ETV Bharat / entertainment

इंटरव्यू: घने जंगल, सांप और जोक के बीच तैयार हुआ 'कांतारा: चैप्टर 1' का सेट, आर्ट डायरेक्टर का खुलासा

कंतारा चैप्टर 1 के आर्ट डायरेक्टर धरणी गंगापुत्र ( (Photo: ETV Bharat) )

By ETV Bharat Entertainment Team Published : September 24, 2025 at 5:46 PM IST 5 Min Read

हैदराबाद: 'कांतारा: चैप्टर 1' की रिलीज के दिन नजदीक आ रहे हैं. फिल्म को लेकर दर्शकों में साफ बेचैनी देखी जा रही है. जब से फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ है, दर्शक फिल्म के देखने के लिए और भी ज्यादा बेताब हो चुके हैं. बीती 22 सितंबर को रिलीज हुए ट्रेलर को महज 5 घंटे में 20 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके थे. ट्रेलर को अब तक 15 करोड़ से ज़्यादा बार देखा जा चुका है. 'कांतारा: चैप्टर 1' की कहानी भी दर्शकों को रहस्यों से भरी दुनिया में ले जाएगी. ट्रेलर में फिल्म के भव्य सेट देखने को मिले हैं. जंगल और पथरीले रास्तों पर बने 'कांतारा: चैप्टर 1' के विशाल सेट को बनाने में कितनी मशक्कत करनी पड़ी और क्या-क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ा, इस पर फिल्म के आर्ट डायरेक्टर धरणी गंगापुत्र से ईटीवी भारत के संवाददाता रविकुमार एमके ने खास बातचीत की. सवाल: ऋषभ शेट्टी के साथ आपका जुड़ाव कहां से शुरू हुआ? हमारी पहली मुलाकात फिल्म 'किरिक पार्टी' के दौरान हुई थी, मैं उस फिल्म में बतौर आर्ट बॉय काम कर रहा था, ऋषभ सर ने मेरे काम पर ध्यान दिया और बाद में मुझे बेल बॉटम के लिए आर्ट डायरेक्टर का मौका दिया, यहीं से उनके साथ मेरा सफर शुरू हुआ. सवाल: 'कांतारा: चैप्टर 1' के सेट को क्या खास बनाता है? मैंने ऋषभ सर के कई प्रोजेक्ट्स पर काम किया है, जिनमें उन्होंने निर्देशन और अभिनय दोनों किया है, मैं पहली कांतारा का भी हिस्सा था, लेकिन 'कांतारा: चैप्टर 1' चौथी शताब्दी में सेट है, इसलिए इसके लिए व्यापक सेट वर्क और डीप सर्च की जरूरत थी. प्रोडक्शन डिजाइनर विनेश बांग्लान ने मुझे डिजाइन और रंगों के बारे में मार्गदर्शन दिया, बजट और डिजाइन को अंतिम रूप देने से पहले हमने निर्देशक, लेखकों, कैमरामैन और निर्माताओं के साथ कई दौर की चर्चा की. प्राकृतिक स्थलों ने इसकी भव्यता में चार चांद लगा दिए, कोडाचाद्री के जंगल और पहाड़ियां मनमोहक थे, बैंगलोर के शोरगुल वाले ट्रैफिक की तुलना में, वहां शूटिंग करना जादुई सा लगा, इसीलिए सेट इतने प्रामाणिक लगते हैं. 'कांतारा: चैप्टर 1 की टीम ((Photo: ETV Bharat)) सवाल: सेट बनाने में कितना समय लगा? हर सेट को बनाने में एक से तीन महीने लगे, हमें भारी बारिश और चिलचिलाती धूप का सामना करना पड़ा, मजदूरों को गर्मी में काफी मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन होम्बेल फिल्म्स के सहयोग से हम किसी तरह काम चला पाए, उनकी प्राथमिकता हमेशा सुरक्षा रही, और उन्होंने हमारी हर जरूरत पूरी की, ट्रेलर में सेट को जीवंत होते देखना बेहद संतोषजनक था. सवाल: इसमें कितने लोग शामिल थे?