (ETV Bharat/Poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 18, 2025 at 7:52 PM IST

2 Min Read
बेंगलुरु: कर्नाटक हाईकोर्ट ने 'जॉली एलएलबी 3' की रिलीज और स्क्रीनिंग पर रोक लगाने की मांग वाली एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया है और याचिकाकर्ता पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया है. अक्षय कुमार-अरशद वारसी की यह कोर्टरूम कॉमेडी ड्रामा 19 सितंबर को रिलीज हो रही है.

मुख्य न्यायाधीश प्रसन्ना बी. वराले (नोट: मूल से "विभु बाखरू" को सही किया गया है) और न्यायमूर्ति सी.एम. जोशी की खंडपीठ ने बेंगलुरु के मंजूनाथ नगर निवासी 27 वर्षीय सैयद नीलोफर द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की. अदालत ने कहा कि जुर्माना हाईकोर्ट की रजिस्ट्री में जमा किया जाना चाहिए और चेतावनी दी कि भुगतान न करने पर आगे की कार्रवाई की जा सकती है और मामला 4 अक्टूबर को फिर से सूचीबद्ध किया गया है.

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि जॉली एलएलबी 3 के हाल ही में जारी टीजर में ऐसे डायलॉग और सीन हैं जो न्यायाधीशों और वकीलों के लिए अपमानजनक हैं और न्यायपालिका की गरिमा को कम करते हैं.

हालांकि, पीठ ने कहा कि यह फिल्म मनोरंजन के लिए बनाई गई एक कॉमेडी है. कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा, 'हो सकता है कि यह हमारी या आपकी हास्य भावना को पसंद न आए, लेकिन केवल यही रचनात्मकता पर अंकुश लगाने या सेंसरशिप लगाने का कारण नहीं हो सकता.'

न्यायाधीशों ने आगे कहा कि ऐसी जनहित याचिकाएं बहुमूल्य न्यायिक समय बर्बाद करती हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि इन्हें गुप्त उद्देश्य से दायर किया गया है. याचिका में भारतीय दंड संहिता और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के उल्लंघन के लिए फिल्म के अभिनेताओं और निर्माताओं पर मुकदमा चलाने और उन्हें राष्ट्रीय समाचार पत्रों में सार्वजनिक माफी प्रकाशित करने के लिए बाध्य करने के निर्देश देने की मांग की गई थी.

याचिका में नामित प्रतिवादियों में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, कर्नाटक और महाराष्ट्र सरकारें और पुलिस प्रमुख, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, कर्नाटक और महाराष्ट्र की बार काउंसिल, अभिनेता अक्षय कुमार, अरशद वारसी, निर्देशक सुभाष कपूर और फॉक्स स्टार स्टूडियोज और प्रोडक्शन हाउस शामिल थे.

