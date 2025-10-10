ETV Bharat / entertainment

Jagjit Singh Death Anniversary: 'गजल किंग' जगजीत सिंह-चित्रा की जोड़ी ने संगीत को दी नई पहचान, बेटे की मौत के बाद...

जाने-माने पार्श्वगायक, भजन और गजल गायक हरिहरन जगजीत सिंह को उनके इस प्रयास में मार्ग निर्माता मानते हैं. हरिहरन कहते हैं, 'जगजीत जी ने कई गायकों को, खासकर गजल जगत में, प्रेरित किया है. अपने जमाने में उन्होंने बिना किसी फिल्म या फिल्मी गीत के भी अपार प्रेम हासिल किया. उन्होंने उन नॉन-फिल्म सॉन्ग से जो कुछ बनाया, वह काफी शानदार था. आज भी जब आप उनके गीत सुनते हैं, तो आपको पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं और कई गायक उनकी गाने की स्टाइल को फॉलो करते हैं, जो बेहद खूबसूरत है.'

जगजीत सिंह के दीवाने हुए थे बड़े से बड़े गायक उनके गाने की तारीफ बड़े से बड़े दिग्गज गायकों तक ने किया है. स्वरकोकिला कही जाने वाली लता मंगेशकर ने कहा था, 'जगजीत दिल से गाते थे, इसलिए हर किसी से जुड़ जाते थे.' वहीं आशा भोसले ने कहा, 'उनकी गजलों को सुनना एक सुकून देने वाला अनुभव था.' गायिका उषा उत्थुप ने उन्हें याद करते हुए कहा, 'उन्हीं की वजह से आम लोग भी अच्छी गजलों का आनंद ले पाए.'

जगजीत सिंह को भले ही मुख्यधारा के बॉलीवुड में सफलता न मिली हो, लेकिन उन्होंने अपनी राह खुद बनाकर अपार सफलता पाई. जैसा कि चित्रा सिंह ने एक बार एक साक्षात्कार में कहा था, 'जगजीत जी एक अनोखे संगीतकार थे. वे भी बाकी लोगों की तरह ही आकांक्षाएं लेकर मुंबई आए थे. लेकिन उनकी आवाज इतनी अलग थी कि वह किसी भी हीरो की बराबरी नहीं कर सकती थी. समय के साथ यह और भी समृद्ध होती गई.'

जगजीत सिंह ने न सिर्फ गजल को आम जनता तक पहुंचाया, बल्कि इसे एक नया और आधुनिक रूप भी दिया. उन्होंने 12-स्ट्रिंग गिटार और बेस गिटार जैसे नए वाद्ययंत्रों को गजलों में शामिल कर इसे नई पहचान दी. उनकी आवाज में ऐसा दर्द और भाव था कि श्रोता खुद को उनके गीतों में खो बैठते थे.

जगजीत सिंह के लिए चित्रा सिंह ने कही थी ये बात जगजीत सिंह की पत्नी और गायिका चित्रा सिंह ने एक बार कहा था, 'गजल को पहले बुज़ुर्गों का संगीत माना जाता था, जिसे बेगम अख्तर और अंगूरी बाई जैसी गायिकाएं गाया करती थीं. लेकिन जगजीत जी ने उसे आसान बना दिया. उनकी गायकी इतनी भावुक थी कि श्रोता रोने लगते थे. श्रोताओं के बीच बैठकर, मैं पुरुषों और महिलाओं को रोते हुए पाती थी. उन्होंने हर श्रोता को यह एहसास दिलाया कि वह सिर्फ उसके लिए गा रहे हैं. जिस तरह से उन्होंने भावनाओं को व्यक्त किया, वह भाषा की परवाह किए बिना दिलों को छू गया.'

पांच दशकों का यादगार सफर 1961 में 20 साल की उम्र में जगजीत सिंह ने अपने करियर की शुरुआत की थी. पांच दशकों तक उन्होंने संगीत की दुनिया में अहम योगदान दिए. उनकी आवाज, संगीत और संवेदनशीलता ने उन्हें ना सिर्फ भारत में, बल्कि दुनिया भर में गजल प्रेमियों के दिलों का सरताज बना दिया. आज भी उनकी आवाज हर उम्र के श्रोताओं के दिल को उसी तरह छूती है, जैसे उनके जीवनकाल में छुआ करती थी.

राजस्थान के श्रीगंगानगर में जन्मे जगजीत सिंह का सपना बॉलीवुड में प्लेबैक सिंगर बनने का था. 1965 में मुंबई आकर उन्होंने संगीत की दुनिया में संघर्ष शुरू किया. हालांकि शुरुआत में उन्हें कामयाबी नहीं मिली, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी. बाद में उन्होंने गजल को अपनाया और उसे एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया.

उनकी मशहूर गजलों में 'होंठों से छू लो तुम', 'झुकी झुकी सी नजर', 'तुमको देखा तो ये खयाल आया', 'हजारों ख्वाहिशें ऐसी', 'ये कागज की कश्ती' जैसी रचनाएं आज भी श्रोताओं के दिलों में जिंदा हैं. उनकी गजलों की खास बात यह थी कि हर सुनने वाले को लगता था जैसे वो सिर्फ उसी के लिए गा रहे हों.

जगजीत सिंह ने गजल को आम जनता तक पहुंचाया है. आसान भाषा, सरल संगीत और दिल को छू लेने वाली गायकी ने उन्हें 'गजल किंग' बना दिया. उन्होंने पारंपरिक उर्दू शायरी को एक नए कलेवर में ढालकर उसे नई पहचान दी.

आज ही के दिन, 10 अक्टूबर 2011 को भारत ने गजल गायकी के बेताज बादशाह, जगजीत सिंह को खो दिया था. 70 साल की आयु में ब्रेन हैमरेज के कारण उनका निधन हो गया था. उनके निधन की खबर से पूरा संगीत जगत और उनके चाहने वाले शोक में डूब गए थे. आज, उनकी पुण्यतिथि पर देश उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है.

हरिहरन ने जगजीत सिंह के साथ बिताए दिनों को किया याद

हरिहरन आगे कहते हैं, 'जगजीत जी के गीतों को उनकी रचना और तकनीकी के अलावा गाना बहुत मुश्किल है, यह उनकी आवाज की बात है. उस तरह की आवाज की नकल करना बहुत मुश्किल है, आप जगजीत जी का कौन सा गाना गाते हैं, यह चुनने में बहुत सावधानी बरतनी होती है. लेकिन कोई भी अच्छा कलाकार एक खालीपन छोड़ जाता है और उसे भरना नहीं चाहिए, बल्कि उसका आनंद लेना चाहिए.'

हरिहरन वो दिन भी याद है कि 1977 में जगजीत सिंह से उनकी पहली मुलाकात बेहद फलदायी रही जब गजल के इस दिग्गज ने उन्हें एक विज्ञापन के लिए जिंगल गाने का प्रपोजल दिया. हरिहरन ने कहा, 'एक बार मैं जयदेव जी (दिग्गज संगीतकार) के साथ जगजीत जी से मिलने गया और उन्होंने मुझे तुरंत पहचान लिया और मुझे एक जिंगल गाने का प्रपोजल दिया. मैं उस समय इंडस्ट्री में नया-नया ही आया था. जगजीत जी का मुझसे गाने के लिए कहना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी और उनके इस कदम ने मुझे बहुत खुश किया और मेरा आत्मविश्वास बढ़ाया.'

राज बब्बर ने जगजीत सिंह को दिया था इस गाने की सफलता का श्रेय

'होठों से छूलो तुम', जगजीत सिंह की सबसे यादगार और रोमांटिक गजलों में से एक है. इस रोमांटिक गाने के लीड एक्टर राज बब्बर ने जगजीत सिंह काफी तारीफ की. इतना ही नहीं उन्होंने अपने सफलता का श्रेय भी उन्हें दिया.

राज बब्बर कहते हैं, 'मैं अपनी सफलता का कुछ हद तक श्रेय जगजीत सिंह को देता हूं. मैं उनकी आवाज को अपनी आवाज मानता हूं. यह गीत आज भी उतना ही लोकप्रिय है, जितना पहले था.'

उन्होंने जगजीत सिंह के व्यवहार की बात करते हुए कहते हैं, 'जगजीत सिंह एक महान इंसान थे और हमेशा अपने दोस्तों के लिए खड़े रहते थे. उनके दिल में उनके समुदाय और कलाकारों के लिए एक विशेष स्थान था. मुझे नहीं लगता कि पैसे ने उनके जीवन में कोई महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. उन्होंने अपने दोस्तों के लिए स्टूडियो बनाए हैं. प्रेम गीत के लिए उनकी रचना को मिली अपार सफलता के बाद, उन्हें कई प्रस्ताव मिले, लेकिन उन्होंने ज्यादा काम नहीं किया.'

भारतीय संगीत में जगजीत सिंह की पहचान

जगजीत सिंह ने भारतीय संगीत जगत में अपनी खास पहचान बनाई. हालांकि, उन्हें और भी अधिक प्रसिद्धि तब मिली जब उन्होंने अपनी पत्नी चित्रा सिंह के साथ मिलकर गजलें गाना शुरू किया. इस संगीत जोड़ी ने विज्ञापनों के लिए जिंगल्स गाने से लेकर कई यादगार एल्बम्स तक का सफर तय किया और गजलों को आम जनमानस के लिए सरल और प्रभावशाली बना दिया.

1990 का वो काला दिन

साल 1978 में जारी हुआ उनका एल्बम 'बेयॉन्ड टाइम' भारत के किसी भी कलाकार द्वारा डिजिटल रूप से रिकॉर्ड किया गया पहला एल्बम था, जिसने उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी पॉपुलैरिटी दिलाई. हालांकि, इस जोड़ी का संगीत सफर साल 1990 में अचानक थम गया, जब उनके 20 साल के बेटे विवेक की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई. इस दुखद घटना के बाद चित्रा सिंह ने गाना छोड़ दिया और जगजीत सिंह ने भी गहरे अवसाद में डूबे रहने लगे.

बावजूद इसके, जगजीत सिंह ने कुछ सिंगल प्रोजेक्ट पर काम करना जारी रखा. अपने लाइव परफॉर्मेंस के दौरान भी उनकी पीड़ा अक्सर साफ झलकती थी. इसी दौर में उन्होंने लता मंगेशकर के साथ 'सजदा' नाम के एक एल्बम पर काम किया. 'सजदा' एक उर्दू शब्द है, जिसका का अर्थ है 'सिर झुकाना या साष्टांग प्रणाम करना'. यह एल्बम 1991 में उनके बेटे की मृत्यु के बाद रिलीज हुई और श्रोताओं के दिलों को छू गई.

राज बब्बर कहते हैं, 'उस त्रासदी के कारण, उन्होंने खुद को अलग-थलग कर लिया था, जिसे हम दोस्त समझते थे.' वहीं, हरिहरन कहते हैं, 'वह और उनकी पत्नी, दोनों ही टूट गए थे. उस त्रासदी ने उनकी बहुत सारी खुशियां छीन लीं, लेकिन संगीत की बदौलत वह उस त्रासदी से उबर पाए. जाहिर है, उनके जीवन में एक बहुत बड़ा जख्म था. उनकी पत्नी पूरी तरह टूट गई थीं. वह संगीत में वापस आए और जो कुछ भी कर सकते थे, किया. लेकिन फिर भी, संगीत के लिए यह एक बहुत बड़ी क्षति थी क्योंकि वह बहुत जल्दी चले गए. वह अपने चरम पर गा रहे थे.'

अवॉर्ड्स

1976 में आई उनकी एल्बम 'अनफॉर्गेटलब' से लेकर फिल्मों 'अर्थ', टीवी सीरियल 'मिर्जा गालिब' तक, उनका संगीत घर-घर में गूंजा. उन्होंने न सिर्फ व्यावसायिक सफलता पाई, बल्कि आलोचकों की भी सराहना हासिल की. उन्हें 1998 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, 2003 में पद्म भूषण और 2007 में संसद में विशेष प्रस्तुति देने का गौरव भी मिला, जहां उन्होंने बहादुर शाह जफर की गजल 'लगता नहीं है दिल मेरा' पेश की.