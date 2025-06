ETV Bharat / entertainment

आईपीएल 2025 फाइनल में लगेगा 'वॉर 2' का तड़का, RCB vs PBKS मैच में मेकर्स फैंस को देंगे बड़ा तोहफा - IPL 2025 FINAL

आईपीएल 2025 फाइनल/वॉर 2 ( ANI/Poster )

By ETV Bharat Entertainment Team Published : June 3, 2025 at 7:50 AM IST | Updated : June 3, 2025 at 9:15 AM IST 3 Min Read

हैदराबाद: आईपीएल (इंडियन प्रीमियर लीग) 2025 का आज (3 जून) फाइनल हैं. गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आज रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और पंजाब किंग्स ट्रॉफी जीतने के लिए एक-दूसरे को टक्कर देगी. इसी बीच 'वॉर 2' की टीम अपने फैंस को एक धमाकेदार सरप्राइज देगी. जी हां, 'वॉर 2' की टीम आईपीएल 2025 के फाइनल में अपने फैंस के लिए एक सरप्राइज लेकर आ रही है. यह सरप्राइज बेहद ही खास होगा. 1 जून को पंजाब किंग्स ने मुंबई इंडियन्स को 5 विकेट से मात देकर फाइनल में अपनी जगह पक्की की. आज, 3 जून को वह नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आरसीबी के खिलाफ मैदान में उतरेगी. बता दें, पंजाब किंग्स लंबे समय के बाद फाइनल तक पहुंची है. वहीं, दूसरी तरह विराट कोहली की टीम ट्रॉफी जीतने के लिए श्रेय्यस अय्यर की टीम को कड़ी टक्कर देने की पूरी कोशिश करेगी. आईपीएल 2025 फाइनल के बज के बीच यश राज फिल्म्स की बहुप्रतीक्षित एक्शन फिल्म 'वॉर 2' की टीम फैंस को नया सरप्राइज देने का प्लान किया है. मेकर्स आईपीएल 2025 के फाइनल के दौरान एक नया प्रोमो जारी करने वाले हैं, जो इस मैच में तड़का लगाने का काम कर सकता है.

'वॉर 2' का नया प्रोमो

ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने 'वॉर 2' के नए प्रोमो के बारे में अपेडट साझा किया है. तरण आदर्श ने अपने इंस्टाग्राम पर फिल्म के बारे में जानकारी देते हुए लिखा है, 'वॉर 2' के 10 सेकंड के प्रोमो आईपीएल 2025 के फाइनल के दौरान प्रीमियर होंगे. 'वॉर 2' के 10 सेकंड के प्रोमो, जिसमें ऋतिक रोशन, जूनियर एनटीआर और कियारा आडवाणी की झलक देखने मिलेगी. यह प्रोमो 3 जून 2025 आरसीबी बनाम पीबीकेएस आईपीएल फाइनल के दौरान जियो हॉटस्टार पर प्रीमियर होंगे.' 1 जून को यश राज फिल्म्स ने अपने ऑफिशियल एक्स (पूर्व में ट्विटर) हैंडल जूनियर एनटीआर और ऋतिक रोशन का नया पोस्टर जारी किया और फैंस को टीजर की याद दिलाते हुए लिखा, 'इंटेंसिटी, बिल्कुल ही नए लेवल पर.' 'वॉर 2' का टीजर

'वॉर 2' के मेकर्स ने जूनियर एनटीआर के जन्मदिन पर एक धांसू टीजर जारी किया था. टीजर में 'देवरा' एक्टर, ऋतिक रोशन के बीच एक्शन सीन देखने को मिला था. वहीं, कियारा आडवाणी, जो अपने पहले बच्चे की उम्मीद कर रही हैं, ग्लैमरस अवतार में दिखीं. उम्मीद है कि आज, 3 जून को मेकर्स द्वारा जारी किए जाने वाले नए प्रोमो फैंस के बीच और उत्सुकता बढ़ा देगी. 'वॉर' के बारे में

'वॉर 2' 2019 में रिलीज हुई 'वॉर' का सीक्वल है. 'वॉर' में ऋतिक रोशन, टाइगर श्रॉफ और वाणी कपूर मुख्य भूमिका में थे. सैकनिल्क के मुताबिक, सिद्धार्थ आनंद निर्देशित फिल्म ने दुनियाभर में 471 करोड़ रुपये की लाइफटाइम कमाई की थी. कब रिलीज होगी 'वॉर 2'?

'वॉर 2' के बारे में बात करें इस एक्शन ड्रामा को आर्यन मुखर्जी डायरेक्ट कर रहे हैं. इस फिल्म में ऋतिक रोशन के साथ साउथ सुपरस्टार जूनियर एनटीआर और कियारा आडवाणी नजर आएंगे, यह फिल्म इस साल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हिंदी तेलुगु और तमिल भाषा में 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. यह भी पढ़ें: आईपीएल 2025 फाइनल: विराट कोहली-श्रेयस अय्यर पर 'RRR' डायरेक्टर राजामौली का बयान, बोले- दोनों ट्रॉफी के हकदार...

Last Updated : June 3, 2025 at 9:15 AM IST