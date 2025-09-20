ETV Bharat / entertainment

जॉली LLB 3 बॉक्स ऑफिस: ओपनिंग डे पर तोड़ा 12 फिल्मों का रिकॉर्ड, 'निशानची' ने भी नहीं मांगा पानी, की इतनी कमाई

जॉली LLB 3 ने पहले दिन धांसू ओपनिंग की और मौजूदा साल में रिलीज हुईं इन 12 फिल्मों का ओपनिंग रिकॉर्ड तोड़ दिया.

Jolly LLB 3 Box Office Collection Day 1
जॉली LLB 3 बॉक्स ऑफिस (Posters)
Published : September 20, 2025 at 11:04 AM IST

Updated : September 20, 2025 at 12:39 PM IST

हैदराबाद: अक्षय कुमार और अरशद वारसी स्टारर कोर्ट रूम कॉमेडी ड्रामा फिल्म जॉली एलएलबी 3 बीती 19 सितंबर को रिलीज हो चुकी है. सुभाष कपूर के निर्देशन में बनी फिल्म की तीसरी किस्त में अक्षय और अरशद को साथ में लाया गया है. अब जगदीश त्यागी और जग्दीश्वर मिश्रा कोर्ट में आमने सामने हैं और यही दर्शकों के लिए फिल्म का सबसे बड़ा प्वाइंट है. फिल्म के पिछले दोनों पार्ट दर्शकों के बीच पहले ही हिट हो चुके हैं. चलिए अब देखते हैं कि फिल्म के तीसरे पार्ट जॉली एलएलबी 3 को दर्शकों का कैसा रिस्पांस मिलता है. नजर डालते हैं फिल्म की पहले दिन की कमाई पर और साथ जानेंगे की फिल्म ने क्या-क्या रिकॉर्ड तोड़े हैं.

जॉली एलएलबी 3 की ओपनिंग कमाई

जॉली एलएलबी 3 के साथ बॉक्स ऑफिस पर अनुराग कश्यप की फिल्म निशानची भी रिलीज हुई थी. हालांकि जॉली एलएलबी 3 ने ओपनिंग डे पर अपना कब्जा कायम रखा और सैकनिल्क की मानें तो फिल्म ने पहले दिन 12.50 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है. जब जॉली एलएलबी (2013) ने ओपनिंग डे पर 3.12 करोड़ रुपये कमाए थे. सैकनिल्क की मानें तो जॉली एलएलबी 2 (2017) ने भारत में पहले दिन 13.20 करोड़ रुपये से खाता खोला था. यानि जॉली एलएलबी 3 साल 2017 में रिलीज हुई फिल्म जॉली एलएलबी 2 का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाई है.

12 फिल्मों की ओपनिंग डे की कमाई का तोड़ा रिकॉर्ड

जॉली एलएलबी 3 ने ने पहले दिन इतनी धांसू ओपनिंग की है कि मौजूदा साल में रिलीज हुईं इन 12 फिल्मों का ओपनिंग रिकॉर्ड तोड़ दिया है. इसमें जॉली एलएलबी 3 ने अनुराग कश्यप और ऐश्वर्य ठाकरे की फिल्म निशानची को बॉक्स ऑफिस पर पानी भी नहीं मांगने दिया. निशानची ने पहले दिन 0.25 करोड़ रुपये से खाता खोला है.

  1. ग्राउंड जीरो - 1.15 करोड़ रुपये
  2. द बंगाल फाइल्स - 1.50 करोड़ रुपये
  3. मालिक - 3.50 करोड़ रुपये
  4. धड़क 2 - 3.65 करोड़ रुपये
  5. द डिप्लोमेट - 4.03 करोड़ रुपये
  6. मेट्रो इन दिनों - 4.05 करोड़ रुपये
  7. मां - 4.93 करोड़ रुपये
  8. भूल चूक माफ - 7.20 करोड़ रुपये
  9. सन ऑफ सरदार 2 - 7.50 करोड़ रुपये
  10. केसरी चैप्टर 2 - 7.75 करोड़ रुपये
  11. सितारे जमीन पर - 10.70 करोड़ रुपये
  12. स्काई फोर्स - 12.25 करोड़ रुपये

2025 में अक्षय की बिगेस्ट ओपनिंग

मौजूदा साल में अक्षय कुमार की स्काई फोर्स, केसरी चैप्टर 2 और हाउसफुल 5 रिलीज हुई थी. इसमें जॉली एलएलबी 3 ने केसरी चैप्टर 2 और स्काई फोर्स का रिकॉर्ड तोड़ा है. हाउसफुल 5 ने पहले दिन 23 करोड़ रुपये और स्काई फोर्स 12.25 करोड़ रुपये कमाए थे.

जॉली एलएलबी 3 के बारे में

फिल्म में अक्षय कुमार, अरशद वारसी, हुमा कुरैशी, अमृता राव, सौरभ शुक्ला और गजराज राव अहम रोल में हैं. फिल्म निशांची होगी.

