इंटरव्यू: रीमा कलिंगल ने ली नारियल के पेड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग, साजिन बाबू ने फिल्म 'थिएटर' पर शेयर की अहम जानकारी

अक्की विनायक

साजिन बाबू एक ऐसे निर्देशक हैं जो पर्दे पर अपने ज़बरदस्त विचारों के लिए जाने जाते हैं.फिल्म 'बिरयानी' से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मिली सफलता के बाद, उनकी नई फिल्म 'थिएटर: द मिथ ऑफ रियलिटी' रिलीज़ के लिए तैयार है. रीमा कलिंगल अभिनीत यह फिल्म 16 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. साजिन बाबू ने ईटीवी भारत से अपनी फिल्म के बारे में अपने विचार और आलोचनाओं पर बात की.

अंजना टॉकीज प्राइवेट लिमिटेड के बैनर तले अंजना फिलिप द्वारा निर्मित और संतोष कोट्टई द्वारा सह-निर्मित इस फिल्म में रीमा कलिंगल मुख्य भूमिका में हैं. 'थिएटर: द मिथ ऑफ रियलिटी' को पहले ही कई उल्लेखनीय पुरस्कार मिल चुके हैं, जिनमें 48वें केरल फिल्म क्रिटिक्स अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार और विशेष जूरी पुरस्कार शामिल हैं. इस फिल्म को टाइम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल और सिनेवी-सीएचडी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जैसे अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोहों में भी आधिकारिक रूप से चुना गया है.

सवाल: 'बिरयानी', जिसने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बटोरीं, के बाद अब 'थिएटर: द मिथ ऑफ रियलिटी' आ रही है. आप फिल्मों को लेकर कैसा नज़रिया रखते हैं?

मैं हर फिल्म को भारतीय फिल्मों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के उद्देश्य से देखता हूं, 'थिएटर: द मिथ ऑफ़ रियलिटी' पहले ही कई अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोहों में प्रदर्शित हो चुकी है, यह न केवल कलात्मक मूल्य वाली फिल्म है, बल्कि इसका सिनेमाई स्वरूप भी सभी प्रकार के दर्शकों को आकर्षित करता है.

'थिएटर द मिथ ऑफ रियलिटी' - नाम तो बहुत ही दिलचस्प है, इस शीर्षक के पीछे क्या विचार है?

पूरी फिल्म देखने के बाद ही दर्शकों को शीर्षक के रहस्य और वैचारिक जुड़ाव का एहसास होगा, हम अक्सर कहते हैं, 'नाटक एक ब्रह्मांड है' इसमें संदेह होता है कि क्या हम किसी वास्तविकता में जी रहे हैं, अब, अगर हम ऐसी वास्तविकता में जी रहे हैं, तो सवाल यह है कि इसका असली स्वरूप क्या है?

जीवन में हम जिन चीज़ों को देखते हैं, उनका नज़रिया ऑनलाइन दुनिया में एक अलग नज़रिए से होगा, सोशल मीडिया की लोकप्रियता के साथ, हर घटना के बारे में अलग-अलग राय और दृष्टिकोण सामने आते हैं, लोग गेहूँ और भूसे में अंतर नहीं कर पाते। पहले की तरह, असली सच्चाई अक्सर इस उलझन में छिपी होती है कि प्रेस की मानें या ऑनलाइन राय की। सच्चाई सामने आने में कभी-कभी सालों लग सकते हैं. नए जमाने की अस्थिर प्रकृति की यह 'ऑनलाइन संस्कृति' मेरी नई फ़िल्म की अवधारणा का एक महत्वपूर्ण तत्व है, किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि यह एक दार्शनिक फ़िल्म है, कहानी बहुत ही सरल तरीके से कही गई है जिसे हर पीढ़ी के दर्शक समझ सकते हैं.

मैंने सुना है कि इस फिल्म का जन्म एक अखबार के लेख से हुआ था, वह खबर क्या थी?

2010 में, एक राष्ट्रीय मीडिया ने एक मां और उसकी बेटी के बारे में एक खबर प्रकाशित की. वह खबर तीन दिनों तक चलती रही. फिल्म थिएटर का मूल विचार मेरे दिमाग में उस अखबार के लेख से आया, मैंने उन अखबारों की कटिंग्स को संभाल कर रखा, यह एक बिना शर्त का बंधन था, यह कुछ ऐसा था जिसने मुझे बाद में बहुत प्रभावित किया, जब दर्शक फिल्म देखेंगे, तो उन्हें समझ आएगा कि वह खबर क्या थी, अगर मैं अभी बता दूं, तो हो सकता है कि फिल्म देखने का उनका उत्साह कम हो जाए'.

विषयवस्तु के लिहाज से 'थिएटर: द मिथ ऑफ रियलिटी' आपकी पिछली फिल्मों से कितनी अलग है?

मेरी नई फिल्म विचार की मजबूती के मामले में दूसरी फिल्मों से अलग नहीं है, मेरी सभी फिल्मों का आधार जीवन के अनुभव और वे लोग हैं जिन्हें मैंने देखा, सुना और जिया है, मैंने अब तक अपनी चारों फिल्में इसी तरह रची हैं, दर्शक मेरी फिल्मों के माध्यम से वास्तविक जीवन के प्रतिबिंब का आनंद ले सकते हैं, क्योंकि, जब कहानी वास्तविक जीवन में निहित होती है, तो दर्शक फिल्म से ज्यादा जुड़ पाते हैं.

हालांकि मैं कहता हूं कि मेरी बनाई फ़िल्मों के विचार जीवन से जुड़े हैं, फिर भी हर फ़िल्म का अपना एक अलग चरित्र होता है, हालांकि मेरी पहली फ़िल्में कुछ हद तक त्यौहारों जैसी थीं, लेकिन अब सिनेमाघरों में रिलीज हो रही फ़िल्म "द मिथ ऑफ़ रियलिटी" में एक सिनेमाई चरित्र है जो हर तरह के दर्शकों को आकर्षित करता है, नई फ़िल्म में कुछ व्यावसायिक तत्व भी हैं.

'थिएटर: द मिथ ऑफ रियलिटी' में मुख्य भूमिका के लिए रीमा कलिंगल को चुनने के पीछे क्या कारण है?

इस सवाल का एक ही जवाब है, इस दौर में, रीमा ही इस तरह के किरदार को इतनी सहजता से पर्दे पर उतार सकती हैं. मुझे पूरा यकीन है कि फिल्म देखने वाला हर दर्शक रीमा की कास्टिंग को 100% पसंद करेगा.

एक्टिंग के अलावा, रीमा ने इस फिल्म के लिए क्या-क्या तैयारियां कीं?

रीमा ने न सिर्फ अपनी एक्टिंग से सबको चौंका दिया, बल्कि इस फ़िल्म के लिए उन्हें काफ़ी शारीरिक मेहनत भी करनी पड़ी. फिल्म में कुछ सीन ऐसे हैं जहां वह नारियल के पेड़ पर चढ़ती हैं. इसके लिए रीमा ने दो हफ़्ते तक ट्रेनिंग ली, रीमा के किरदार को एक बहुत ऊंचे, घुमावदार नारियल के पेड़ पर चढ़ना था, हमने उस सीन को बिना किसी ख़ास सुरक्षा उपकरण के शूट किया, कुछ सीन ऐसे भी हैं जहां, वह नारियल के पेड़ पर चढ़कर ट्रांसफर करती हैं, हममें से जो लोग इसे देख रहे थे, वे बहुत डरे हुए थे, लेकिन रीमा ने उन सीन को बहुत खूबसूरती से निभाया, यही वो सीन थे जो मुझे फिल्म की शूटिंग में सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण लगा.

इसके अलावा, रीमा ने तैराकी जैसी चीजें सीखने के लिए प्रशिक्षण भी लिया, फिल्म के क्लाइमेक्स सीन बेहद डरावने हैं, इस फिल्म में अभिनय और शारीरिक मेहनत, दोनों की ज़रूरत थी, सच तो यह है कि मलयालम में कोई और अभिनेत्री नहीं है जो ये दोनों काम इतनी आसानी से कर सके।

क्या आप सोचते हैं कि केवल कुछ लोग ही कुछ भूमिकाओं के लिए उपयुक्त होते हैं?

हाँ, यही मेरी राय है। मुझे शक है कि अगर कनी कुसरुथी अपनी शरारतों के बिना फिल्म 'बिरयानी' में इतनी अच्छी लगतीं। यही बात फिल्म 'थिएटर: द मिथ ऑफ़ रियलिटी' पर भी लागू होती है। रीमा की जगह कोई और नहीं ले सकता।

बिरयानी और अपनी नई फिल्म 'थिएटर: द मिथ ऑफ रियलिटी' को देखते हुए क्या आप जानबूझकर महिला-केंद्रित फिल्में बना रहे हैं?

बिल्कुल नहीं। मैं अपनी फिल्मों को 'मानवतावादी फिल्में' कहना पसंद करती हूँ। एक फिल्म अपने विचार के आधार पर नारीवादी या पुरुषवादी बनती है। 'बिरयानी' और 'थिएटर' जानबूझकर नारीवादी फिल्में बनने की कोशिश नहीं हैं। यह बस तब होता है जब किसी विचार के आधार पर कोई पटकथा लिखी जाती है।

किसी विचार पर आधारित पटकथा लिखते समय, महिला किरदारों का महत्व बढ़ जाता है ताकि किरदार को और गहराई मिल सके। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो फिल्म को बेहतर बनाने के लिए की जाती है। यह अनजाने में होता है। मैंने कहीं भी यह नहीं कहा कि मेरी कोई भी फिल्म महिला-प्रधान है; दूसरे लोग उन्हें ऐसा कहते हैं, मैं नहीं।

आपकी फिल्म निर्माण शैली के बारे में क्या?

मैं फिल्म के तकनीकी पहलुओं से ज़्यादा कलाकारों के अभिनय को महत्व देता हूँ। आखिरकार, एक फिल्म तभी मनोरंजक हो सकती है जब किरदार दर्शकों को भावनात्मक रूप से प्रभावित करें। इसलिए, फिल्म 'थिएटर' में कई किरदारों के बेहतरीन अभिनय को उभारने की अच्छी कोशिश की गई है।

कारवां संस्कृति से अचानक एक किरदार में बदल जाना इस फिल्म के लिए कभी कारगर नहीं होगा। हर कोई प्रकृति और इंसानों से जुड़कर इस फिल्म का हिस्सा बना। यही वजह है कि शूटिंग के लगभग एक हफ्ते बाद ही मीरा का किरदार रीमा कलिंगल के दिमाग से निकल गया। वह किरदार इतना गहरा था।

साजिन बाबू, रंगमंच: वास्तविकता का मिथक

साजिन बाबू (ईटीवी भारत)

भारतीय सिनेमा के लिए यह एक गौरवपूर्ण उपलब्धि है कि आपकी फ़िल्म रूस के कज़ान और याल्टा में एक साथ प्रदर्शित हुई। आप इस उपलब्धि का मूल्यांकन कैसे करते हैं?