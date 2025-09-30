ETV Bharat / entertainment

इंटरव्यू: खुद की मौत की अफवाह सुन काजल अग्रवाल को लगा था बड़ा झटका, एक्ट्रेस बोलीं- ये मेरे लिए बहुत....

साउथ सिनेमा की खूबसूरत काजल अग्रवाल ने ईटीवी भारत से खास बातचीत की. इस दौरान उन्होंने अपनी मौत की झूठी खबर पर प्रतिक्रिया भी दी.

kajal aggarwal
काजल अग्रवाल (ETV Bharat)
लखनऊ: बॉलीवुड और साउथ सिनेमा की लोकप्रिय अभिनेत्री काजल अग्रवाल ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में अपने करियर, लखनऊ की संस्कृति और उत्तर प्रदेश में बनने वाली फिल्म सिटी को लेकर अपनी राय साझा की.

काजल ने कहा कि उन्होंने लखनऊ के बारे में बहुत कुछ सुना था यहां का खानपान, इतिहास, संस्कृति और पुराना लखनऊ हमेशा से उन्हें आकर्षित करता रहा है. उन्होंने कहा, यहां पहली बार आई हूं और सब कुछ देखकर बेहद अच्छा लग रहा है.'

काजल से जब उनके शुरुआती फिल्मी करियर के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया, 'जब मैंने करियर की शुरुआत की थी, तब कुछ तय नहीं किया था. बस यही सोचा था कि मेहनत करेंगे और जो भी होगा देखा जाएगा. भगवान की मेहरबानी से मुझे अच्छे मौके मिले, बेहतरीन लोगों से मुलाकात हुई और मजबूत किरदार निभाने का अवसर मिला.'

फिल्म सिटी को लेकर उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में इसका निर्माण फिल्म इंडस्ट्री के लिए बड़ी उपलब्धि होगी. उन्होंने कहा, 'यह सिर्फ पर्यटन की दृष्टि से ही नहीं बल्कि फिल्म इंडस्ट्री को भी बहुत फायदा पहुंचाएगा. उत्तर प्रदेश तेजी से मॉर्डन होता जा रहा है.'

साउथ एक्ट्रेस काजल अग्रवाल का इंटरव्यू (ETV Bharat)

अपनी मौत की अफवाहों पर प्रतिक्रिया देते हुए काजल ने कहा, 'शॉकिंग, स्ट्रेंज एंड वेरी अम्यूजिंग. जब मैंने अपने मौत की खबर पढ़ी तो मैं बहुत हैरान हुई. खुद के बारे में ऐसी खबरें पढ़ना बेहद अफसोसनाक होता है.' बता दें कि कुछ दिन पहले ही सोशल मीडिया पर काजल अग्रवाल की मौत पर खबरें वायरल थीं, जिसे उन्होंने खुद पढ़ा था और कहा था 'मैं अभी जिंदा हूं'.

करियर से जुड़े अनुभव साझा करते हुए काजल ने बताया कि शुरुआत में उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि हीरोइन के रोल में उन्हें फिल्मों में काम मिलेगा. उन्होंने कहा, 'पहली बार कैमरे का सामना करने के बाद मुझे लगातार रोल मिलते गए और किस्मत से मुझे 'रामायण' जैसी फिल्म का हिस्सा बनने का मौका मिला. इसमें मैं गंगोत्री का किरदार निभा रही हूं. यह किरदार मेरे दिल के बेहद करीब है क्योंकि गंगोत्री को किसी ने प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा है, इसलिए मैंने इस पर रिसर्च करके ही भूमिका निभाई है.

काजल ने बॉलीवुड और साउथ सिनेमा दोनों के बारे में कहा कि हिंदी और साउथ, दोनों इंडस्ट्रीज ने उन्हें खूब प्यार दिया. उन्होंने बताया, 'ऑडियंस ने मुझे छोटी उम्र से अपनाया, मैं हमेशा उनके प्यार और सहयोग के लिए आभारी रहूंगी.' 'सिंघम' फिल्म को लेकर काजल ने स्पष्ट किया कि उसका उनके पहचान से कोई खास लेना-देना नहीं है. साथ ही उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री में तेजी से बदलाव आ रहा है.

