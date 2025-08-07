हैदराबाद: वॉर 2 के गाने 'जनाब-ए-आली' का टीज़र रिलीज हो गया है और यह कहना गलत नहीं होगा कि एनटीआर की धमाकेदार उपस्थिति सबका ध्यान अपनी ओर खींच रही है. ऋतिक रोशन के साथ इस गाने ने सोशल मीडिया पर प्रशंसकों और दर्शकों के कमेंट्स की बाढ़ ला दी है, जो इस गाने और एनटीआर के डरावने मूव्स की तारीफ करते नहीं थक रहे. अभिनेता के लाजवाब मूव्स न सिर्फ़ स्टाइलिश हैं, बल्कि गाने की तेज़ ऊर्जा और धमाकेदार बीट्स के साथ भी पूरी तरह मेल खाते हैं. एनटीआर निस्संदेह वॉर 2 का ख़ास हिस्सा हैं. आरआरआर में नाटू नाटू गाने में उनके ऊर्जावान प्रदर्शन ने सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल सॉन्ग का ऑस्कर पुरस्कार भी जीता. गाने पर एक्स हैंडल पर लाइक की बाढ़ आ गई है.

कई लोग एनटीआर की अद्भुत नृत्य कुशलता की सराहना कर रहे हैं, जो इस ट्रैक के पूरे माहौल को और भी बेहतर बना देती है. एक ने लिखा, 'वाह, हमारे जूनियर एनटीआर कमाल कर रहे हैं'. एक और ने कहा, 'जय एनटीआर, कमाल के स्टेप्स'. जबकि एक ने कहा, 'उफ्फ एनटीआर. एक और ने कहा, 'जूनियर एनटीआर ने इस फिल्म में ऋतिक को पछाड़ दिया है'. आखिर में एक ने लिखा, 'मिस्टर जेएनटीआर, आपने तो कमाल ही कर दिया'.

फिल्म में एनटीआर के किरदार विक्रम को लेकर भी उत्सुकता बढ़ गई है. उम्मीद है कि एनटीआर एक ऐसा किरदार निभाएंगे जो कहानी में एक अनोखापन लाएगा, टीज़र से पता चलता है कि उनका किरदार दमदार और गहराई से भरपूर है.

कुल मिलाकर, एनटीआर एक बार फिर साबित कर रहे हैं कि स्क्रीन पर या अपने डांस मूव्स के ज़रिए, ध्यान खींचने की उनकी क्षमता बेजोड़ है. यह अभिनेता 2025 और 2026 की सबसे बड़ी फिल्मों में 'वॉर 2' और 'एनटीआरएक्सनील' के साथ अभिनय करने के लिए पूरी तरह तैयार है.