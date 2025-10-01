ETV Bharat / entertainment

'कांतारा चैप्टर 1' की रियल स्टोरी से शूटिंग के दौरान हुई मौतों तक, ऋषभ शेट्टी ने खुलकर की बात

'कांतारा चैप्टर 1' 2 अक्टूबर को रिलीज हो रही है. रिलीज से पहले ईटीवी भारत ने 'कांतारा' स्टार ऋषभ शेट्टी से खास बातचीत की.

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 1, 2025 at 2:32 PM IST

9 Min Read
मुंबई: ऋषभ शेट्टी कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री में एक बहुमुखी कलाकार हैं. उनकी आगामी फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' दशहरा और गांधी जयंती के मौके पर 2 अक्टूबर को रिलीज हो रही है. उनकी सुपरहिट फिल्म कांतारा, जिसके लेखक, निर्देशक और अभिनेता वे स्वयं थे, ने उन्हें राष्ट्रीय ख्याति दिलाई. यह फिल्म सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी और इसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला.

ग्रामीण जीवन, लोक परंपराओं और प्रकृति के साथ घनिष्ठ संबंधों का यथार्थवादी चित्रण उनकी विशेषता है. अब उनकी नई फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' रिलीज होने वाली है और ऋषभ शेट्टी ने हमारे संवाददाता कीर्तिकुमार कदम के साथ बातचीत में इसके कुछ अंश साझा किए...

सवाल: 'कांतारा' एक बड़ी सफलता थी. क्या फिल्म का सीक्वल/प्रीक्वल बनाते समय कोई दबाव था?

ऋषभ शेट्टी: मैं यह नहीं कह सकता कि कोई दबाव था, लेकिन मुझे पता था कि जिम्मेदारी बढ़ गई है. अगर मैं दबाव लेता, तो काम नहीं कर पाता. एक बात मेरे मन में जरूर थी कि अगला भाग भी एक शानदार तमाशा होगा. मैंने और मेरी टीम ने पिछले तीन सालों से 'कांतारा चैप्टर 1' के लिए दिन-रात कड़ी मेहनत की है. मुझे उम्मीद है कि दर्शकों को यह फिल्म भी पसंद आएगी.

सवाल: फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' कर्नाटक के एक खास क्षेत्र पर आधारित है और आपने इसे बहुत प्रभावी ढंग से चित्रित किया है. हालांकि, दक्षिण के एक छोटे से हिस्से पर आधारित कहानी का 'पैन इंडिया' जितना लोकप्रिय होना दुर्लभ है. आप इस बारे में क्या सोचते हैं?

ऋषभ शेट्टी: 'पैन इंडिया' सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन अंततः हम सब भारतीय हैं. आप कहीं भी जाएं, जड़ें अलग दिख सकती हैं, लेकिन मूल एक ही है. शुरू में हम सब जनजातियां थीं, लेकिन अंततः आस्था एक ही है. उदाहरण के लिए, उत्तराखंड में एक पत्रकार ने मुझे बताया कि 'मनुष्य आवाहन' नाम की कोई चीज होती है. मैंने उन्हें उत्तर दिया, "हमारे यहां भी 'आवाहन' शब्द एक ही है, इसका प्रयोग उसी अर्थ में किया जाता है." भारत की जड़ें कृषि और मिट्टी में गहराई से निहित हैं. कृषि हमारी संस्कृति की रीढ़ है. विकास और उद्योग से पहले, कृषि हमेशा से ही रीढ़ रही है. हमारी मान्यताएं, खाद्य संस्कृति और जीवन शैली कृषि के इर्द-गिर्द ही बनी हैं. भले ही इंसान बदल जाए, लेकिन उसकी जड़ों से जुड़ी मानवता वही रहती है. यही कारण है कि कांतारा हर गांव से जुड़ पाए और देश भर के लोगों को अपना होने का एहसास दिला पाए.

सवाल: क्या कांतारा के प्रीक्वल में शिव की कहानी है? क्या उनका अतीत दिखाया गया है?

ऋषभ शेट्टी: नहीं, यह शिव की कहानी नहीं है और न ही यह उसी युग की है. शिव की कहानी 1990 के दशक की है, उनके पिता की कहानी 1970 के दशक की है और राजा की कहानी 1870 के दशक की है. लेकिन यह प्रीक्वल और भी पीछे, चौथी-पांचवीं शताब्दी में जाएगा. उस समय, कर्नाटक के पहले राजा 'कदंब' थे. इस कहानी का मुख्य पात्र एक बर्मन है, जो एक जनजाति का मुखिया है. तो यह उसके पूर्वजों की कहानी है.

सवाल: कांतारा में दिखाई गई कई चीजे पुष्पा या थामा में भी दिखाई गईं. वे आपसे प्रेरित जरूर रहे होंगे.

ऋषभ शेट्टी: प्रेरणा तो सबको मिलती है. हो सकता है कि कुछ मामलों में वे मेरी प्रस्तुति से प्रेरित हुए हों. लेकिन यह सकारात्मक है. हमारी संस्कृति, आस्था और जड़ें हमेशा सकारात्मकता फैलाती हैं. यह मेरे लिए सुखद है.

सवाल: क्षेत्रीय कहानियों को सफलतापूर्वक बनाने के लिए आप प्रशंसा के पात्र हैं. अब इतिहास में छिपी क्षेत्रीय कहानियों पर फिल्में बन रही हैं. एक और फिल्म 'थामा' आने वाली है और मराठी में 'दशावतार' को दर्शकों ने खूब सराहा है. क्या आपको लगता है कि 'कांतारा चैप्टर 1' में नई क्षेत्रीय कहानी लोगों को पसंद आएगी?

ऋषभ शेट्टी: हां. मुझे पूरी उम्मीद है. सच कहूं तो, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि 'कांतारा' को इतनी अच्छी प्रतिक्रिया मिलेगी. लेकिन मुझे यकीन था कि कर्नाटक के लोग इस फिल्म को जरूर पसंद करेंगे. लेकिन 'माउथ पब्लिसिटी' की वजह से यह तमिल, तेलुगु, मलयालम और अंततः हिंदी दर्शकों तक पहुंच गई. इसके लिए मैं दर्शकों का धन्यवाद करता हूं. नए भाग की कहानी अलग है, लेकिन मुख्य विषय वही है, मनुष्य और प्रकृति के बीच संघर्ष. क्योंकि 'कांतारा' जंगल और उसके नियमों की कहानी है, इसलिए इसे विज्ञान-कथा नहीं माना जा सकता. इसकी कहानी भगवान के लिए किए जाने वाले अनुष्ठानों पर आधारित है. ट्रेलर देखने के बाद आपको कुछ बात ध्यान में आई होगी.

सवाल: इस फिल्म की शूटिंग में क्या चुनौतियां आईं?

ऋषभ शेट्टी: हर दिन, हर पल चुनौतीपूर्ण था. दरअसल, ऐसा लगा जैसे मैं अपनी पहली फिल्म फिर से कर रहा हूं. कन्नड़ में निर्देशक-अभिनेता के तौर पर यह मेरी पांचवीं फिल्म है, जिसमें दो कांतारा हैं (हंसते हुए). इससे पहले, मैंने 1.4 करोड़ रुपये के बजट वाली एक फिल्म की थी, और वह भी उस समय काफी बड़ी लग रही थी. कांतारा ने मुझे जो पहचान, पुरस्कार और सफलता दी, वह एक अप्रत्याशित वरदान था. लेकिन इस भूमिका के लिए चुनौतियां और भी बड़ी थीं.

सवाल: मीडिया में चर्चा थी कि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान कई लोगों की मौत हो गई. क्या यह सच है?

ऋषभ शेट्टी: शूटिंग के दौरान ऐसा कुछ नहीं हुआ. लेकिन दुर्भाग्य से हमने अपने साथ जुड़े तीन लोगों को खो दिया. एक की रिहर्सल के दौरान दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई, लेकिन सेट पर नहीं. एक और छुट्टी के दिन एक मंदिर के पास नदी में तैरते समय डूब गया. तीसरे राकेश, जो हमारे करीबी सहयोगी और एक बेहतरीन अभिनेता थे, का अचानक दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया. हमें यह जानकर बहुत सदमा लगा. वह बहुत खुशमिजाज और सकारात्मक इंसान थे. पूरी टीम आज भी उन्हें याद करती है.

सवाल: युवा पीढ़ी पौराणिक कथाओं में रुचि लेती दिख रही है. कांतारा ने इसमें बड़ी भूमिका निभाई. कई लोग कांतारा चैप्टर 1 का इंतजार कर रहे हैं. आपकी क्या राय है?

ऋषभ शेट्टी: हमारी युवा पीढ़ी समझदार और सतर्क है. आज का युवा पौराणिक कथाओं को सिर्फ कहानियों के रूप में नहीं, बल्कि इतिहास के रूप में देखता है. यह अपनी जड़ों की ओर लौटने की एक प्रक्रिया है. एक निर्देशक के तौर पर, इन कहानियों को सकारात्मक तरीके से प्रस्तुत करना मेरी जिम्मेदारी है, और मुझे यकीन है कि मैं इसे पूरा कर पाऊंगा.

सवाल: कुछ लोग कहते हैं कि कांतारा अंधविश्वास फैलाते हैं. आप क्या कहेंगे?

ऋषभ शेट्टी: आस्था हर किसी का निजी मामला है. (हंसते हुए) जो लोग आस्था नहीं रखते, वे "यह सच नहीं है" कहने में आस्था रखते हैं. हमारे लिए ईश्वर प्रकृति है, माता-पिता हैं, परंपरा है. अगर हम इस नजर से देखें तो पत्थरों में भी ईश्वर दिखाई देते हैं. यह 'दर्शन दृष्टि' है. हमारी भारतीय संस्कृति हजारों साल पुरानी है. अगर आप गहराई से देखेंगे, तो आपको इसका महत्व समझ में आएगा. और मैं आस्थावान लोगों के सामने वही प्रस्तुत करता हूं जिस पर मेरा विश्वास है.

सवाल: हिंदी बाजार में दक्षिण की फिल्मों की आवाजाही काफी बढ़ गई है. इस पर आपके क्या विचार हैं?

ऋषभ शेट्टी: यह बहुत सकारात्मक है. अब सिनेमा भाषा के दायरे में नहीं बंधा है. हिंदी फिल्में दक्षिण में लोकप्रिय हैं और अब दक्षिण की फिल्में पूरे देश में अपनी पहचान बना रही हैं. कोविड के बाद, बाहुबली जैसी फिल्मों ने यह चलन शुरू किया और तब से, दक्षिण भाषा की फिल्मों का देश भर में स्वागत हो रहा है.

सवाल: आप निर्देशक और अभिनेता की भूमिकाएं कैसे निभाते हैं?

ऋषभ शेट्टी: इसमें कोई जोड़-तोड़ नहीं है. भले ही मैं पर्दे के पीछे निर्देशक हूं, लेकिन पर्दे के सामने मैं एक अभिनेता हूं. मैं बहाव के साथ चलता हूं. एक अभिनेता के तौर पर मुझे अभिनय करना होता है, जबकि एक निर्देशक के तौर पर मुझे यथासंभव अभिनय करना होता है. मेरा असली संघर्ष मेरे तीनों पहलुओं, लेखक, निर्देशक और अभिनेता, के बीच है. मैं हमेशा मजाक में कहता हूं, "अब मैं अपनी अगली फिल्म के लिए तारीखें नहीं दूंगा". लेकिन दर्शकों का अभिनय के प्रति प्रेम मुझे बार-बार इस ओर खींच लाता है. यह सिर्फ मेरा सफर नहीं है. मैं कहानी लेकर आता हूं, लेकिन मेरे साथ एक सह-लेखक, कैमरामैन अरविंद एस कश्यप, कॉस्ट्यूम डिजाइनर प्रगति, प्रोडक्शन डिजाइनर बांग्लान और 'होम्बले फिल्म्स' जैसा एक मजबूत प्रोडक्शन हाउस भी है. उनके योगदान के बिना यह संभव नहीं होता. यह पूरी तरह से एक टीम वर्क है.

सवाल: आपकी फिल्म में दिखाए गए अनुष्ठान कहीं भी लिखित रूप में उपलब्ध नहीं हैं. आपको कितना शोध (रिसर्च) करना पड़ा?

ऋषभ शेट्टी: हमने बहुत गहराई में जाकर स्टडी किय. चूंकि पृष्ठभूमि चौथी-पांचवीं शताब्दी की है, इसलिए हमने कई प्रोफेसर्स और रिसर्चर्स को शामिल किया. हमने मैंगलोर विश्वविद्यालय के कुलपति विवेक और प्रो. चिन्नप घोड़ा से बात की, जिन्होंने इस विषय पर किताबें लिखी हैं. हमने देवकोला के विद्वानों, लोक गायकों, पारंपरिक कलाकारों और वरिष्ठ सदस्यों से बातचीत की. हमें बहुत सी बहुमूल्य जानकारी मिली. हालांकि, अगर सब कुछ दिखाया गया होता, तो यह एक डॉक्यूमेंट्री होता, फिल्म नहीं. इसलिए हमने वही चुना जो जरूरी था और यह सुनिश्चित किया कि वह कहानी के साथ सहज और सुसंगत रूप से घुल-मिल जाए.

सवाल: आपकी हिंदी पर पकड़ बेहतर हुई है.

ऋषभ शेट्टी हंसते हुए बोले मैं अपनी भाषा सुधारने के लिए लगातार हिंदी में इंटरव्यू दे रहा हूं.

