असंभव! PBKS की रोमांचक जीत पर RJ महविश ने युजवेंद्र की तारीफों के बांधे पुल, बोलीं, 'कितना टैलेंटेड... - IPL 2025

RJ महविश- युजवेंद्र चहल ( IANS/AFP Photo )

By ETV Bharat Entertainment Team Published : April 16, 2025 at 8:18 AM IST | Updated : April 16, 2025 at 9:22 AM IST 3 Min Read

हैदराबाद: भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल और धनश्री के तलाक के बाद क्रिकेटर का नाम आरजे महविश के साथ जोड़ा जा रहा है. क्योंकि कई बार आरजे मैदान पर युजवेंद्र को सपोर्ट करते और उनके साथ मैच एंजॉय करते हुए देखी गई हैं. हालांकि दोनों ने इस बारे में कुछ भी कहने से परहेज किया है. अब हाल ही में महविश ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर चहल की आईपीएल 2025 में उनके शानदार प्रदर्शन की सराहना की. कोलाकाता नाइट राइडर्स पर पंजाब किंग्स की शानदार जीत के बाद उन्होंने क्रिकेटर की तारीफ के पुल बांधे. महविश ने की युजवेंद्र की तारीफ 15 अप्रैल आरजे महविश ने भारतीय स्पिनर युजवेंद्र चहल के साथ एक पुरानी सेल्फी शेयर की, जिसमें आईपीएल 2025 में असंभव को संभव करने के लिए महविश ने उनकी तारीफ की. महविश ने लिखा, 'क्या टैलेंटेड इंसान है, आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला बॉलर किसी वजह से है, असम्भव'. इससे पहले भी महविश युजवेंद्र के साथ तस्वीर शेयर कर उनके लिए अपना सपोर्ट दिखा चुकी हैं साथ ही लास्ट पोस्ट में उन्होंने चहल को खास इंसान बताया था. PBKS की जीत पर RJ महवश ने युजवेंद्र की तारीफों के बांधे पुल (Instagram)

महविश को स्टैंड से भारतीय क्रिकेटर और उनकी आईपीएल टीम पंजाब किंग्स के साथ चीयर करते हुए भी देखा गया. कुछ हफ्ते पहले, उन्होंने स्टेडियम से कई तस्वीरें पोस्ट कीं और युजवेंद्र के साथ एक सेल्फी लेकर इंटरनेट पर तहलका मचा दिया. उन्होंने पोस्ट को कैप्शन दिया, 'अपने लोगों का हर मुश्किल समय में साथ देने और उनके पीछे चट्टान की तरह खड़े रहने के लिए, हम सब आपके लिए यहां हैं, युजवेंद्र चहल'. पंजाब ने दर्ज की रोमांचक जीत लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल ने अपनी टीम पंजाब किंग्स को कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई. उन्होंने अजिंक्य रहाणे, अंगकृष रघुवंशी, रिंकू सिंह और रमनदीप सिंह के विकेट लेकर (4/28) शानदार प्रदर्शन किया. पंजाब ने आईपीएल इतिहास में अब तक के सबसे कम स्कोर को डिफेंड करके इतिहास रच दिया है. आईपीएल 2025 के 31 वें मैच में पंजाब ने पहले 15.3 ओवर में 111 रन बनाए, जिसका पीछा करती हुई केकेआर को 15.1 ओवर में 95 रन पर ही ढेर कर दिया. पंजाब की जीत में अहम भुमिका निभाने वाले चहल ने 4 ओवर में 28 रन देकर 4 विकेट झटके. उन्हें उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड दिया गया. चहल और महविश की बात करें तो पहली बार उन्हें स्टैंड से चैंपियंस ट्रॉफी 2025 देखते हुए देखा गया. कोरियोग्राफर धनश्री वर्मा से अलग होने के बाद, दोनों सेलेब्स एक-दूसरे के पोस्ट पर कमेंट कर रहे हैं, जिससे सोशल मीडिया पर उनके अफेयर की अफवाहें उड़ने लगी हैं.

