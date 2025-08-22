ETV Bharat / entertainment

पंजाबी स्टार कॉमेडियन जसविंदर भल्ला का 65 की उम्र में निधन, CM भगवंत मान और सेलेब्स ने जताया शोक

जसविंदर भल्ला को दिलजीत दोसांझ की सरदार जी समेत कई फिल्मों में देखा गया था.

पंजाबी स्टार जसविंदर भल्ला (POSTER)
Published : August 22, 2025 at 11:09 AM IST

Published : August 22, 2025 at 11:09 AM IST

हैदराबाद: पंजाबी सिनेमा की जान और मशहूर कॉमेडियन जसविंदर भल्ला का आज 22 अगस्त सुबह 4 बजे को मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में निधन हो गया है. उन्होंने 65 साल की उम्र में अंतिम सांस ली. गौरतलब है कि वह बीमार चल रहे थे और इलाज के दौरान एक्टर ने दम तोड़ दिया. रिपोर्ट्स की मानें तो उन्हें ब्रेन स्ट्रोक आया था, जिसकी वजह से एक्टर की जान चली गई. एक्टर के निधन से फिल्म इंडस्ट्री में मातम पसर गया है और एक्टर्स उन्हें नम आंखों से श्रद्धांजलि दे रहे हैं.

परिवार में छाया मातम

जसविंदर की बेटी यूरोप हैं, जो पिता के निधन की खबर सुनकर भारत लौट रही हैं. बेटा एक्टर के साथ मोहाली में ही रहता था. मोहाली में जसविंदर अपने पूरे परिवार के साथ रहते थे. यहां उनकी मां भी उनके साथ रहती थी. जसविंदर भल्ला के दोस्त और कॉमेडियन पम्मी ने बताया कि वह बीमारी के चलते फिल्मों में काम नहीं कर पा रहे थे. एक्टर के बारे में पम्मी ने कहा कि उन्हे डायबिटीज और दिल की बीमारी थी.

इन फिल्मों में किया था काम

जसविंदर भल्ला ना सिर्फ अपनी कॉमिक टाइमिंग बल्कि शानदार एक्टिंग के लिए मशहूर थे. साल 1988 में छंकार्टा 88 से उन्होंने अभिनय की दुनिया में कदम रखा था. इसके एक्टर को जीजा जी, पावर कट, जिन्हें मेरा दिल लुटेया, माहौल ठीक है, अपन फिर मिलांगे, मेल करा दे रब्बा, कैरी ऑन जट्टा, कैरी ऑन जट्टा 3 और जंट एंड जूलियट जैसी हिट फिल्मों में देखा गया था.

सीएम भगवंत मान ने जताया शोक

जसविंदर भल्ला के निधन पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शोक जताया है. इनके अलावा पंजाबी स्टार गिप्पी ग्रेवाल, सोनम बाजवा, जैस्मीन भसीन समेत कई कलाकारों ने शोक व्यक्त किया है.

किसानों की मदद की थी

आपको बता दें, फिल्मों में आने से पहले जसविंदर पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे. इस दौरान उन्होंने किसानों की बहुत मदद भी की थी. जसविंदर भल्ला का अंतिम संस्कार कल 23 अगस्त को दोपहर 12 बजे मोहाली के बलोंगी श्मशान घाट में होगा. फिलहाल एक्टर और रिश्तेदार जसविंदर भल्ला के घर उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे रहे हैं.

