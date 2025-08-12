मुंबई: राष्ट्रीय राजधानी में आवारा कुत्तों को बड़े पैमाने पर बंद करने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश फिल्मी सितारों ने अपनी-अपनी प्रतिक्रिया दी है. बॉलीवुड एक्टर जॉन अब्राहम, वरुण धवन, जाह्नवी कपूर समेत कई हस्तियों कोर्ट के इस आदेश का विरोध किया है. वहीं, अदिवी ने भारत के मुख्य न्यायाधीश और दिल्ली के मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने कोर्ट से निर्देश परपुनर्विचार करने का आग्रह किया है.

इस मुद्दे पर बॉलीवुड एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर, वरुण धवन समेत कई सेलेब्स ने प्रतिक्रिया दी है. इस मसले पर जाह्नवी और वरुण धवन ने अपने-अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर पोस्ट भी किए हैं. वहीं, जॉन अब्राहम ने एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने जानवरों की सुरक्षा के लिए 'करुणा, विज्ञान-आधारित समाधान और भारतीय कानून के अनुपालन' की मांग की. साथ ही उन्होंने 'वैक्यूम इम्पेक्ट' पर भी जोर दिया है.

वरुण धवन का पोस्ट (Instagram)

जॉन ने अपने पत्र में लिखा है, 'मुझे उम्मीद है कि आप इस बात से सहमत होंगे कि ये 'आवारा' कुत्ते नहीं, बल्कि सामुदायिक कुत्ते हैं, जिन्हें कई लोग प्यार करते हैं और सम्मान देते हैं. ये खुद दिल्लीवासी हैं, जो कई पीढ़ियों से इस क्षेत्र में मनुष्यों के पड़ोसी के रूप में रह रहे हैं.'

जाह्नवी कपूर का पोस्ट (Instagram)

अदिवी शेष

उधर, एक्टर अदिवी शेष ने मुख्य न्यायाधीश और दिल्ली के मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि मौजूदा पशु कल्याण कानूनों के अनुरूप, नसबंदी और टीकाकरण किए गए कुत्तों को उनके अपने इलाकों में रहने दिया जाए.

अदिवी ने अपने पत्र में मुख्य न्यायाधीश और दिल्ली के मुख्यमंत्री को संबोधित करते हुए लिखा है, 'एक नागरिक होने के नाते मैं दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों को सामूहिक रूप से बंदी बनाने के हालिया निर्देश से बहुत चिंतित हूं. ऐसा कदम न केवल हमारे कानूनी दायित्वों का उल्लंघन करता है, बल्कि उन मूल्यों के भी विरुद्ध है जिनका भारत हमेशा से पालन करता रहा है. आवारा कुत्ते हमारा हिस्सा हैं.'

उन्होंने आगे लिखा है, 'जब उनकी नसबंदी और टीकाकरण किया जाता है, तब उनसे कोई खतरा नहीं होता है. वे समुदाय के सदस्य होते हैं और वे भी सम्मान के हकदार होते हैं. सामूहिक बंदी न तो कोई स्थायी समाधान है और न ही मानवीय. यह एक लंबे समय तक चलने वाली चुनौती की अल्पकालिक प्रतिक्रिया है.'

अदिवी ने कुत्तों के नसबंदी और टीकाकरण समेत अन्य अभियान का जिक्र करते हुए कहा है, 'हमारे पास वैध और कई विकल्प हैं जैसे कि नसबंदी और टीकाकरण अभियान, अनियंत्रित खाद्य स्रोतों को कम करने के लिए बेहतर मैनेजमेंट, सामुदायिक देखभाल करने वालों को सशक्त बनाना और क्रूरता व परित्याग के लिए कठोर दंड लागू करना. इन पर ध्यान केंद्रित करके, हम मनुष्यों और पशुओं दोनों की ही सुरक्षा कर सकते हैं और नैतिक और कानूनी जिम्मेदारियों को निभा सकते हैं.'

उन्होंने न्यायालय और दिल्ली सरकार से अपील करते हुए अंत में लिखा है, 'मैं न्यायालय और दिल्ली सरकार से इस निर्देश पर पुनर्विचार करने के लिए एक बार फिर से आग्रह करता हूं. आइए, हम जरूरत से ज्यादा सहानुभूति और दमन के बजाय समाधान चुनें.'

वीर दास ने भी की अपील

वही, वीर दास ने भी अदिवी शेष का समर्थन किया है. वीर ने सोमवार, 11 अगस्त को अपने इंस्टाग्राम एक नोट के साथ कुत्तों की एक तस्वीर पोस्ट किया है. नोट में सवालों के साथ वीर ने लिखा है, 'अगर आप दिल्ली के निवासी हैं, तो क्या मैं आपको एक से ज्यादा, सड़कों से एक आजाद जानवर गोद लेने के लिए राजी कर सकता हूं? वे बेहद स्वस्थ हैं, उनकी देखभाल कम करनी पड़ती है, और वे आपको आपकी कल्पना से भी ज्यादा प्यार और स्नेह देंगे. मैं आपसे यह भी अनुरोध करता हूं कि आप अपने नजदीकी पशु कल्याण एनजीओ का तहे दिल से और उदारता के साथ समर्थन करें.

उन्होंने आगे लिखा है, 'मैं एक ऐसा प्लान बना रहा हूं, और उम्मीद करता हूं कि आप भी ऐसा करेंगे. चूंकि अदालतों में अपील दायर की जाती हैं और प्रक्रियाएं अपना समय लेती हैं, इसलिए जरूरी है कि हमारी मानवता तुरंत सक्रिय हो. प्लीज अपना योगदान दें, चाहे वह बड़ा हो या छोटा, सब कुछ मायने रखता है.'