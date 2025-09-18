ETV Bharat / entertainment

'जॉली एलएलबी 3' ने 'केसरी चैप्टर 2' को दी मात, जानिए अक्षय कुमार-अरशद वारसी की फिल्म की एडवांस बुकिंग-डे 1 प्रिडिक्शन

'जॉली एलएलबी 3' 19 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है. आइए जानें फिल्म की एडवांस बुकिंग और डे 1 प्रिडिक्शन के बारे में...

Jolly LLB 3 Kesari Chapter 2
'जॉली एलएलबी 3'/'केसरी चैप्टर 2' (Poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 18, 2025 at 6:40 PM IST

4 Min Read
हैदराबाद: 'केसरी चैप्टर 2' (2025) के बाद, अक्षय कुमार अपनी एक और कोर्टरूम ड्रामा 'जॉली एलएलबी 3' की रिलीज के लिए तैयार हैं. बस फर्क इतना है कि 'जॉली एलएलबी 3' एक धमाकेदार कोर्टरूम कॉमेडी है, जबकि केसरी चैप्टर 2 एक हिस्टोरिकल कोर्टरूम ड्रामा है. 'जॉली एलएलबी' फ्रैंचाइजी की तीसरी किस्त में, अक्षय के साथ पहली किस्त वाले अरशद वारसी भी हैं, जबकि सौरभ शुक्ला, हुमा कुरैशी और अमृता राव अपनी भूमिकाओं को दोहरा रहे हैं . यह फिल्म कल यानी 19 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है. आइए जानें 'जॉली एलएलबी 3' की एडवांस बुकिंग और डे 1 प्रिडिक्शन...

अक्षय कुमार और अरशद वारसी की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' अपनी 19 सितंबर की रिलीज से पहले ही मुश्किल में फंसती दिख रही है. सैकनिल्क के मुताबिक, भारत की सबसे बड़ी मल्टीप्लेक्स चेन, पीवीआर-आईनॉक्स ने इस कोर्टरूम कॉमेडी ड्रामा की एडवांस बुकिंग रोक दी है. थिएटर चेन ने वीकेंड के लिए बुकिंग शुरू कर दी थी, लेकिन बुधवार शाम (17 सितंबर) से धीरे-धीरे बुकिंग बंद करनी शुरू कर दी. बताया जा रहा है कि मामला वी.पी.एफ. (वर्चुअल प्रिंट फीस) से जुड़ा है, जिसका अब समाधान किया जा रहा है और जल्द ही बुकिंग शुरू हो जाएगी.

रिपोर्ट के अनुसार, 'गुरुवार सुबह 10 बजे दोनों पक्षों के बीच एक बैठक हुई. हालांकि बैठक में क्या परिणाम आया है, इस पर अभी तक कोई भी अपडेट नहीं आया है. उम्मीद हैं कि उनके बीच के सभी मुद्दे सुलझ गए होंगे. ऐसा होते ही, पीवीआर आईनॉक्स में बुकिंग तुरंत शुरू होने की उम्मीद है.

'जॉली एलएलबी 3' की एडवांस बुकिंग
'जॉली एलएलबी 3' की प्री-सेल धीरे-धीरे बढ़ रही है. सैकनिल्क के मुताबिक, 18 सितंबर को शाम 6 बजे तक फिल्म ने पहले दिन के लिए 81574 टिकट बेचकर 2.22 करोड़ रुपये (ब्लॉक सीटों को छोड़कर) कमाए हैं. वहीं ब्लॉक सीटों के साथ इसने 4.92 करोड़ रुपये कमा लिए हैं. रिलीज से कुछ घंटे पहले, बिक्री में तेजी आ रही है और उम्मीद है कि यह आमिर खान की 'सितारे जमीन पर' (पहले दिन 3.31 करोड़) की कमाई को पार कर जाएगी.

'जॉली एलएलबी 3' ने 'केसरी चैप्टर 2' को पछाड़ा
सुभाष कपूर निर्देशित यह फिल्म अब अक्षय कुमार की 2025 की टॉप 3 प्री-सेल्स में जगह बनाने के लिए केसरी चैप्टर 2 को कड़ी टक्कर दी. सैकनिल्क के मुताबिक, करण सिंह त्यागी की हिस्टोरिकल कोर्टरूम ड्रामा ने अंतिम प्री-सेल्स में 1.84 करोड़ की कमाई की थी. लेकिन अब 'जॉली एलएलबी 3' ने इसे पीछे छोड़ दिया है.

'सितारे जमीन पर' को पछाड़ने की तैयारी
अगर बात करें तो, 'सितारे जमीन पर' ने अपने पहले दिन 10.70 करोड़ की नेट कमाई की थी, जबकि लगभग 3300 स्क्रीन्स पर इसकी एडवांस सेल 3.31 करोड़ थी. 'जॉली एलएलबी 3' कथित तौर पर लगभग 3500 स्क्रीन्स पर रिलीज हो रही है, और बॉलीवुड फिल्मों से कम प्रतिस्पर्धा के साथ, इसके 'जॉली एलएलबी 3' से बेहतर प्रदर्शन करने की उम्मीद है.

'जॉली एलएलबी 3' बॉक्स ऑफिस डे 1 प्रिडिक्शन
सैकनिल्क के मुताबिक, 'जॉली एलएलबी 3' की प्री-सेल्स आमिर खान अभिनीत इस फिल्म से बेहतर रहने की संभावना है, जिससे इसकी ओपनिंग 11-12 करोड़ के आसपास रहने की उम्मीद है. और अगर रिपोर्ट्स सकारात्मक रहीं, तो यह 'जॉली एलएलबी 2' की 13.20 करोड़ की ओपनिंग को भी टक्कर दे सकती है, लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि रिलीज के दिन चीजें कैसी रहती हैं.

शुरुआती रुझान बताते हैं कि 'जॉली एलएलबी 3' अक्षय कुमार को हाल के दिनों में उनकी सबसे बेहतरीन ओपनिंग में से एक दिलाने के लिए तैयार है. दोहरे अंकों में शुरुआत पक्की लग रही है, और स्पॉट बुकिंग और लोगों की प्रतिक्रिया के आधार पर इसमें बढ़ोतरी हो सकती है.

