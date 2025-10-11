ETV Bharat / entertainment

इंटरव्यू: रीमा कलिंगल ने ली नारियल के पेड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग, साजिन बाबू ने फिल्म 'थिएटर' पर शेयर की अहम जानकारी

'थिएटर: द मिथ ऑफ रियलिटी' 16 अक्टूबर को रिलीज होगी. निर्देशक साजिन बाबू ने ईटीवी भारत से फिल्म के बारे में विस्तार से बात की.

साजिन बाबू (ETV Bharat and POSTER)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 11, 2025 at 5:30 PM IST

अक्की विनायक

साजिन बाबू एक ऐसे निर्देशक हैं जो पर्दे पर अपने ज़बरदस्त विचारों के लिए जाने जाते हैं.फिल्म 'बिरयानी' से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मिली सफलता के बाद, उनकी नई फिल्म 'थिएटर: द मिथ ऑफ रियलिटी' रिलीज़ के लिए तैयार है. रीमा कलिंगल अभिनीत यह फिल्म 16 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. साजिन बाबू ने ईटीवी भारत से अपनी फिल्म के बारे में अपने विचार और आलोचनाओं पर बात की.

अंजना टॉकीज प्राइवेट लिमिटेड के बैनर तले अंजना फिलिप द्वारा निर्मित और संतोष कोट्टई द्वारा सह-निर्मित इस फिल्म में रीमा कलिंगल मुख्य भूमिका में हैं. 'थिएटर: द मिथ ऑफ रियलिटी' को पहले ही कई उल्लेखनीय पुरस्कार मिल चुके हैं, जिनमें 48वें केरल फिल्म क्रिटिक्स अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार और विशेष जूरी पुरस्कार शामिल हैं. इस फिल्म को टाइम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल और सिनेवी-सीएचडी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जैसे अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोहों में भी आधिकारिक रूप से चुना गया है.

सवाल: 'बिरयानी', जिसने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बटोरीं, के बाद अब 'थिएटर: द मिथ ऑफ रियलिटी' आ रही है. आप फिल्मों को लेकर कैसा नज़रिया रखते हैं?

मैं हर फिल्म को भारतीय फिल्मों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के उद्देश्य से देखता हूं, 'थिएटर: द मिथ ऑफ़ रियलिटी' पहले ही कई अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोहों में प्रदर्शित हो चुकी है, यह न केवल कलात्मक मूल्य वाली फिल्म है, बल्कि इसका सिनेमाई स्वरूप भी सभी प्रकार के दर्शकों को आकर्षित करता है.

'थिएटर द मिथ ऑफ रियलिटी' - नाम तो बहुत ही दिलचस्प है, इस शीर्षक के पीछे क्या विचार है?

पूरी फिल्म देखने के बाद ही दर्शकों को शीर्षक के रहस्य और वैचारिक जुड़ाव का एहसास होगा, हम अक्सर कहते हैं, 'नाटक एक ब्रह्मांड है' इसमें संदेह होता है कि क्या हम किसी वास्तविकता में जी रहे हैं, अब, अगर हम ऐसी वास्तविकता में जी रहे हैं, तो सवाल यह है कि इसका असली स्वरूप क्या है?

जीवन में हम जिन चीज़ों को देखते हैं, उनका नज़रिया ऑनलाइन दुनिया में एक अलग नज़रिए से होगा, सोशल मीडिया की लोकप्रियता के साथ, हर घटना के बारे में अलग-अलग राय और दृष्टिकोण सामने आते हैं, लोग गेहूँ और भूसे में अंतर नहीं कर पाते। पहले की तरह, असली सच्चाई अक्सर इस उलझन में छिपी होती है कि प्रेस की मानें या ऑनलाइन राय की। सच्चाई सामने आने में कभी-कभी सालों लग सकते हैं. नए जमाने की अस्थिर प्रकृति की यह 'ऑनलाइन संस्कृति' मेरी नई फ़िल्म की अवधारणा का एक महत्वपूर्ण तत्व है, किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि यह एक दार्शनिक फ़िल्म है, कहानी बहुत ही सरल तरीके से कही गई है जिसे हर पीढ़ी के दर्शक समझ सकते हैं.

मैंने सुना है कि इस फिल्म का जन्म एक अखबार के लेख से हुआ था, वह खबर क्या थी?

2010 में, एक राष्ट्रीय मीडिया ने एक मां और उसकी बेटी के बारे में एक खबर प्रकाशित की. वह खबर तीन दिनों तक चलती रही. फिल्म थिएटर का मूल विचार मेरे दिमाग में उस अखबार के लेख से आया, मैंने उन अखबारों की कटिंग्स को संभाल कर रखा, यह एक बिना शर्त का बंधन था, यह कुछ ऐसा था जिसने मुझे बाद में बहुत प्रभावित किया, जब दर्शक फिल्म देखेंगे, तो उन्हें समझ आएगा कि वह खबर क्या थी, अगर मैं अभी बता दूं, तो हो सकता है कि फिल्म देखने का उनका उत्साह कम हो जाए'.

विषयवस्तु के लिहाज से 'थिएटर: द मिथ ऑफ रियलिटी' आपकी पिछली फिल्मों से कितनी अलग है?

मेरी नई फिल्म विचार की मजबूती के मामले में दूसरी फिल्मों से अलग नहीं है, मेरी सभी फिल्मों का आधार जीवन के अनुभव और वे लोग हैं जिन्हें मैंने देखा, सुना और जिया है, मैंने अब तक अपनी चारों फिल्में इसी तरह रची हैं, दर्शक मेरी फिल्मों के माध्यम से वास्तविक जीवन के प्रतिबिंब का आनंद ले सकते हैं, क्योंकि, जब कहानी वास्तविक जीवन में निहित होती है, तो दर्शक फिल्म से ज्यादा जुड़ पाते हैं.

हालांकि मैं कहता हूं कि मेरी बनाई फ़िल्मों के विचार जीवन से जुड़े हैं, फिर भी हर फ़िल्म का अपना एक अलग चरित्र होता है, हालांकि मेरी पहली फ़िल्में कुछ हद तक त्यौहारों जैसी थीं, लेकिन अब सिनेमाघरों में रिलीज हो रही फ़िल्म "द मिथ ऑफ़ रियलिटी" में एक सिनेमाई चरित्र है जो हर तरह के दर्शकों को आकर्षित करता है, नई फ़िल्म में कुछ व्यावसायिक तत्व भी हैं.

'थिएटर: द मिथ ऑफ रियलिटी' में मुख्य भूमिका के लिए रीमा कलिंगल को चुनने के पीछे क्या कारण है?

इस सवाल का एक ही जवाब है, इस दौर में, रीमा ही इस तरह के किरदार को इतनी सहजता से पर्दे पर उतार सकती हैं. मुझे पूरा यकीन है कि फिल्म देखने वाला हर दर्शक रीमा की कास्टिंग को 100% पसंद करेगा.

एक्टिंग के अलावा, रीमा ने इस फिल्म के लिए क्या-क्या तैयारियां कीं?

रीमा ने न सिर्फ अपनी एक्टिंग से सबको चौंका दिया, बल्कि इस फ़िल्म के लिए उन्हें काफ़ी शारीरिक मेहनत भी करनी पड़ी. फिल्म में कुछ सीन ऐसे हैं जहां वह नारियल के पेड़ पर चढ़ती हैं. इसके लिए रीमा ने दो हफ़्ते तक ट्रेनिंग ली, रीमा के किरदार को एक बहुत ऊंचे, घुमावदार नारियल के पेड़ पर चढ़ना था, हमने उस सीन को बिना किसी ख़ास सुरक्षा उपकरण के शूट किया, कुछ सीन ऐसे भी हैं जहां, वह नारियल के पेड़ पर चढ़कर ट्रांसफर करती हैं, हममें से जो लोग इसे देख रहे थे, वे बहुत डरे हुए थे, लेकिन रीमा ने उन सीन को बहुत खूबसूरती से निभाया, यही वो सीन थे जो मुझे फिल्म की शूटिंग में सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण लगा.

इसके अलावा, रीमा ने तैराकी जैसी चीजें सीखने के लिए प्रशिक्षण भी लिया, फिल्म के क्लाइमेक्स सीन बेहद डरावने हैं, इस फिल्म में अभिनय और शारीरिक मेहनत, दोनों की ज़रूरत थी, सच तो यह है कि मलयालम में कोई और अभिनेत्री नहीं है जो ये दोनों काम इतनी आसानी से कर सके।

क्या आप सोचते हैं कि केवल कुछ लोग ही कुछ भूमिकाओं के लिए उपयुक्त होते हैं?

हाँ, यही मेरी राय है। मुझे शक है कि अगर कनी कुसरुथी अपनी शरारतों के बिना फिल्म 'बिरयानी' में इतनी अच्छी लगतीं। यही बात फिल्म 'थिएटर: द मिथ ऑफ़ रियलिटी' पर भी लागू होती है। रीमा की जगह कोई और नहीं ले सकता।

बिरयानी और अपनी नई फिल्म 'थिएटर: द मिथ ऑफ रियलिटी' को देखते हुए क्या आप जानबूझकर महिला-केंद्रित फिल्में बना रहे हैं?

बिल्कुल नहीं। मैं अपनी फिल्मों को 'मानवतावादी फिल्में' कहना पसंद करती हूँ। एक फिल्म अपने विचार के आधार पर नारीवादी या पुरुषवादी बनती है। 'बिरयानी' और 'थिएटर' जानबूझकर नारीवादी फिल्में बनने की कोशिश नहीं हैं। यह बस तब होता है जब किसी विचार के आधार पर कोई पटकथा लिखी जाती है।

किसी विचार पर आधारित पटकथा लिखते समय, महिला किरदारों का महत्व बढ़ जाता है ताकि किरदार को और गहराई मिल सके। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो फिल्म को बेहतर बनाने के लिए की जाती है। यह अनजाने में होता है। मैंने कहीं भी यह नहीं कहा कि मेरी कोई भी फिल्म महिला-प्रधान है; दूसरे लोग उन्हें ऐसा कहते हैं, मैं नहीं।

आपकी फिल्म निर्माण शैली के बारे में क्या?

मैं फिल्म के तकनीकी पहलुओं से ज़्यादा कलाकारों के अभिनय को महत्व देता हूँ। आखिरकार, एक फिल्म तभी मनोरंजक हो सकती है जब किरदार दर्शकों को भावनात्मक रूप से प्रभावित करें। इसलिए, फिल्म 'थिएटर' में कई किरदारों के बेहतरीन अभिनय को उभारने की अच्छी कोशिश की गई है।

कारवां संस्कृति से अचानक एक किरदार में बदल जाना इस फिल्म के लिए कभी कारगर नहीं होगा। हर कोई प्रकृति और इंसानों से जुड़कर इस फिल्म का हिस्सा बना। यही वजह है कि शूटिंग के लगभग एक हफ्ते बाद ही मीरा का किरदार रीमा कलिंगल के दिमाग से निकल गया। वह किरदार इतना गहरा था।

साजिन बाबू, रंगमंच: वास्तविकता का मिथक

साजिन बाबू (ईटीवी भारत)

भारतीय सिनेमा के लिए यह एक गौरवपूर्ण उपलब्धि है कि आपकी फ़िल्म रूस के कज़ान और याल्टा में एक साथ प्रदर्शित हुई। आप इस उपलब्धि का मूल्यांकन कैसे करते हैं?

यह निस्संदेह एक दुर्लभ उपलब्धि है। रूस जैसे देश में, जो भारत से लगभग पाँच गुना बड़ा है, दो प्रमुख शहरों - कज़ान और याल्टा में एक साथ 'थिएटर: द मिथ ऑफ़ रियलिटी' का प्रदर्शन होना अत्यंत हर्ष की बात है। यह फिल्म याल्टा में आयोजित IX याल्टा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (यूरेशियन ब्रिज) के अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता खंड में प्रदर्शित की गई थी। इसके अतिरिक्त, यह फिल्म कज़ान में आयोजित TIME: तातारस्तान-भारत पारस्परिक दक्षता व्यापार मंच के एक भाग के रूप में भी प्रदर्शित की गई थी। इन दोनों स्थानों पर फिल्म को आलोचकों, प्रतिनिधियों और दर्शकों से शानदार प्रतिक्रिया मिली।

साजिन बाबू, रंगमंच: वास्तविकता का मिथक

रूसी फिल्म महोत्सव से (ईटीवी भारत)

मैं कज़ान में फ़िल्म की स्क्रीनिंग के समय मौजूद था। टाइम फ़ोरम के एक भाग के रूप में, तातारस्तान के राष्ट्रपति रुस्तम मिन्निखानोव ने भाग लेने वाले फ़िल्म निर्माताओं से मुलाक़ात की।

साजिन बाबू, रंगमंच: वास्तविकता का मिथक

तातारस्तान के राष्ट्रपति रुस्तम मिन्निकानोव के साथ (ईटीवी भारत)

एक निर्देशक के रूप में, जब आपकी और आपकी फिल्मों की आलोचना की जाती है तो आप क्या प्रतिक्रिया देते हैं?

ऑनलाइन क्षेत्र की समस्याएँ मेरी नई फिल्म की अवधारणा का एक महत्वपूर्ण तत्व हैं। भले ही यह मुख्य कहानी न हो, लेकिन फिल्म ऐसी समस्याओं की ओर इशारा करती है। फिल्म अभी रिलीज़ भी नहीं हुई है। लेकिन मैंने फिल्म में वही लिखा है जो आज समाज में हो रहा है। उदाहरण के लिए, रीमा कलिंगल पर इस समय साइबरबुलिंग का हमला हो रहा है क्योंकि उन्होंने एक फिल्म के बारे में अपनी बात का गलत अर्थ निकाला। कई लोग उनकी बात को तोड़-मरोड़कर पेश कर रहे हैं और नफ़रत की राजनीति के आधार पर बोल रहे हैं।

मैं इस समय अपनी नई फिल्म की अंतर्राष्ट्रीय स्क्रीनिंग के लिए रूस में हूँ। ब्रेक के दौरान जब मैंने सोशल मीडिया खोला, तो अपने बारे में खबरें देखकर मैं चौंक गया। कई ऑनलाइन मीडिया ऐसी बातें सुर्खियाँ बना रहे हैं जो मैंने कभी कही ही नहीं। नई ऑनलाइन संस्कृति के बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं है। वास्तविकता को स्वीकार करो और आगे बढ़ो।

विवाद आपकी फिल्मों को किस प्रकार प्रभावित करते हैं?

विवाद मेरे लिए प्रेरणा हैं। मैं 'बिरयानी' और 'थिएटर' जैसी फ़िल्में लिख पा रहा हूँ, इसकी वजह ऐसे ही विवाद हैं। ऑनलाइन दुनिया ऐसी हो गई है कि मैं जवाब नहीं दे सकता। कभी-कभी कुछ विवाद देखकर मुझे दुख होता है। लेकिन दोस्त और रिश्तेदार जानते हैं कि हम कौन हैं।

क्या आपको लगता था कि 'बिरयानी' में कनी कुसरुति के कुछ दृश्य विवादों का कारण बनेंगे?

दरअसल, मैंने कभी नहीं सोचा था कि उन दृश्यों की शूटिंग के दौरान इतना विवाद होगा। विवादास्पद दृश्यों की शूटिंग के पीछे का उद्देश्य फिल्म के विचार के साथ न्याय करना था। अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों में ऐसे दृश्य कोई बड़ी समस्या नहीं हैं। वे फिल्म के विचार के साथ फिट बैठते हैं। यह एक फिल्म है, एक कहानी है।

साजिन बाबू, रंगमंच: वास्तविकता का मिथक

कनी कुसरुथी (ईटीवी भारत)

क्या 'बिरयानी' में अंतरंग दृश्य अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से फिल्माए गए थे?

हाँ। 'बिरयानी' स्थानीय दर्शकों से आगे बढ़कर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से बनाई गई फिल्म थी। यही कारण है कि यह फिल्म रिलीज़ होने के वर्षों बाद भी कई अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोहों में दिखाई जा रही है। 'बिरयानी' में अंतरंग दृश्य फिल्म के लिए ज़रूरी हैं, बेवजह नहीं जोड़े गए हैं। मैं फिल्म को आकर्षक बनाने के लिए कभी भी अनावश्यक दृश्य नहीं जोड़ता।

यहाँ तक कि उन दृश्यों को फिल्माते समय कैमरा एंगल भी बहुत सोच-समझकर तय किए गए थे। कुछ लोगों ने उस दृश्य को, जो फिल्म के विचार से जुड़ा हुआ था, ख़ास तौर पर काटकर और फैलाकर विवाद शुरू कर दिया। दरअसल, उन दृश्यों को फिल्माते समय मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना विवाद होगा। मुझे तो यहाँ तक लगता है कि जब सोशल मीडिया पर इन दृश्यों की नकारात्मक चर्चा होने लगी, तब विवाद पैदा हुआ।

साजिन बाबू, रंगमंच: वास्तविकता का मिथक

तातारस्तान के राष्ट्रपति रुस्तम मिन्निकानोव के साथ (ईटीवी भारत)

फिल्मों में राजनीतिक पदों को कितना महत्व दिया जाता है?

मेरी फिल्मों में व्यक्तिगत राजनीति का कोई महत्व नहीं है। मैं अपनी फिल्मों में विचार और पात्रों की प्रकृति के अनुसार रचनात्मक 'राजनीति' का समावेश करता हूँ। एक कलाकार के रूप में, मेरा मानना ​​है कि फिल्मों के माध्यम से अपनी राजनीति दिखाना उचित नहीं है।

मेरी फ़िल्में असल ज़िंदगी के लोगों को समर्पित होती हैं। लोग सिर्फ़ एक ही राजनीति में यकीन नहीं रखते। अगर हम सिर्फ़ एक ही राजनीति को बढ़ावा देने की कोशिश करेंगे, तो फ़िल्म की वैचारिक गुणवत्ता सीमित हो जाएगी। समाज की प्रकृति और बदलते देशों के अनुसार लोगों की राजनीति भी बदलती रहेगी। ऐसी कहानियाँ सुनाते हुए मैं अपनी राजनीति को फ़िल्म में कैसे ला सकता हूँ?

आप राजनीतिक विवादों को कैसे देखते हैं?

मैं अपनी फिल्मों को किसी भी तरह की राजनीति का ज़िक्र करके विवादों में नहीं डालता। मेरी फिल्म 'बिरयानी' सबसे ज़्यादा विवादित रही थी। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि फिल्म इतना बड़ा विवाद खड़ा कर देगी। मैंने अपनी तरफ़ से विवाद भड़काने की कोशिश नहीं की। जब फिल्म रिलीज़ हुई, तो मुझे चिट्ठियों और संदेशों के रूप में ढेरों धमकियाँ मिलीं। मैंने इनमें से कुछ भी सोशल मीडिया पर शेयर नहीं किया।

विवाद इसलिए होते हैं क्योंकि कुछ अप्रिय सत्य कुछ लोगों को परेशान करते हैं। कोई भी जानबूझकर किसी को परेशान करने की कोशिश नहीं कर रहा होता। विवाद तब पैदा होते हैं जब सत्य स्वाभाविक रूप से सामने आते हैं, बस।

साजिन बाबू, रंगमंच: वास्तविकता का मिथक

साजिन बाबू (ईटीवी भारत)

क्या आपको लगता है कि सेंसर बोर्ड का दखल बढ़ रहा है?

मेरा मानना ​​है कि ऐसा नहीं है। अगर किसी विचार को एक तरह से व्यक्त नहीं किया जा सकता, तो उसे दूसरे तरीके से व्यक्त करने की यहाँ स्थिति है। तकनीक का सहारा है। इसलिए, मेरा मानना ​​है कि कलात्मक कार्यों को कोई नहीं रोक सकता। और यहाँ हमेशा से ऐसी बाधाएँ रही हैं। जब सभी दलों का शासन रहा है, तो कलात्मक कार्यों पर ऐसी सख़्त कटौती की गई है। अगर यहाँ राजा का शासन हो, तब भी ऐसी समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं। यहाँ कई अलग-अलग लोग और कई अलग-अलग विचार हैं। ऐसी समस्याएँ यहाँ अभी भी उत्पन्न हो सकती हैं। हमारा समाज कई अलग-अलग विचारों और प्रतिबंधों का मिश्रण है।

