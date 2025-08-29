हैदराबाद: अमेजन MGM स्टूडियोज इंडिया और जी म्यूजिक ने फिल्म 'निशांची' का तीसरा गाना 'झूले झूले पालना' रिलीज कर दिया है. यह गाना एक पुरानी, पारंपरिक लोरी से प्रेरित है, जिसे कंपोजर मनन भारद्वाज ने एक नए और इमोशन से भरे अंदाज में तैयार किया है. मनन भारद्वाज, प्राजक्ता सुकरे और हिमानी कपूर ने मिलकर इस गाने को अपनी आवाज दी है. यह गाना लोक संगीत को नए और मॉडर्न संगीत के साथ मिलाता है.

इसके अलावा यह गाना इसलिए भी खास है क्योंकि यह एक लोरी की धुन को एक कैची ट्रैक और हाई एनर्जी गाने में बदल देता है, जो सुनने के बाद साथ बने रहने वाला है. 'निशानची' की दुनिया में मौजूद हिम्मत, जुनून और ड्रामे का एहसास यह गाना अपने म्यूजिक वीडियो के जरिए खूबसूरती से दिलाता है. अपने जबरदस्त विजुअल्स और माहौल के साथ, यह गाना न सिर्फ़ दर्शकों को एंटरटेन करता है, बल्कि फिल्म की अनोखी दुनिया की झलक भी दिखाता है.

अनुराग कश्यप के निर्देशन में बनी निशानची का प्रोडक्शन अजय राय और रंजन सिंह ने जार पिक्चर्स के बैनर तले फ्लिप फिल्म्स के साथ किया है. फिल्म की कहानी प्रसून मिश्रा, रंजन चंदेल और अनुराग कश्यप ने मिलकर लिखी है.

ये फिल्म एक जबरदस्त सिनेमाई अनुभव देने का वादा करती है, जिसमें दो भाइयों की उलझी हुई कहानी दिखाई गई है. दोनों अलग-अलग रास्तों पर चलते हैं और उनकी पसंद-नापसंद ही उनके भविष्य को तय करती है.

फिल्म में नए कलाकार ऐश्वर्य ठाकरे पहली बार स्क्रीन पर नजर आएंगे और वो भी डबल रोल में, जो काफी दमदार और जोशीला है. उनके साथ वेदीका पिंटो, मोनिका पंवार, मोहम्मद ज़ीशान अय्यूब और कुमुद मिश्रा अहम किरदारों में दिखाई देंगे. निशानची पूरे देश के सिनेमाघरों में 19 सितंबर को रिलीज होगी.