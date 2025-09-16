ETV Bharat / entertainment

इंटरव्यू: मधुश्री से AI तक, कुमार सानू ने खुलकर की बात, नए गाने के बारे में दिया अपडेट

ईटीवी भारत ने मशहूर सिंगर सानू कुमार के साथ खास बातचीत की. इस बातचीत के दौरान उन्होंने कई खुलासे किए हैं.

मुंबई: 1990 के दशक के मशहूर गायक सानू कुमार के आज भी लाखों दीवाने हैं. कुमार सानू के गीतों की मधुरता और संगीत के प्रति अपार प्रेम ही वो वजह हैं जिनकी वजह से वे आज भी लाखों लोगों के दिलों में जिंदा हैं. भारतीय सिनेमा में अमर प्रेम गीतों की जब भी चर्चा होती है, कुमार सानू का नाम सबसे आगे आता है. इस दिग्गज गायक से ईटीवी भारत के संवाददाता कीर्तिकुमार कदम ने खास बातचीत की.

ईटीवी भारत: सानू दा, पहले रोमांटिक गाने बहुत लोकप्रिय थे, लेकिन अब कम हो गए हैं. आप इस बदलाव को कैसे देखते हैं?
कुमार सानू: बेशक, समय के साथ बहुत कुछ बदल गया है. पहले के गानों में रोमांटिक एहसास ज्यादा मधुर और सौम्य था. लेकिन आज गानों में हिंसक प्रेम भी नजर आता है, और कभी-कभी कोमल प्रेम कहानियां भी गानों में उभर आती हैं. हम खुशकिस्मत हैं कि हमें आज भी खूबसूरत गाने और रचनाएं मिलती हैं. परिवर्तन प्रकृति का नियम है, लेकिन कभी-कभी जब सिर्फ बदलाव के लिए बदलाव होता है, तो ऐसा लगता है जैसे मूल मधुरता खो गई है. फिर भी, एक अच्छा गाना और एक अच्छी धुन कभी पुरानी नहीं होती.

ईटीवी भारत: आपने हाल ही में मधुश्री के साथ 'बारिशे तेरी' गाना गाया. इतने सालों बाद मधुश्री के साथ फिर से काम करने का अनुभव कैसा रहा?
कुमार सानू: सच कहूं तो, अच्छी धुनें और सार्थक बोल मिलना मेरे लिए सबसे बड़ी बात है. जब मधुश्री ने मुझसे यह गाना गाने के लिए कहा, तो मैंने तुरंत कहा कि यह गाना कुछ अलग है. उनकी आवाज में एक बहुत ही समृद्ध स्वर है, जो ज्यादातर गायकों में नहीं मिलता. हमारी पहली मुलाकात लगभग 30 साल पहले सूरीनाम में हुई थी. इतने सालों बाद फिर से साथ में रिकॉर्डिंग करना एक अद्भुत एहसास था.

कुमार सानू का इंटरव्यू (ETV Bharat)

ईटीवी भारत: जब आप कोई नया गाना सुनते हैं तो आप क्या देखते हैं?
कुमार सानू: सबसे पहले, मैं यह देखता हूं कि गाने की धुन और बोल मुझे छूते हैं या नहीं. मैं तभी गाता हूं जब गाना मेरे दिल को छू जाए. मेरे लिए दमदार बोल और जबरदस्त संगीत बहुत जरूरी है. मैं वही गाने गाता हूं जो मेरे दिल को छू जाएं मेरे यूट्यूब चैनल (कुमार सानू ऑफिशियल) पर हर 10-15 दिन में नए गाने आते हैं. सभी गाने सुरीले होते हैं, अच्छे बोल और दिल को छू लेने वाले वीडियो के साथ. मैं तभी गाता हूं जब धुन मेरे दिल को छू जाए और बोल मेरे दिल को छू जाएं.'

ईटीवी भारत: आपकी बेटी (शैनन के) अमेरिका में संगीत जगत में अच्छा प्रदर्शन कर रही है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे?
कुमार सानू: हां, मेरी बेटी का लेटेस्ट सिंगल 'एंटीडोट' नाम के एक अमेरिकी लेबल ने रिलीज़ किया था और इसे बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिली है. यह अमेरिका में तीसरे नंबर पर और भारत में YouTube पर पहले नंबर पर था. वह केवल 22 साल की है और सब कुछ खुद करती है. मुझे उसके खुद पर विश्वास और उसकी कड़ी मेहनत पर बहुत गर्व है. वह उन संगीतकारों के साथ काम कर रही है, जिन्होंने जस्टिन बीबर जैसे कलाकारों के साथ काम किया है.मुझे यकीन है कि अपनी कड़ी मेहनत से वह जरूर बड़ा नाम कमाएगी.

ईटीवी भारत: क्या एआई (आर्टिफिशयल आर्टिफिशियल) गायकों की भूमिका बदल देगा?
कुमार सानू: एआई अच्छा हो सकता है या बुरा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है. अगर तकनीक का सही इस्तेमाल किया जाए, तो यह कलाकारों के लिए मददगार साबित होती है. लेकिन अगर एआई के जरिए गायकों की भागीदारी के बिना गाने बनाए जा रहे हैं, तो यह गलत है और कलाकारों को नुकसान पहुंचाएगा. हाल ही में मेरी आवाज में एक पाकिस्तानी गाना रिलीज हुआ, जिसे एआई ने बनाया था, लेकिन मैंने उसे गाया नहीं. इसलिए हम कहते हैं, तकनीक बढ़ेगी, लेकिन संगीत में मानवीय स्पर्श, भावनाएं और आत्मा हमेशा जिंदा रहनी चाहिए.

कुमार सानू का इंटरव्यू (ETV Bharat)

ईटीवी भारत: भविष्य में दर्शक आपसे क्या उम्मीद कर सकते हैं?
कुमार सानू: मेरे यूट्यूब चैनल के लिए एक और नया रोमांटिक गाना तैयार है. मैं यह पहली बार बता रहा हूं. इसमें एक सच्ची धुन और शुद्ध रूमानियत है. मुझे यकीन है कि यह गाना लोगों को संगीत के पुराने सुनहरे दौर की याद दिलाएगा. हमेशा की तरह, मैं दर्शकों के लिए कुछ नया लाने की कोशिश करता हूं. यह गाना मधुश्री के साथ गाया गया है.

ईटीवी भारत: आज की पीढ़ी के गायकों के बारे में आप क्या कहेंगे?
कुमार सानू: आज कई अच्छे गायक हैं। लेकिन मुझे लगता है कि सबसे जरूरी चीज संगीत है. अच्छी धुन और अच्छे शब्द जीवन के लिए विटामिन डी की तरह हैं- ये ऊर्जा देते हैं, मन को जवां रखते हैं. मेरे विचार से, उम्र चाहे जो भी हो, अगर आपको संगीत से प्यार है, तो आप हमेशा जवां रहेंगे. मैं सभी से कहता हूं, गाना कभी मत छोड़ना, क्योंकि संगीत आपकी आत्मा को जीवित रखता है.

