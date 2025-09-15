ETV Bharat / entertainment

'जटाधारा' की रिलीज डेट का ऐलान, सुधीर बाबू और सोनाक्षी सिन्हा की फिल्म आया धांसू मोशन पोस्टर

'जटाधारा' 7 नवंबर 2025 को बड़े पर्दे पर धूम मचाने को हैं तैयार, शानदार मोशन पोस्टर के साथ लॉक किया रिलीज़ डेट

Jatadhara release date out
'जटाधारा' की रिलीज डेट का ऐलान (POSTER)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 15, 2025 at 12:51 PM IST

3 Min Read
हैदराबाद: सुधीर बाबू और सोनाक्षी सिन्हा के अभिनय से सजी भव्य और रोमांचकारी फ़िल्म 'जटाधारा' का लंबा इंतज़ार हुआ खत्म क्योंकि 7 नवंबर 2025 को हिंदी के साथ तेलुगु भाषा में बड़े पर्दे पर रिलीज होने जा रही यह फ़िल्म धमाल मचाने को तैयार है.

गौरतलब है कि ज़ी स्टूडियोज़ और प्रेरणा अरोड़ा द्वारा फिल्म के कैरेक्टर पोस्टर और धमाकेदार टीज़र जारी होने के बाद से ही दर्शकों के बीच इस फ़िल्म को लेकर उत्साह बना हुआ है और वे बड़ी बेसब्री से इस महाकाव्य की दुनिया में कदम रखने का इंतज़ार कर रहे हैं. आज जब फिल्म निर्माताओं ने एक ज़बरदस्त मोशन पोस्टर के साथ इसकी रिलीज़ डेट का ऐलान कर दिया है, तो इसने दर्शकों के उत्साह को अगले स्तर तक पहुंचा दिया है.

ऊर्जा से भरपूर है, दैवीय मंत्रों की गूंज के साथ ब्रह्मांडीय दृश्य प्रस्तूर करते इस पोस्टर में सुदीप बाबू के साथ सोनाक्षी सिन्हा, दिव्या खोसला, शिल्पा शिरोडकर, इंदिरा कृष्णा, रवि प्रकाश, नवीन नेनी, रोहित पाठक, झांसी, राजीव कनकाला, शुभलेखा सुब्बाकर समेत अन्य कलाकारों की दमदार उपस्थिति दिखाई गई है. इसे आप अच्छाई और बुराई के साथ प्रकाश और अंधकार, मानव इच्छा और ब्रह्मांडीय नियति का एक भव्य टकराव भी कह सकते हैं.

इस सिलसिले में ज़ी स्टूडियोज़ के सीईओ उमेश कुमार बंसल का कहना है, 'हम जिस तरह ‘जटाधारा’ को दुनिया तक पहुंचाने का प्रयत्न कर रहे हैं, उस पर हमें गर्व है, यकीन मानिए यह सिर्फ़ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो स्केल, कहानी और दृष्टिकोण को नए स्तर पर ले जाएगा, हमें यकीन है कि हमारे साझेदार एस के जी इंटरप्राइजेज के साथ, सुदीप बाबू, सोनाक्षी सिन्हा और पूरी टीम दर्शकों को एक ऐसी दुनिया में ले जाएंगे, जैसा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा होगा.

प्रेज़ेंटर और प्रोड्यूसर, प्रेरणा अरोड़ा ने कहा, 'रुस्तम’ की सफलता के बाद मैं ज़ी स्टूडियोज़ के साथ एक और बड़ी साझेदारी लेकर आई हूं, यह मेरे लिए गर्व और आभार का क्षण है, यह फिल्म एक गहराई से जुड़ी कहानी है, जो हमारी सांस्कृतिक जड़ों को वैश्विक स्तर की सिनेमाई दृष्टि के साथ जोड़ती है, हमारी टीम के साथ हम दर्शकों को एक अनोखा अनुभव देने जा रहे हैं, जो भावनात्मक रूप से प्रभावशाली और दृश्य रूप से अविस्मरणीय होगा'.

निर्देशक अभिषेक जैसवाल और वेंकट कल्याण भी इस सिलसिले में कहते हैं, 'जटाधारा’ एक लोककथा पर आधारित है, जहाँ अंधकार दैवीय शक्ति से टकराते हुए, दर्शकों को ईश्वर की उपस्थिति का एहसास कराता है। यह विश्वास, डर और ब्रह्मांडीय नियति की कहानी है'.

ज़ी स्टूडियोज़ और प्रेरणा अरोड़ा द्वारा प्रस्तुत ‘जटाधारा’ का निर्माण उमेश कुमार बंसल, शिविन नारंग, अरुणा अग्रवाल, प्रेर्ना अरोड़ा, शिल्पा सिंघल और निखिल नंदा द्वारा किया गया है. को-प्रोड्यूसर अक्षय केजरीवाल और कुस्सुम अरोड़ा हैं. क्रिएटिव प्रोड्यूसर दिव्या विजय और सुपरवाइजिंग प्रोड्यूसर भाविनी गोस्वामी हैं। फिल्म का दमदार साउंडस्केप ज़ी म्यूज़िक कम्पनी द्वारा प्रस्तुत किया गया है.

JATADHARA RELEASE DATE OUT

