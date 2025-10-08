ETV Bharat / entertainment

इंटरव्यू: ताज महल के इतिहास से विवादों तक, छिपे राज और षड्यंत्र को उजागर करेगी 'द ताज स्टोरी'- लेखक सौरभ एम पांडेय

By ETV Bharat Entertainment Team Published : October 8, 2025 at 6:39 PM IST 4 Min Read

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के रहने वाले युवा लेखक सौरभ एम पांडेय ने मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बना ली है. 'द कश्मीर फाइल्स' और 'द ताशकंद फाइल्स' जैसी फिल्मों के लेखन के बाद अब उनकी नई स्क्रिप्ट 'द ताज स्टोरी' चर्चा का केंद्र बनी हुई है. परेश रावल की मुख्य भूमिका वाली यह फिल्म 31 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. इस बीच ईटीवी भारत ने लेखक सौरभ एम. पांडेय से खास बातचीत की. इस बातचीत में उन्होंने फिल्म के पीछे की प्रेरणा, ताजमहल के इतिहास और उभरते विवादों पर खुलकर चर्चा की. इस फिल्म में ताजमहल से जुड़े विवाद और क्या वहां पहले कोई इमारत थी, इन सारे प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास किया गया है. सवाल: फिल्म क्या कहानी बताएगी और इसमें क्या नया कुछ देखने को मिलेगा, जो लोगों को नहीं मालूम है?

जवाब: सर, पूरा जानने के लिए तो फिल्म देखनी पड़ेगी. पूरा तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन इस फिल्म में ताजमहल के इतिहास पर बात की जाएगी. ता की डिबेट इस फिल्म में हैं. सच क्या है? ताजमहल का इतिहास क्या है, यह फिल्म बताएगी. क्या ताजमहल से पूर्व में भी यहां कुछ था और उसका क्या आधार है. यह सारी बातें होंगी. सवाल: इस फिल्म में किन ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट या सोर्से का सहारा ले रहे हैं?

जवाब: अभी मेरे लिए यह बोलना सही नहीं होगा. क्योंकि फिल्म का मेन चीज वही है. लेकिन हां, यह ऑथेंटिक होगी. यह सभी डॉक्यूमेंट ऑथेंटिक हैं. सेंसर बोर्ड ने इसको पास किया है. निश्चित तौर पर हमने डॉक्यूमेंट सामने रख दिया है. अब लोग फिल्म देख लेंगे और उसके बाद में वे खुद ही फैक्ट चैक कर सकते हैं.