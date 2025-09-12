ETV Bharat / entertainment

रणबीर कपूर की फिल्म 'रामायण' के प्रोड्यूसर का नया पोस्ट, जानें क्या है इसमें फिल्म से जुड़ी खास बात

तस्वीर शेयर करते हुए नमिता मल्होत्रा ने लिखा, 'आज का दिन खास है, मेरे दोस्त और दुनिया की सबसे टैलेंटेड, द वन एंड ओनली @hanszimmer का जन्मदिन है, आपको अच्छी सेहत, खुशियां और वह ताकत मिले जिससे आप अपनी क्रिएटिविटी और मैजिक से भरे टैलेंट से सबको यूं ही दीवाना करते रहें, यकीन नहीं होता कि आप हमारे रामायण के सफर का हिस्सा हैं, जहां आप और हमारे अपने @arrahman संग मिलकर कुछ जादुई क्रिएट करने वाले हैं।”

प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ने फिल्म के लेजेंडरी म्यूजिक कंपोजर, जो दो बार के अकेडमी अवॉर्ड विजेता भी हैं हांस जिमर को उनके बर्थडे के मौके पर खास संदेश शेयर किया। ऐसे में सोशल मीडिया पर नमित मल्होत्रा ने हांस ज़िमर और ए.आर. रहमान के साथ अपनी एक ख़ास तस्वीर शेयर की, जिसके बाद पोस्ट को देखने के बाद सोशल मीडिया पर तुरंत ही हलचल मच गई, और फैंस दुनिया के दो म्यूजिक लीजेंड्स और मशहूर फिल्ममेकर के बीच इस ऐतिहासिक सहयोग का जश्न मनाने लगे.

हैदराबाद: रामायण साल 2026 की सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली फिल्मों में से एक है, सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर भी माना जा रहा है. मशहूर फिल्ममेकर नितेश तिवारी इस मेगा प्रोजेक्ट को डायरेक्ट कर रहे हैं, जबकि नमित मल्होत्रा समेत कई लोग इसे प्रोड्यूस कर रहे हैं. यह मैग्नम ओपस दो पार्ट्स में बनेगा और इसे बेहद बड़े पैमाने पर तैयार किया जा रहा है. इस फिल्म के लिए मेकर्स ने दुनियाभर से बेहतरीन टैलेंट्स को साथ लाया है, ताकि प्रोडक्शन से लेकर म्यूजिक और स्टोरीटेलिंग में वर्ल्ड-क्लास विज़नरीज़ को जोड़ा जा सके.

रामायण के लिए एक म्यूजिकल मास्टरपीस बनाने के लिए ऑस्कर विनर लेजेंड्स हांस जिमर और ए.आर. रहमान अब साथ आए हैं, जो सिनेमाई संगीत की दुनिया को एक नया रूप देने वाला है. ऐसे में, 5,000 साल पहले की इस कहानी को करोड़ों लोग सिर्फ एक माइथोलॉजी नहीं, बल्कि हमेशा रहने वाले अपनी अपनी धरोहर मानते हैं.

'रामायण' के फर्स्ट लुक ने दुनिया भर में हलचल मचा दिया, इसने भारत और अमेरिका, दोनों देशों में, उम्मीदों से कहीं ज्यादा उत्साह पैदा किया. ऐसे में मेकर्स ने इसे ​भारत में एक ही दिन नौ शहरों में लॉन्च किया था, जबकि न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में इसके विजुअल्स, शानदार VFX और शानदार तस्वीरों ने दर्शकों को हैरान कर दिया. ​इन लॉन्च ने 'रामायण' को भारत की अब तक की सबसे बड़ी सिनेमाई फिल्म के रूप में सेट किया है. इतना ही नहीं फिल्म के लॉन्च के लिए एक नया बेंचमार्क भी सेट कर दिया है.

रणबीर कपूर जहां भगवान राम का किरदार निभा रहे हैं, वहीं साई पल्लवी सीता का रूप ले रही हैं. यश को रावण के दमदार अवतार में, सनी देओल को बलवान हनुमान के रूप में और रवि दुबे को लक्ष्मण के किरदार में देखा जाएगा.

यह फिल्म वाकई एक बार-जीवन में मिलने वाला ग्लोबल स्पेक्टेकल बनने जा रही है. बड़े पैमाने पर बनाई जा रही रामायण अपनी हमेशा रहने वाली कहानी के साथ परंपरा और आधुनिक भव्यता का शानदार संगम पेश करने वाली है.

इस फिल्म को नितेश तिवारी डायरेक्ट कर रहे हैं और इसका निर्माण नमित मल्होत्रा की प्राइम फोकस स्टूडियोज कर रहा है, साथ में है 8 बार ऑस्कर जीत चुकी DNEG और यश की मॉन्स्टर माइंड क्रिएशन्स. यह दो पार्ट में बनने वाली भव्य फिल्म दुनियाभर में IMAX पर रिलीज होगी, जिसमें से पार्ट 1 दीवाली 2026 में और पार्ट 2 दीवाली 2027 में रिलीज की जाएगी.