Essay Contest 2025

ETV Bharat / entertainment

'जनाब-ए-आली' टीजर में ऋतिक-जूनियर NTR की डांसिंग जोड़ी देख फैंस एक्साइटेड, बोले- इंतजार नहीं हो रहा - WAR 2 SONG

इस गाने के टीजर को देखने के बाद फिल्म में एनटीआर के किरदार विक्रम को लेकर भी उत्सुकता बढ़ गई है.

Janaab e Aali teaser X Reactions
जनाब-ए-आली' का टीजर एक्स रिएक्शन (Teaser Screen Grab)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 7, 2025 at 5:07 PM IST

2 Min Read

हैदराबाद: वॉर 2 के गाने 'जनाब-ए-आली' का टीज़र रिलीज हो गया है और यह कहना गलत नहीं होगा कि एनटीआर की धमाकेदार उपस्थिति सबका ध्यान अपनी ओर खींच रही है. ऋतिक रोशन के साथ इस गाने ने सोशल मीडिया पर प्रशंसकों और दर्शकों के कमेंट्स की बाढ़ ला दी है, जो इस गाने और एनटीआर के डरावने मूव्स की तारीफ करते नहीं थक रहे. अभिनेता के लाजवाब मूव्स न सिर्फ़ स्टाइलिश हैं, बल्कि गाने की तेज़ ऊर्जा और धमाकेदार बीट्स के साथ भी पूरी तरह मेल खाते हैं. एनटीआर निस्संदेह वॉर 2 का ख़ास हिस्सा हैं. आरआरआर में नाटू नाटू गाने में उनके ऊर्जावान प्रदर्शन ने सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल सॉन्ग का ऑस्कर पुरस्कार भी जीता. गाने पर एक्स हैंडल पर लाइक की बाढ़ आ गई है.

कई लोग एनटीआर की अद्भुत नृत्य कुशलता की सराहना कर रहे हैं, जो इस ट्रैक के पूरे माहौल को और भी बेहतर बना देती है. एक ने लिखा, 'वाह, हमारे जूनियर एनटीआर कमाल कर रहे हैं'. एक और ने कहा, 'जय एनटीआर, कमाल के स्टेप्स'. जबकि एक ने कहा, 'उफ्फ एनटीआर. एक और ने कहा, 'जूनियर एनटीआर ने इस फिल्म में ऋतिक को पछाड़ दिया है'. आखिर में एक ने लिखा, 'मिस्टर जेएनटीआर, आपने तो कमाल ही कर दिया'.

फिल्म में एनटीआर के किरदार विक्रम को लेकर भी उत्सुकता बढ़ गई है. उम्मीद है कि एनटीआर एक ऐसा किरदार निभाएंगे जो कहानी में एक अनोखापन लाएगा, टीज़र से पता चलता है कि उनका किरदार दमदार और गहराई से भरपूर है.

फिल्म में एनटीआर के किरदार को लेकर भी उत्सुकता बढ़ गई है. एनटीआर से एक ऐसा किरदार निभाने की उम्मीद है जो कहानी में एक अनोखापन जोड़ेगा, और टीज़र से पता चलता है कि उनका किरदार दमदार और गहराई से भरपूर है.

कुल मिलाकर, एनटीआर एक बार फिर साबित कर रहे हैं कि स्क्रीन पर या अपने डांस मूव्स के ज़रिए, ध्यान खींचने की उनकी क्षमता बेजोड़ है. यह अभिनेता 2025 और 2026 की सबसे बड़ी फिल्मों में 'वॉर 2' और 'एनटीआरएक्सनील' के साथ अभिनय करने के लिए पूरी तरह तैयार है.

ये भी पढे़ं:

'वॉर 2' बनेगी ऋतिक रोशन की पहली 500 करोड़ी फिल्म?, देखें सुपरहीरो के 25 साल के करियर का बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड - HRITHIK ROSHAN BOX OFFICE RECORD

हैदराबाद: वॉर 2 के गाने 'जनाब-ए-आली' का टीज़र रिलीज हो गया है और यह कहना गलत नहीं होगा कि एनटीआर की धमाकेदार उपस्थिति सबका ध्यान अपनी ओर खींच रही है. ऋतिक रोशन के साथ इस गाने ने सोशल मीडिया पर प्रशंसकों और दर्शकों के कमेंट्स की बाढ़ ला दी है, जो इस गाने और एनटीआर के डरावने मूव्स की तारीफ करते नहीं थक रहे. अभिनेता के लाजवाब मूव्स न सिर्फ़ स्टाइलिश हैं, बल्कि गाने की तेज़ ऊर्जा और धमाकेदार बीट्स के साथ भी पूरी तरह मेल खाते हैं. एनटीआर निस्संदेह वॉर 2 का ख़ास हिस्सा हैं. आरआरआर में नाटू नाटू गाने में उनके ऊर्जावान प्रदर्शन ने सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल सॉन्ग का ऑस्कर पुरस्कार भी जीता. गाने पर एक्स हैंडल पर लाइक की बाढ़ आ गई है.

कई लोग एनटीआर की अद्भुत नृत्य कुशलता की सराहना कर रहे हैं, जो इस ट्रैक के पूरे माहौल को और भी बेहतर बना देती है. एक ने लिखा, 'वाह, हमारे जूनियर एनटीआर कमाल कर रहे हैं'. एक और ने कहा, 'जय एनटीआर, कमाल के स्टेप्स'. जबकि एक ने कहा, 'उफ्फ एनटीआर. एक और ने कहा, 'जूनियर एनटीआर ने इस फिल्म में ऋतिक को पछाड़ दिया है'. आखिर में एक ने लिखा, 'मिस्टर जेएनटीआर, आपने तो कमाल ही कर दिया'.

फिल्म में एनटीआर के किरदार विक्रम को लेकर भी उत्सुकता बढ़ गई है. उम्मीद है कि एनटीआर एक ऐसा किरदार निभाएंगे जो कहानी में एक अनोखापन लाएगा, टीज़र से पता चलता है कि उनका किरदार दमदार और गहराई से भरपूर है.

फिल्म में एनटीआर के किरदार को लेकर भी उत्सुकता बढ़ गई है. एनटीआर से एक ऐसा किरदार निभाने की उम्मीद है जो कहानी में एक अनोखापन जोड़ेगा, और टीज़र से पता चलता है कि उनका किरदार दमदार और गहराई से भरपूर है.

कुल मिलाकर, एनटीआर एक बार फिर साबित कर रहे हैं कि स्क्रीन पर या अपने डांस मूव्स के ज़रिए, ध्यान खींचने की उनकी क्षमता बेजोड़ है. यह अभिनेता 2025 और 2026 की सबसे बड़ी फिल्मों में 'वॉर 2' और 'एनटीआरएक्सनील' के साथ अभिनय करने के लिए पूरी तरह तैयार है.

ये भी पढे़ं:

'वॉर 2' बनेगी ऋतिक रोशन की पहली 500 करोड़ी फिल्म?, देखें सुपरहीरो के 25 साल के करियर का बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड - HRITHIK ROSHAN BOX OFFICE RECORD

For All Latest Updates

TAGGED:

JR NTR BEATS HRITHIK ROSHANJANAAB E AALI TEASERऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआरJANAAB E AALI TEASER X REACTIONSWAR 2 SONG

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

500 रुपये के नोट की आपूर्ति बंद करने का कोई प्रस्ताव नहीं, वित्त मंत्रालय ने दी जानकारी

सुनीता विलियम्स के साथ 9 महीने तक अंतरिक्ष में रहने वाले बुच विलमोर ने लिया रिटायरमेंट, 25 सालों तक की NASA की सर्विस

राहुल गांधी पर एक्शन लेगा चुनाव आयोग ? कर्नाटक CEO ने सबूत के साथ शपथ पत्र मांगा

सरकार किसानों को डिजिटल कृषि से परिचित कराने और एडवांस जानकारी देने के लिए कदम उठा रही

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.