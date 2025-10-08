ETV Bharat / entertainment

इंटरव्यू: ताज महल के इतिहास से विवादों तक, छिपे राज और षड्यंत्र को उजागर करेगी 'द ताज स्टोरी'- लेखक सौरभ एम पांडेय

'द ताज स्टोरी' 31 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है. इस पहले ईटीवी भारत ने फिल्म के लेखक सौरभ एम. पांडेय से खास बातचीत की.

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के रहने वाले युवा लेखक सौरभ एम पांडेय ने मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बना ली है. 'द कश्मीर फाइल्स' और 'द ताशकंद फाइल्स' जैसी फिल्मों के लेखन के बाद अब उनकी नई स्क्रिप्ट 'द ताज स्टोरी' चर्चा का केंद्र बनी हुई है. परेश रावल की मुख्य भूमिका वाली यह फिल्म 31 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.

इस बीच ईटीवी भारत ने लेखक सौरभ एम. पांडेय से खास बातचीत की. इस बातचीत में उन्होंने फिल्म के पीछे की प्रेरणा, ताजमहल के इतिहास और उभरते विवादों पर खुलकर चर्चा की. इस फिल्म में ताजमहल से जुड़े विवाद और क्या वहां पहले कोई इमारत थी, इन सारे प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास किया गया है.

सवाल: फिल्म क्या कहानी बताएगी और इसमें क्या नया कुछ देखने को मिलेगा, जो लोगों को नहीं मालूम है?
जवाब: सर, पूरा जानने के लिए तो फिल्म देखनी पड़ेगी. पूरा तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन इस फिल्म में ताजमहल के इतिहास पर बात की जाएगी. ता की डिबेट इस फिल्म में हैं. सच क्या है? ताजमहल का इतिहास क्या है, यह फिल्म बताएगी. क्या ताजमहल से पूर्व में भी यहां कुछ था और उसका क्या आधार है. यह सारी बातें होंगी.

सवाल: इस फिल्म में किन ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट या सोर्से का सहारा ले रहे हैं?
जवाब: अभी मेरे लिए यह बोलना सही नहीं होगा. क्योंकि फिल्म का मेन चीज वही है. लेकिन हां, यह ऑथेंटिक होगी. यह सभी डॉक्यूमेंट ऑथेंटिक हैं. सेंसर बोर्ड ने इसको पास किया है. निश्चित तौर पर हमने डॉक्यूमेंट सामने रख दिया है. अब लोग फिल्म देख लेंगे और उसके बाद में वे खुद ही फैक्ट चैक कर सकते हैं.

लेखक सौरभ एम. पांडेय का इंटरव्यू (ETV Bharat)

सवाल: 'द कश्मीर फाइल्स' या फिर 'द ताशकंद फाइल्स' पर फिल्म बनाने का क्या मतलब था?
जवाब: ना मैं इतिहासकार हूं, क्योंकि मैं इतना काबिल नहीं हूं कि मैं अपने आप को इतिहासकार बताऊं. और नाम इतना लायक हूं कि मैं अपने आप को समाज सेवक बोलूं. मैं बस एक लेखक हूं. मेरे पास जो कहानी आती है, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है, मेरा कर्म बनता है कि जिसे मैं जस्टिफाई कर सकता हूं वो काम मैं करता हूं.

सवाल: प्रतापगढ़ से लेकर मुंबई तक का या सफर कैसा रहा?
जवाब: मैं प्रतापगढ़ के गौरा गांव का रहने वाला हूं. वहां से गाजियाबाद पहुंचा और इंजीनियरिंग की. मगर इंजीनियरिंग करते हुए मुझे लगा कि मैं अच्छा लेखक बन सकता हूं. इसके बाद मुंबई पहुंचा और काम करना शुरू कर दिया. नतीजा यह है कि आज मैं अच्छा काम करने की कोशिश कर रहा हूं.

सवाल: आपने इससे पहले जो फिल्में की है, उनको लेकर राजनीतिक पार्टी आरोप लगाती रही है कि आप लोग किसी एजेंडा किसी विचारधारा के तहत काम करते हैं?
जवाब: मेरी ऐसी कोई भी सोच नहीं है. मैं केवल स्क्रिप्ट सुनी है थीम जानी है और इसी आधार पर लिखा है. मैं केवल देश के लिए काम करता हूं. कभी कोई साथी मुझे अच्छी स्क्रिप्ट देंगे तो मैं उसे पर भी काम करूंगा. मेरा किसी पार्टी से कोई लेना-देना नहीं है चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी.

सवाल: ताजमहल पर आधारित आपकी फिल्म कब तक आ रही है और कहां रिलीज होगी.
जवाब: मेरी लिखी यह फिल्म सिनेमा हॉल में रिलीज होगी. बाद में ओटीटी पर आएगी. 31 अक्टूबर को रिलीज होगी. परेश रावल जैसे बड़े कलाकार इसमें अपनी भूमिका निभा रहे हैं. कई अन्य बड़े कलाकार भी शामिल हैं.

