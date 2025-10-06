ETV Bharat / entertainment

क्या आज है कैटरीना कैफ का बेबी शॉवर, इस मशहूर शेफ को विक्की कौशल के परिवार ने किया है हायर?

कैटरीना कैफ और विक्की कौशल अपने पहले बच्चे की उम्मीद कर रहे हैं. कुछ हफ्ते पहले ही इस कपल ने सोशल मीडिया के जरिए प्रेग्नेंसी का एलान किया था. उन्होंने एक तस्वीर साझा की जिसमें विक्की कैटरीना के बेबी बंप को छू रहे हैं, और इस जोड़े ने पोस्ट के साथ कैप्शन लिखा, 'खुशी और कृतज्ञता से भरे दिलों के साथ अपने जीवन के सबसे अच्छे अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं.'

मुंबई: कैटरीना कैफ और विक्की कौशल अपने पहले बच्चे की उम्मीद कर रहे हैं और डिलीवरी से पहले इस जोड़े ने बेबी शॉवर करने जा रहे हैं. एक रिपोर्ट के अनुसार, यह बेबी शॉवर आज, 6 अक्टूबर, 2025 को होगा और इसमें परिवार और करीबी दोस्त शामिल होंगे.

हालांकि अभी तक यह पता नहीं चला है कि कैटरीना की डिलीवरी की तारीख क्या है, लेकिन बताया जा रहा है कि वह इसी महीने बच्चे को जन्म देंगी. इन सबके बीच कैटरीना कैफ के बेबी शॉवर की खबर सामने आई है.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, आज, 6 अक्टूबर, 2025 को, कैटरीना कैफ के बेबी शॉवर का प्रोग्राम होने वाला है. यह प्रोग्राम उनके घर पर होने वाला है. इसमें परिवार के सदस्य और करीबी दोस्त शामिल होंगे. हालांकि इस प्रोग्राम के बारे में न तो कपल की ओर से और न ही उनके परिवारों की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि की गई.

शेफ शिलार्ना वाजे का पोस्ट (Instagram)

रिपोर्ट ने यह भी अनुमान लगाया है कि मशहूर शेफ शिलार्ना वाजे इस अवसर के लिए कैटरिंग का काम संभालेंगी. शेफ ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर लोगों से पूछा कि वे किसके बेबी शॉवर के लिए कैटरिंग कर रही हैं. हालांकि कुछ देर के बाद शेफ ने यह पोस्ट अपने इंस्टाग्राम स्टोरी से हटा दिया है.

हाल ही में विक्की कौशल के भाई-एक्टर सनी कौशल ने घर में नए सदस्य के आने की खुशी जाहिर की. एक मीडिया इंटरव्यू में उन्होंने बात करते हुए कहा, 'सभी बहुत खुश हैं और साथ ही नर्वस भी. सभी घर वाले उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब वे नन्हे मेहमान का स्वागत करेंगे.'