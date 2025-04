ETV Bharat / entertainment

By ETV Bharat Entertainment Team Published : April 15, 2025 at 8:04 AM IST | Updated : April 15, 2025 at 8:13 AM IST 3 Min Read

हैदराबाद: ज्वेल थीफ के 'जादू' गाने में अपने शानदार डांस मूव्स से इंटरनेट पर तहलका मचाने के बाद, जयदीप अहलावत और सैफ अली खान की फिल्म का अब ट्रेलर भी रिलीज हो गया है. सिद्धार्थ आनंद द्वारा निर्मित और कुकी गुलाटी और रॉबी ग्रेवाल की जोड़ी द्वारा निर्देशित ज्वेल थीफ का हाल ही में लॉन्च किया गया, जो फुल ऑफ स्टाइल, सस्पेंस और एक्शन राइड होने का वादा करता है. अहलावत के साथ स्क्रीन शेयर करने वाले कोई और नहीं बल्कि सैफ अली खान हैं जिन्होंने रेस फ्रेंचाइजी से पहले ही सबका दिल जीत रखा है और अब वे ज्वेल थीफ से सबको चौंकाने वाले हैं. हाई-स्टेक डकैती, ट्विस्टी प्लॉट, चोरी, एक्शन, स्वैग सैफ के लिए कोई नई बात नहीं, लेकिन दर्शक फिर भी उनके इस अंदाज को बेहद पसंद करते हैं और बार-बार उन्हें स्क्रीन पर देखना चाहते हैं. क्या है ट्रेलर में ट्रेलर में जयदीप और सैफ एक बेशकीमती हीरे रेड सन को चुराने की साजिश रच रहे हैं लेकिन जब सबकुछ प्लानिंग के मुताबिक चल रहा होता है तभी कुणाल कपूर की एंट्री होती है और वे इन दोनों के पीछे पड़ जाते हैं. चोर पुलिस की कहानी ज्यादातर स्क्रीन पर हिट ही रही है और इस बार सैफ के साथ जयदीप भी है तो मजा दोगुना ही होगा.

जयदीप का एक डायलॉग है जो वो सैफ को कहते हैं, 'मजा आएगा तेरे साथ काम करके के, लेकिन यह दोस्ती शायद ज्यादा दिन न चले. इसके बाद जयदीप, सैफ और कुणाल के बीच तीन-तरफा मुकाबला होता है, सभी एक ही चीज के पीछे पड़े हैं-बेशकीमती रेड सन. ट्रेलर में साफ तौर पर डबल-क्रॉस, हीरे के सपने और ढेर सारा ड्रामा दिखाया गया है लेकिन बहुत सारे ट्विस्ट और टर्न के साथ. इंटरनेट पर छाए जयदीप के डांस मूव्स हाल ही में फिल्म का जादू गाना रिलीज हुआ जिसमें फैंस को बड़ा सरप्राइज मिला. सैफ अली खान को तो स्क्रीन पर डांस करते हुए देखा गया था लेकिन जयदीप को पहली बार किसी फिल्म में डांस करते हुए देखा गया. जयदीप ने इतने गजब के डांस मूव्स किए कि कुछ ही देर में उनका गाना इंटरनेट पर वायरल हो गया. नेटिजन्स ने जयदीप की खूब तारीफ की और एक अच्छा एक्टर होने के साथ ही कमाल का डांसर भी बताया. पहली बार साथ दिखेंगे जयदीप अहलावत और सैफ अली खान यह पहली बार है जब जयदीप और सैफ एक साथ काम कर रहे हैं, इससे पहले वह नेटफ्लिक्स के 'जाने जान' में सैफ की पत्नी और एक्ट्रेस करीना कपूर के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर कर चुके हैं. वर्कफ्रंट की बात करें तो सैफ अली खान इससे पहले देवरा में नजर आए थे जिसमें उनके साथ जूनियर एनटीआर और जाह्नवी कपूर थी. वहीं जयदीप इससे पहले पाताल लोक के दूसरे सीजन में नजर आए थे. ज्वेल थीफ में इनके साथ कुणाल कपूर और निकिता दत्ता अहम रोल में हैं. यह भी पढ़ें: 'ज्वेल थीफ: द हीस्ट बिगिंस' की रिलीज डेट से हटा पर्दा, इस दिन OTT पर डकैती का तमाशा दिखाने आ रही सैफ की फिल्म - JEWEL THIEF RELEASE DATE

