WATCH: नोएडा फिल्म सिटी से राजनीति तक, इन मुद्दों पर रजा मुराद ने खुलकर की बात, शायराना अंदाज से बांधा समां

उन्होंने लखनऊ की मेहमाननवाजी, खानपान और तहजीब को बेमिसाल बताया. एक शायर का शेर पढ़े कर लखनऊ के हवाले से कहा, 'ऐ शहरे लखनऊ तुझे मेरा सलाम है, तेरा ही नाम दूसरा जन्नत का नाम है.'

रजा मुराद का लखनऊ से पुराना नाता रहा है. इस बारे में बात करते हुए रजा मुराद पुराने दिनों को याद करते हुए कहते हैं, 'यह रिश्ता आज का नहीं बल्कि सालों पुराना है. पहली बार मैं 1960 में लखनऊ आया था. मेरे ताया जी महमूदाबाद में सब-इंस्पेक्टर थे. उस समय हजरतगंज का कैपिटल थिएटर मशहूर हुआ करता था, जहां मैंने मुगल-ए-आजम फिल्म देखी थी. तब मैं रामपुर में रहता था. लखनऊ की चौड़ी सड़कें और इमारतें मुझे मुंबई की याद दिलाती थीं.'

लखनऊ (उत्तर प्रदेश) : बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता रजा मुराद अपनी दमदार एक्टिंग और दमदार आवाज के लिए मशहूर हैं. उन्होंने नमक हराम, प्रेम रोग, 'राम तेरी गंगा मैली' जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम किया है. सिनेमा को शानदार फिल्में देने वाले रजा मुराद ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में अपने लखनऊ से पुराने रिश्तों को साझा किया. उन्होंने कहा कि लखनऊ आना हमेशा उन्हें सुकून और खुशी देता है.

राजनीति से दूरी बनाए रखने की बात पर रजा मुराद ने साफ कहा कि उन्हें सियासत में कोई दिलचस्पी नहीं है. उन्होंने कहा, 'इंसान देश की सेवा राजनीति से बाहर रहकर भी कर सकता है. जरूरी नहीं कि जनता की सेवा करने के लिए सियासत में ही आया जाए'.

फिल्म इंडस्ट्री और उत्तर प्रदेश को लेकर उन्होंने कहा कि पहले बड़े अभिनेता यहां शूटिंग के लिए आने से कतराते थे, लेकिन अब सिक्योरिटी और सुविधाओं में सुधार हुआ है. उन्होंने कहा, 'नोएडा में फिल्म सिटी बन रही है. उसके पूरा होने के बाद उत्तर प्रदेश भी मुंबई के समानांतर खड़ा होगा. जिस तरह मुंबई में निरंतर शूटिंग होती है, उसी तरह यहां भी होगी'.

उर्दू जुबान पर विचार

उर्दू भाषा पर अपनी गहरी मोहब्बत जताते हुए उन्होंने कहा, 'उर्दू हिंदुस्तानियों की जुबान है. यह किसी एक तबके की भाषा नहीं है. पंजाब में सबसे ज्यादा उर्दू अखबार छपते हैं जबकि वहां मुसलमान नाममात्र हैं. उर्दू ऐसी भाषा है कि अगर समझ में न भी आए तो कानों को मीठी लगती है. इसे मजहब के चश्मे से देखना बिल्कुल गलत है'.

जीवनी और करियररजा मुराद का जन्म 23 अगस्त 1946 को उत्तर प्रदेश के रामपुर में हुआ था. उनके पिता भी बॉलीवुड के सक्रिय कलाकार थे. रजा मुराद ने अपने लंबे करियर में 250 से अधिक फिल्मों में काम किया है. हिंदी के अलावा वे प्रांतीय भाषाओं की फिल्मों और टीवी धारावाहिकों में भी नजर आते रहे हैं. पचास से अधिक वर्षों से फिल्म इंडस्ट्री में सक्रिय रजा मुराद ने खुद्दार, त्रिदेव, प्यार का मंदिर, राम लखन, पद्मावत और जोधा अकबर जैसी फिल्मों में अपने दमदार अभिनय से पहचान बनाई है.