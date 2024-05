ETV Bharat / entertainment

'मिस्टर एंड मिसेज माही' से जाह्नवी कपूर और राजकुमार राव का फर्स्ट लुक आउट, यहां देखें - Janhvi Kapoor

By ETV Bharat Hindi Team Published : May 8, 2024, 11:10 AM IST | Updated : May 8, 2024, 11:34 AM IST

'मिस्टर एंड मिसेज माही' ( karanjohar- Instagram )

मुंबई : जाह्नवी कपूर और राजकुमार राव स्टारर स्पोर्ट्स ड्राम फिल्म 'मिस्टर एंड मिसेज माही' लंबे समय से चर्चा में हैं. फिल्म 'मिस्टर एंड मिसेज माही' बहुत जल्द रिलीज होने वाली है और फैंस को 'मिस्टर एंड मिसेज माही' से जाह्नवी कपूर और राजकुमार राव के फर्स्ट लुक का इंतजार था. आज 8 मई को 'मिस्टर एंड मिसेज माही' के प्रोड्यूसर करण जौहर ने जाह्नवी- राजकुमार का फिल्म से चेहरा दिखा ही दिया है. करण जौहर ने 'मिस्टर एंड मिसेज माही' से तीन तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें जाह्नवी और राजकुमार का चेहरा दिख रहा है. करण जौहर ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर 'मिस्टर एंड मिसेज माही' से जाह्नवी और राजकुमार राव का फर्स्ट लुक शेयर कर लिखा है, प्यार, सब आउट, एक इंपर्फेक्ट पार्टनरशिप के गवाह बनिए, जो कई सीमाएं से परे है, मिस्टर एंड मिसेज माही सिनेमाघरों में 31 मई को आ रही है. बता दें, इस फिल्म को सरन शर्मा ने डायरेक्ट किया है. यह पहली बार है जब राजकुमार राव और जाह्नवी कपूर पर्दे पर साथ में दिखने वाले हैं. मिस्टर एंड मिसेज माही की कहानी टीम इंडिया के विश्वकप विजेता पूर्व स्टार कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी के जीवन पर बेस्ड है. इससे पहले धोनी की बायोपिक एम.एस धोनी- द अन्टोल्ड स्टोरी बनी थी, जिसमें दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने धोनी का शानदार रोल प्ले किया था. जाह्नवी कपूर का वर्कफ्रंट जाह्नवी को पिछली बार रामायण के डायरेक्टर नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी फिल्म बवाल में वरुण धवन के अपोजिट देखा गया था. वहीं, अब जाह्नवी की झोली में कई फिल्में हैं, जिसमें से एक फिल्म देवरा पार्ट 1 से वह टॉलीवुड में डेब्यू करने जा रही हैं. इस फिल्म में जाह्नवी साउथ सुपरस्टार जूनियर एनटीआर के साथ लीड रोल में होंगी. सिवा कोराताला के डायरेक्शन में बन रही इस फिल्म में सैफ अली खान विलेन के रोल में होंगे और फिल्म 10 अक्टूबर 2024 को रिलीज होने जा रही है. ये भी पढ़ें : 'कुछ भी...' जाह्नवी कपूर ने शिखर पहाडिया संग तिरुपति में शादी पर तोड़ी चुप्पी, बताया सच - Janhvi Kapoor Wedding Rumour



Last Updated : May 8, 2024, 11:34 AM IST