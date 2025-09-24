ETV Bharat / entertainment

इंटरव्यू: घने जंगल, सांप और जोक के बीच तैयार हुआ 'कांतारा: चैप्टर 1' का सेट, आर्ट डायरेक्टर का खुलासा

ईटीवी भारत के रविकुमार एमके ने कंतारा चैप्टर 1 के आर्ट डायरेक्टर से बात की, जिन्होंने जंगलों में सेट बनाने की चुनौतियों का खुलासा किया.

Kantara Chapter 1 Art Director Reveals
कंतारा चैप्टर 1 के आर्ट डायरेक्टर धरणी गंगापुत्र ((Photo: ETV Bharat))
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 24, 2025 at 5:46 PM IST

हैदराबाद: 'कांतारा: चैप्टर 1' की रिलीज के दिन नजदीक आ रहे हैं. फिल्म को लेकर दर्शकों में साफ बेचैनी देखी जा रही है. जब से फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ है, दर्शक फिल्म के देखने के लिए और भी ज्यादा बेताब हो चुके हैं. बीती 22 सितंबर को रिलीज हुए ट्रेलर को महज 5 घंटे में 20 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके थे. ट्रेलर को अब तक 15 करोड़ से ज़्यादा बार देखा जा चुका है. 'कांतारा: चैप्टर 1' की कहानी भी दर्शकों को रहस्यों से भरी दुनिया में ले जाएगी. ट्रेलर में फिल्म के भव्य सेट देखने को मिले हैं. जंगल और पथरीले रास्तों पर बने 'कांतारा: चैप्टर 1' के विशाल सेट को बनाने में कितनी मशक्कत करनी पड़ी और क्या-क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ा, इस पर फिल्म के आर्ट डायरेक्टर धरणी गंगापुत्र से ईटीवी भारत के संवाददाता रविकुमार एमके ने खास बातचीत की.

सवाल: ऋषभ शेट्टी के साथ आपका जुड़ाव कहां से शुरू हुआ?

हमारी पहली मुलाकात फिल्म 'किरिक पार्टी' के दौरान हुई थी, मैं उस फिल्म में बतौर आर्ट बॉय काम कर रहा था, ऋषभ सर ने मेरे काम पर ध्यान दिया और बाद में मुझे बेल बॉटम के लिए आर्ट डायरेक्टर का मौका दिया, यहीं से उनके साथ मेरा सफर शुरू हुआ.

सवाल: 'कांतारा: चैप्टर 1' के सेट को क्या खास बनाता है?

मैंने ऋषभ सर के कई प्रोजेक्ट्स पर काम किया है, जिनमें उन्होंने निर्देशन और अभिनय दोनों किया है, मैं पहली कांतारा का भी हिस्सा था, लेकिन 'कांतारा: चैप्टर 1' चौथी शताब्दी में सेट है, इसलिए इसके लिए व्यापक सेट वर्क और डीप सर्च की जरूरत थी.

प्रोडक्शन डिजाइनर विनेश बांग्लान ने मुझे डिजाइन और रंगों के बारे में मार्गदर्शन दिया, बजट और डिजाइन को अंतिम रूप देने से पहले हमने निर्देशक, लेखकों, कैमरामैन और निर्माताओं के साथ कई दौर की चर्चा की.

प्राकृतिक स्थलों ने इसकी भव्यता में चार चांद लगा दिए, कोडाचाद्री के जंगल और पहाड़ियां मनमोहक थे, बैंगलोर के शोरगुल वाले ट्रैफिक की तुलना में, वहां शूटिंग करना जादुई सा लगा, इसीलिए सेट इतने प्रामाणिक लगते हैं.

Kantara Chapter 1 Art Director
'कांतारा: चैप्टर 1 की टीम ((Photo: ETV Bharat))

सवाल: सेट बनाने में कितना समय लगा?

हर सेट को बनाने में एक से तीन महीने लगे, हमें भारी बारिश और चिलचिलाती धूप का सामना करना पड़ा, मजदूरों को गर्मी में काफी मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन होम्बेल फिल्म्स के सहयोग से हम किसी तरह काम चला पाए, उनकी प्राथमिकता हमेशा सुरक्षा रही, और उन्होंने हमारी हर जरूरत पूरी की, ट्रेलर में सेट को जीवंत होते देखना बेहद संतोषजनक था.

सवाल: इसमें कितने लोग शामिल थे?

आर्ट डायरेक्शन टीम में 300 से ज्यादा लोग रोजाना काम करते थे, इनमें बढ़ई, चित्रकार, सहायक और स्थानीय मजदूर शामिल थे, काम का पैमाना बहुत बड़ा था.

सवाल: फिल्म में कितने बड़े सेट हैं?

इसमें दस भव्य सेट हैं, हर एक विशाल पैमाने पर, कुछ तो इतने असली लगते हैं कि आपको यकीन ही नहीं होगा कि ये सेट हैं, यहां तक कि छोटे सेट भी बड़े बजट के थे.

Kantara Chapter 1 Art Director
कंतारा चैप्टर 1 के आर्ट डायरेक्टर धरणी गंगापुत्र ((Photo: ETV Bharat))

सवाल: जंगल में चट्टानों पर सेट बनाना कितना कठिन था?

बहुत चुनौतीपूर्ण, कोडाचाद्री में लगातार बारिश होती रहती है, सांपों और जोंकों ने इसे जोखिम भरा बना दिया था, कई बार तो हमें पता ही नहीं चलता था कि जोंकों ने हमें काट लिया है, फिर भी, प्रोडक्शन हाउस द्वारा दी गई सभी सुविधाओं के साथ हम कामयाब रहे.


सवाल: इस प्रोजेक्ट पर तीन साल तक काम करना कैसा रहा?

ऐसा लगा जैसे मैं किसी परिवार का हिस्सा हूं, शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता, तमाम मुश्किलों के बावजूद, आज आखिरी सीन देखकर मुझे गर्व हो रहा है.

सवाल: ऋषभ शेट्टी के साथ काम करने का अनुभव कैसा रहा?

मैं उनकी ऊर्जा की प्रशंसा करता हूं, वे स्थिर नहीं बैठ सकते, हमेशा चलते रहते हैं, हमेशा किसी न किसी चीज पर ध्यान केंद्रित करते रहते हैं, उनका जुनून सभी को प्रेरित करता है, किरिक पार्टी के बाद से, मैं उनकी लय को फॉलो करता रहा हूं, उनकी स्पीड और दूरदर्शिता बेजोड़ है.

Kantara Chapter 1 Art Director
धरणी गंगापुत्र और ऋषभ शेट्टी ((Photo: ETV Bharat))

सवाल: शूटिंग के दौरान टीम ने दुर्घटनाओं को कैसे संभाला?

सभी को कभी-कभी डर लगता था, लेकिन ऋषभ सर आगे आकर हमारा हौसला बढ़ाते थे, उन्होंने खुद एक मिसाल कायम की और उनके साहस ने सभी को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया.

सवाल: 'कांतारा: चैप्टर 1' का हिस्सा बनकर आप कैसा महसूस कर रहे हैं?

मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतनी दूर तक पहुंच पाऊंगा, मैं मांड्या से हूं, इसलिए मैं ऋषभ सर का आभारी हूं, जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया और शुरुआत से ही मेरा हौसला बढ़ाया, वे आज भी परिवार की तरह मेरा साथ देते हैं.

कुल मिलाकर, 'कांतारा: चैप्टर 1' सालों की मेहनत को समर्पण, ऋषभ शेट्टी के विजन और होम्बले फिल्म्स के पैमाने का परिणाम है. भारी-भरकम बजट वाली यह फिल्म 2 अक्टूबर को कई भाषाओं में रिलीज होने जा रही है.

इंटरव्यू: ऑस्कर गई 'होमबाउंड' की कास्टिंग पर बोले निर्देशक नीरज घायवान, बताया कैसे दी कलाकारों को ट्रेनिंग, क्या थी चुनौतियां?

