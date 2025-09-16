ETV Bharat / entertainment

'जॉली LLB 3' एडवांस बुकिंग, अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म ने रिलीज से पहले की करोड़ों में कमाई

हैदराबाद: अक्षय कुमार और अरशद वारसी स्टारर कोर्ट रूम कॉमेडी ड्रामा फिल्म जॉली एलएलबी 3 अपनी रिलीज के लिए तैयार है. फिल्म आगामी 19 सितंबर को वर्ल्डवाइड सिनेमा पर रिलीज होने जा रही है. सुभाष कपूर के निर्देशन में बनी फिल्म की तीसरी किस्त में अक्षय और अरशद को साथ में लाया गया है. अब जगदीश त्यागी और जग्दीश्वर मिश्रा कोर्ट में आमने सामने होंगे और यही दर्शकों के लिए फिल्म का सबसे बड़ा प्वाइंट है. फिल्म के पिछले दोनों पार्ट दर्शकों के बीच पहले ही हिट हो चुके हैं. चलिए अब देखते हैं कि फिल्म के तीसरे पार्ट जॉली एलएलबी 3 को दर्शकों का कैसा रिस्पांस मिलता है. नजर डालते हैं फिल्म की एडवांस बुकिंग कमाई पर.

जॉली एलएलबी 3 की एडवांस बुकिंग

जॉली एलएलबी 3 ने भारत में हिंदी 2डी में 3536 शोज के लिए 20,793 टिकट सेल कर दिए हैं, जिससे उसकी 66,68, 765 रुपये की कमाई हो चुकी है. पूरे भारत में ब्लॉक सीट के साथ फिल्म ने 2.02 करोड़ रुपये कमा लिए हैं. फिल्म ने महाराष्ट्र में 633 शोज की टिकट सेल कर 17.19 लाख रुपये कमाए हैं. दिल्ली में 560 शोज के लिए टिकट सेल कर 21.9 लाख रुपये कमाए हैं. मुंबई में 318 शोज की टिकट सेल कर 6.83 करोड़ रुपये कमा लिए हैं. हैदराबाद में फिल्म ने डे 1 के लिए अभी तक 85.32 लाख रुपये कमाए हैं. कोलकाता की बात करें यहां 1.43 लाख रुपये, लखनऊ में 1.11 लाख रुपये, कानपुर में 62.49 रुपये कमाए हैं. बता दें, फिल्म लखनऊ और कानपुर की पृष्ठभूमि पर बनाई गई है.