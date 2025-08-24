ETV Bharat / entertainment

क्या फेक हैं श्रद्धा कपूर का लिंक्डइन अकाउंट? 'स्त्री' ने मजेदार अंदाज में मांगी मदद - SHRADDHA KAPOOR LINKEDIN PROFILE

क्या बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर का लिंक्डइन प्रोफाइल फेक है? एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर लिंक्डइन को टैग करते हुए एक पोस्ट साझा किया है.

Shraddha Kapoor
श्रद्धा कपूर (IANS)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 24, 2025 at 11:22 AM IST

मुंबई: बॉलीवुड स्टार श्रद्धा कपूर अपनी एक्टिंग के लिए मशहूर हैं, साथ ही फैंस को उनका मजेदार पोस्ट भी काफी पसंद आता है. बीते शनिवार को एक्ट्रेस ने बताया कि लिंक्डइन उनके प्रोफाइल को फेक बता रहा है. उन्होंने सोशल मीडिया पर लिंक्डइन को टैग करते हुए अनुरोध किया कि वह उनके अकाउंट को फेक बताना बंद करे. उनका ये अनुरोध काफी मजेदार था.

श्रद्धा कपूर अपनी उद्यमशीलता की यात्रा करने जा रही हैं, लेकिन हाल ही में उन्हें ऑनलाइन गड़बड़ी का सामना करना पड़ा. उन्हें पता चला कि उनका वेरिफाइड लिंक्डइन अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया है, जिससे वह असमंजस में हैं और अपने पेशेवर प्रयासों के बारे में अपडेट साझा करने में असमर्थ हैं.

Shraddha Kapoor
श्रद्धा कपूर का पोस्ट (Instagram)

उन्होंने मदद के लिए इंस्टाग्राम का सहारा लिया. शनिवार देर रात को श्रद्धा कपूर ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक पोस्ट किया है. उन्होंने लिंक्डइन को टैग करते हुए लिखा है, 'डियर लिंक्डइन, मैं अपना अकाउंट एक्सेस नहीं कर पा रही हूं क्योंकि लिंक्डइन इसे फेक मान रहा है.'

'स्त्री' एक्ट्रेस ने लोगों से मदद मांगते हुए आगे लिखती हैं, 'क्या कोई मेरी मदद कर सकता है? अकाउंट सेटअप, प्रीमियम और वेरिफाइड है, फिर भी कोई इसे नहीं देख सकता. मैं अपनी उद्यमशीलता की यात्रा साझा करना चाहती हूं, लेकिन अकाउंट को चालू करना अपने आप में एक यात्रा बन गई है.'

श्रद्धा कपूर का वर्क फ्रंट
वर्कफ्रंट की बात करें तो, श्रद्धा कपूर पिछली बार हॉरर-कॉमेडी 'स्त्री 2' में नजर आई थीं. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, वह 'छावा' के निर्देशक लक्ष्मण उटेकर के साथ एक हिस्टोरिकल ड्रामा में काम करने की तैयारी कर रही हैं. स्त्री के निर्माता दिनेश विजान द्वारा निर्मित इस फिल्म की शूटिंग इसी साल नवंबर में शुरू होने की उम्मीद है. फिल्म के 2026 में रिलीज होने की उम्मीद है. खबर है कि तुम्बाड के निर्देशक राही अनिल बर्वे के साथ भी उनकी एक अपकमिंग अनटाइटल प्रोजेक्ट है.

