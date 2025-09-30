ETV Bharat / entertainment

इंटरव्यू: खुद की मौत की अफवाह सुन काजल अग्रवाल को लगा था बड़ा झटका, एक्ट्रेस बोलीं- ये मेरे लिए बहुत....

लखनऊ: बॉलीवुड और साउथ सिनेमा की लोकप्रिय अभिनेत्री काजल अग्रवाल ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में अपने करियर, लखनऊ की संस्कृति और उत्तर प्रदेश में बनने वाली फिल्म सिटी को लेकर अपनी राय साझा की. काजल ने कहा कि उन्होंने लखनऊ के बारे में बहुत कुछ सुना था यहां का खानपान, इतिहास, संस्कृति और पुराना लखनऊ हमेशा से उन्हें आकर्षित करता रहा है. उन्होंने कहा, यहां पहली बार आई हूं और सब कुछ देखकर बेहद अच्छा लग रहा है.' काजल से जब उनके शुरुआती फिल्मी करियर के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया, 'जब मैंने करियर की शुरुआत की थी, तब कुछ तय नहीं किया था. बस यही सोचा था कि मेहनत करेंगे और जो भी होगा देखा जाएगा. भगवान की मेहरबानी से मुझे अच्छे मौके मिले, बेहतरीन लोगों से मुलाकात हुई और मजबूत किरदार निभाने का अवसर मिला.' फिल्म सिटी को लेकर उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में इसका निर्माण फिल्म इंडस्ट्री के लिए बड़ी उपलब्धि होगी. उन्होंने कहा, 'यह सिर्फ पर्यटन की दृष्टि से ही नहीं बल्कि फिल्म इंडस्ट्री को भी बहुत फायदा पहुंचाएगा. उत्तर प्रदेश तेजी से मॉर्डन होता जा रहा है.'