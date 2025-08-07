Essay Contest 2025

'वॉर 2' के दूसरे गाने 'जनाब-ए-आली' का टीजर, ऋतिक-जूनियर NTR में होगी डांसिंग जंग, थिएटर में होगा फैसला - JANAABE AALI TEASER

ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर ना सिर्फ जंग लड़ते दिखेंगे बल्कि दोनों के बीच एक डांसिंग वॉर भी होगा.

Janaabe Aali Teaser
'जनाब-ए-आली' टीजर (Tease Screen Grab)
Published : August 7, 2025 at 1:22 PM IST

हैदराबाद: ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर स्टारर मच अवेटेड मास एक्शन स्पाई ड्रामा फिल्म वॉर 2 की रिलीज में अब बस 8 दिन बाकी हैं और फिर बॉक्स ऑफिस पर यह दो धुरंधर एक्टर धमाका करने पहुंच जाएंगे. वॉर 2 को लेकर दोनों स्टार के फैंस के बीच जबरदस्त हाइप है और वो फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. इससे पहले फिल्म का पहला गाना आवन-जावन रिलीज हुआ, जिसमें ऋतिक रोशन और कियारा आडवानी के बीच हॉट कैमिस्ट्री देखने को मिली थी. अब फिल्म वॉर 2 के दूसरे गाने जनाब-ए-आली का टीजर सामने आ चुका है. बीती 6 अगस्त को मेकर्स ने ऋतिक-जूनियर एनटीआर की इस गाने से पहले झलक दिखलाई थी और अब गाने का टीजर सामने आ चुका है.

जनाब-ए-आली टीजर

गाने जनाब-ए-आली के टीजर से पता चलता है कि ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर ना सिर्फ जंग के मैदान में आमने-सामने होंगे बल्कि डांस के मैदान में भी उनके बीच बड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा. गाने जनाब-ए-आली के टीजर में ऋतिक और जूनियर एनटीआर को जवाबी डांसिंग स्टेप्स करते देखा जा रहा है और इससे पता चलता है कि थिएटर में माहौल बदलने वाला है. दरअसल, जनाब-ए-आली ऑनलाइन नहीं बल्कि फिल्म के साथ थिएटर में ही रिलीज होगा. मेकर्स ने दर्शकों के साथ यह बड़ा गेम खेल दिया है और अब दर्शक इस गाने को देखने के लिए भी थिएटर्स में दौड़ेंगे.

कब रिलीज होगी वॉर 2?

वॉर 2 का इंतजार कर रहे दर्शकों को बता दें कि फिल्म आगामी 14 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रिलीज होने जा रही है और फिल्म को अयान मुखर्जी ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में ऋतिक रोशन, जूनियर एनटीआर, आशुतोष राणा और कियारा आडवाणी अहम रोल में दिखेंगे. वहीं, वॉर 2 का निर्माण यशराज बैनर तले हुआ है. फिल्म का पहला पार्ट साल 2019 में रिलीज हुथा, जिसने भारत में 300 करोड़ रुपये से ज्यादा और वर्ल्डवाइड 474 करोड़ रुपये कमाए थे.

