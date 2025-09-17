ETV Bharat / entertainment

इंटरव्यू: फिल्म 'मिराज' की टफ मेकिंग पर डायरेक्टर जीतू जोसेफ का खुलासा, 'दृश्यम 3' पर भी दिया बड़ा अपडेट

जीतू जोसेफ ने ईटीवी भारत के अखिल विनायक के साथ बातचीत में मिराज, कई प्रोजेक्ट को संभालने, कॉमेडी फिल्में और दृश्यम 3 पर चर्चा की.

Jeethu Joseph
जीतू जोसेफ ((Photo: ETV Bharat), Poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 17, 2025 at 5:18 PM IST

Updated : September 17, 2025 at 5:25 PM IST

17 Min Read
Choose ETV Bharat

'दृश्यम' एक ऐसी फिल्म है, जिसने मलयालम सिनेमा को बड़ी पहचान दी है. 50 करोड़ क्लब में शामिल होने वाली यह पहली मलयालम फिल्म है, जिसके बाद में अन्य भाषाओं में भी रीमेक बने और इसने खूब सुर्खियां बटोरीं. हालांकि, फिल्म के निर्देशक जीतू जोसेफ का कहना है कि उन्होंने 'दृश्यम' को मिले इतने अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद नहीं की थी. उन्होंने यह बात ईटीवी भारत से अपनी नई फिल्म 'मिरास' के बारे में बात करते हुए कही, जिसमें आसिफ अली लीड रोल में होंगे. उन्होंने आगे कहा कि अगर उन्हें पता होता कि 'दृश्यम' इतनी बड़ी हिट होगी तो वे खुद इस फिल्म का निर्माण करते. जीतू जोसेफ ने 'दृश्यम 3' और फिल्म की अन्य जानकारियों पर बात की.

director Jeethu Joseph About his new film Mirage
जीतू जोसेफ और फिल्म मिराज टीम ((Photo: ETV Bharat))

आप एक ही समय में तीन बड़े प्रोजेक्ट्स - मिराज, द थीफ ऑन द राइट और दृश्यम 3 - को कैसे मैनेज कर रहे हैं? इतने बिजी होने के पीछे की क्या वजह है?

डायरेक्टर ने कहा, 'स्क्रिप्ट लिखने में ज्यादा और शूटिंग में कम समय लगता है. इन फिल्मों की स्क्रिप्ट मेरी नहीं हैं. अगर स्क्रिप्ट लिखकर पूरी कर ली जाए, तो सही प्लानिंग से शूटिंग जल्दी पूरी की जा सकती है.

पिछले दो-तीन सालों से फिल्म 'मिराज' और 'वलथुवशाथे कल्लन' पर चर्चा चल रही है, मैं सुबह अचानक किसी फिल्म के बारे में सोचकर शूटिंग शुरू नहीं कर सकता, अगर मैं जिस फिल्म का निर्देशन करने जा रहा हूं, उसकी कहानी कोई और लिखे, तो भी मैं उसके राइटिंग फेस का हिस्सा बनूंगा, मैं अपनी राय और सुझाव राइटर के साथ शेयर करता हूं.

एक फिल्म के पीछे सिर्फ मैं ही नहीं, बल्कि मेरे साथ काम करने वाली एक बेहतरीन टीम भी होती है, स्क्रिप्ट पूरी होते ही उसे टीम को सौंप दिया जाता है. भले ही मैं दूसरी फिल्मों में बिजी रहूं, मेरी टीम प्री-प्रोडक्शन का काम जारी रखेगी, इस टीम के सहयोग की वजह से ही मैं एक फिल्म खत्म करते ही अगली फिल्म पर काम शुरू कर देता हूं'.

director Jeethu Joseph About his new film Mirage
जीतू जोसेफ ((Photo: ETV Bharat))

वैसे सच कहूं तो, मैं एक साल में इतनी सारी फिल्मों पर काम नहीं करना चाहता, लेकिन ऐसी स्थिति ऐसी आ गई है, पिछले साल मेरी एक भी फिल्म रिलीज नहीं हुई, मेरी आखिरी फिल्म 'नुनाकुझी' 2023 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई, दरअसल, 'मिराज' और 'पलाथुवशाथे कल्लनुम' ऐसी फिल्में थीं जिनकी शूटिंग 2024 में होनी थी, लेकिन तकनीकी दिक्कतों के कारण शूटिंग 2025 तक टल गई, अगर ये फिल्में पिछले साल ही पूरी हो जातीं, तो किसी का भी एक साथ इतनी फिल्में करने का मन नहीं करता, इन तीनों फिल्मों का एक साथ आना अनएक्सपेक्टेड था, काम चाहे कितना भी क्यों न हो, हम अपने और अपनी टीम के काम करने के तरीके के अनुसार ही काम करेंगे'.

फिल्म 'दृश्यम' के निर्देशक होने का लेबल आपकी नई फिल्मों के लिए 'बोझ' बन गया है?

यह स्वाभाविक है कि मैं कोई भी फिल्म बनाऊं, उसे निर्देशक 'दृश्यम' की फिल्म ही कहा जाएगा. वैसे इसमें कोई बुराई नहीं है. अगर किसी फिल्म निर्माता को अपने करियर में बड़ी सफलता मिलती है, तो आगे चलकर वह जो भी करेगा, वह उसी सफलता से जाना जाएगा.

उदाहरण के लिए, अभिनेता विक्रम, उन्हें कई बड़ी सफल फिल्में मिली हैं. फिर भी 'चियान', जिन्होंने उन्हें 'सेतु' फिल्म दी, आज भी उनके नाम से जुड़ा हुआ है. यही बात मलयालम निर्माता 'कीरीदम उन्नी' पर फिट बैठती है. 'कीरीदम' फिल्म के बाद उन्होंने कई फिल्में बनाईं. सभी सफल रहीं, लेकिन फिल्म 'कीरीदम' की सफलता ने उन्हें 'कीरीदम उन्नी' के नाम से फेमस कर दिया.

director Jeethu Joseph About his new film Mirage
जीतू जोसेफ शूटिंग सेट पर ((Photo: ETV Bharat))

कुछ पॉपुलर निर्देशक भी आज भी अपनी कुछ ही फिल्मों के लिए ही जाने जाते हैं, यह एक आम बात है, मेरे निर्देशन में बनी 'दृश्यम' का कई भाषाओं में रीमेक बनाया गया, इसके सभी रीमेक बेहद हिट हुए, इससे मुझे काफी अच्छा महसूस हुआ, शायद 'दृश्यम' के बाद ही मेरा नाम यहां और दूसरी जगहों पर बहुत पॉपुलर हुआ.

सच कहूं तो, मुझे 'दृश्यम' निर्देशक का ठप्पा मिलने से थोड़ी तो चिढ़ होती है, क्योंकि 'दृश्यम' के बाद मैंने कई फ़िल्में की हैं, मैं चाहता हूं कि मुझे भी उन्हीं फिल्मों के लिए जाना जाए, मैं क्या कर सकता हूं? मुझे यकीन है कि अगर मैं और भी कई बेहतरीन फ़िल्में करूं, तो भी 'दृश्यम' का ठप्पा जल्दी नहीं मिटेगा.

आपको अक्सर थ्रिलर फिल्मों का निर्देशक कहा जाता है, इस बारे में आपका क्या कहना है?

मैंने हर तरह की फिल्में की हैं, मैंने कॉमेडी फिल्में भी की हैं और इमोशनल फिल्में भी, मैंने जिन फिल्मों का निर्देशन किया है, उनमें से मेरी सबसे पसंदीदा दिलीप स्टारर फिल्म 'लाइफ ऑफ जोसुट्टी' है, क्योंकि मुझे जिंदगी से जुड़ी आम फिल्में देखना और करना मुझे पसंद है, 'संदेशम' और 'गांधीनगर सेकंड स्ट्रीट' जैसी फिल्में मैं हर बार देखना चाहता हूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैंने थ्रिलर फिल्में की हैं, मुझे वे फिल्में भी पसंद हैं, ये सभी बातें और फिल्में मेरी निजी पसंद है.

आपने फिल्म 'मिराज' क्यों चुनी?

दुर्भाग्य से, इस सवाल का जवाब अभी नहीं मिल सकता, 'जीतू जोसेफ ने यह फिल्म क्यों की', इस सवाल का जवाब दर्शकों को फिल्म देखने के बाद ही समझ में आएगा, आमतौर पर जब हम किसी थ्रिलर फिल्म के बारे में सोचते हैं, तो सीरियल किलिंग, हत्याएं और उनसे जुड़ीं इमोशनल चीजें दिमाग में आती हैं, लेकिन 'मिराज' थोड़ी अलग है, यह एक ऐसी थ्रिलर है जिसका मलयाली लोगों ने पहले कभी मजा नहीं लिया.

इस फिल्म के सभी किरदार आम इंसान हैं, इस फिल्म में थ्रिलर फिल्मों की तरह जटिल किरदार नहीं हैं, एक बेहद साहसी लड़की की जिंदगी में एक समस्या आती है, वह उस समस्या के पीछे की सच्चाई जानने के लिए एक सफर पर निकलती है, एक टीवी रिपोर्टर उसका साथ देता है, इस सफर में आने वाली समस्याएं फिल्म को एक थ्रिलर किरदार देती हैं.

दूर से देखने पर उनके सामने आने वाली कठिनाइयां थोड़ी साधारण जरूर लग सकती हैं, लेकिन जब करीब से इनका सामना होता है, तो किरदारों को एहसास होता है कि ये उतनी आसान नहीं है, इसलिए फिल्म का नाम 'मिराज' रखा गया है कि 'आप दूर से जो देखते हैं, वो नहीं, बल्कि वो है जो आपको करीब से दिखता है'.

आसिफ अली को 'मिराज' में लेने की खास वजह?

आसिफ अली और अपर्णा बालामुरली फिल्म में लीड रोल में हैं, आसिफ अली को फिल्म में लेने की एक खास वजह है, 'मिराज' को पहले हिंदी में बनाने का फैसला किया गया था, फिल्म की कहानी के पीछे अपर्णा नाम की एक महिला थीं, मनोज खत्री नाम के एक व्यक्ति मेरे पास श्रीनिवास नाम के एक युवक द्वारा लिखी गई कहानी लेकर आए थे, मैंने इसे हिंदी में बनाना शुरू कर दिया था, क्योंकि यह एक वुमन सेंट्रिक कहानी थी, इसलिए हिंदी में एक सशक्त एक्ट्रेस की जरूरत थी, लेकिन हीरो ज्यादा जरूरी नहीं था, इसलिए कई एक्टर्स ने इस फिल्म को करने से इनकार कर दिया, तीन-चार साल तक कोशिश करने के बावजूद, कास्टिंग की समस्याओं के कारण इस प्रोजेक्ट को छोड़ने का फैसला भी लिया गया था.

उसी दौरान मुझे आसिफ अली को इस फिल्म की कहानी सुनाने का मौका मिला, वह इस समय अपने करियर के सबसे अच्छे दौर से गुजर रहे हैं, उनकी हालिया सभी फिल्में ज़बरदस्त हिट रही हैं, फिर भी, उन्होंने मुझसे बस इतना ही पूछा, 'क्या मेरे किरदार का फिल्म में कोई खास रोल है?' उन्होंने यह नहीं पूछा कि क्या यह महिला-केंद्रित फिल्म है या मेरे पास स्क्रीन स्पेस कम है, फिल्म को जल्दी शुरू करने का फैसला किया गया.

जब आप किसी फिल्म का प्रमोशन करने जाते हैं, तो हर इंटरव्यू में एक सवाल जरूर आता है, 'फिल्म को लेकर आपके सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या रही?' मिराज फिल्म के लिए, मुझे कास्टिंग सबसे चुनौतीपूर्ण लगी, अगर सही प्लानिंग हो, तो बाकी चीजे बहुत आसानी से पूरी हो सकती हैं.

क्या किसी फिल्म का आधार अभी भी स्टार वैल्यू और उसका स्क्रीन स्पेस है?

किसी भी फिल्म का सबसे अहम हिस्सा उसकी कहानी होती है, किरदार कहानी के हिसाब से गढ़े जाने चाहिए और कलाकार भी उन्हीं किरदारों के हिसाब से होने चाहिए, फिल्म का संगीत, सिमैटोग्राफी और कलाकार, सब कहानी के हिसाब से होने चाहिए, मेरा यही मानना ​​है.

लेकिन जब कोई फिल्म आगे बढ़ती है, तो कई लोगों की इंटरेस्ट प्वाइंट अलग-अलग होता हैं, हालांकि किरदार स्क्रिप्ट के मुताबिक होते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए हीरो जरूरी होता है, कुछ कहेंगे कि उन्हें सिर्फ हीरो बनना है, वे स्क्रीन पर काफी जगह की मांग करेंगे, यहां ऐसे लोग भी हैं, ये सब उनकी अपनी पसंद और फैसले हैं. मैं इसे कोई अपराध नहीं मानता, ऐसा करने से उन्हें खुशी मिलती है.

लेकिन बहुत से लोग ऐसे नहीं हैं, अगर आप आसिफ अली जैसे एक्टर के पास कहानी लेकर जाएंगे, तो वो कभी भी हीरोइज्म या स्क्रीन स्पेस पर कोई बहस नहीं करेंगे, उनका किरदार अच्छा होना चाहिए, फिल्म का आइडिया अच्छा होना चाहिए, बस इतना ही काफी है उनके लिए.

अगर आप मुझे बताएं कि आपने 'माई बॉस' और 'लाइफ ऑफ जोसूट्टी' जैसी फिल्में डायरेक्ट की हैं, तो कोई भी आपकी बात पर यकीन नहीं करेगा, थ्रिलर फिल्में बनाने वाला कोई भी कॉमेडी कैसे कर सकता है?

मैंने न सिर्फ उन फिल्मों का निर्देशन किया है, बल्कि उनकी पटकथा भी खुद लिखी है, मैं ऐसे इंसान हूं, जो बहुत सारे चुटकुलों पर हंसता हूं, घर पर खाली समय में, मैं ज्यादातर टीवी पर कॉमेडी शो देखता हूं, मैं ऐसी और फिल्में करना चाहता हूं, जिनमें कॉमेडी खास तौर पर हो'.

लेकिन एक वजह है, जिसकी वजह से हम कॉमेडी फिल्में बनाने से हिचकिचाते हैं, अगर कोई कॉमेडी फिल्म किसी भी तरह से पिट जाती है, तो यह बहुत बड़ा झटका होता है, स्क्रिप्ट लिखते समय आपको बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है, लेकिन थ्रिलर फिल्म बनाना इतना मुश्किल नहीं है, अगर शूटिंग के दौरान कोई दिक्कत भी आती है, तो भी हम अच्छे संगीत और अलग एडिटिंग से दर्शकों को बांधे रख सकते हैं, इन चीजों से कॉमेडी फिल्म कभी बेहतर नहीं हो सकती.

एक थ्रिलर फिल्म को कई तरह से बेहतर बनाया जा सकता है, लेकिन कॉमेडी फिल्में कलाकारों की कॉमिक टाइमिंग और उनकी एक्टिंग पर बेस्ड होती हैं. अगर फिल्म की शुरुआत में ही कॉमेडी नाकाम हो जाए, तो इसका असर पूरी फिल्म पर दिखाई देता है, कॉमेडी फिल्म बनाने और असफल होने से बड़ा कोई अपमान नहीं है'.

आपने बताया कि कैसे एक कॉमेडी कलाकार की टाइमिंग एक फिल्म को बेहतरीन बना सकती है. क्या आप इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं?

मलयाली लोग फिल्म 'लाइफ ऑफ जोसुट्टी' के उस सीन को कभी नहीं भूलेंगे जिसमें सूरज वेंजरामूडू का रोल अपने ऑटोरिक्शा को बाउंड्री में घुसा देता है, दरअसल, स्क्रिप्ट में ऐसा कोई सीना था ही नहीं, यह सीन सूरज, एक ऑटोरिक्शा चालक, के गुस्से में ऑटो से उतरकर घर लौटने का था.

हालांकि, सूरज ने खुद उसे उस शॉट के दौरान ऑटो से कूदने के लिए कहा था, उसने यह भी कहा कि ऑटोरिक्शा बाउंड्री से टकराकर उसमें जा टकराएगा. ऑटोरिक्शा का मालिक सूरज की बात सुनकर पहले तो थोड़ा हिचकिचाया, हालांकि, जब उसे आश्वासन दिया गया कि वह किसी भी तरह के नुकसान की मरम्मत कर देगा, तो वह मान गया.

सूरज ने एक ही टेक में इस सीन को खूबसूरती से निभाया. सूरज की टाइमिंग ने दर्शकों को खूब हंसाया, यह वाकया इस बात का उदाहरण है कि कैसे एक एक्टर की असाधारण टाइमिंग किसी सीन को बेहतरीन बना सकती है.

क्या आप अपनी फिल्मों में अभिनेताओं को कामचलाऊ अभिनय की अनुमति देते हैं?

बेशक, उन्हें इजाजत है, खासकर कॉमेडी फिल्मों में. वे कई ऐसी बातें सोचेंगे जिनके बारे में हम नहीं सोचते. मुद्दा यह तय करना है कि क्या ऐसे विचार फिल्म के लिए फायदेमंद हैं. अगर कुछ राय अच्छी हैं, तो उन्हें स्वीकार किया जाना चाहिए. वहां, बेवजह अहंकार और घमंड दिखाने का कोई मतलब नहीं है.

हम फिल्में दर्शकों के मनोरंजन के लिए बनाते हैं, जब कलाकार ऐसी बातें कहते हैं जिनके बारे में हम नहीं सोचते, अगर वे अच्छी हों, तो हमें उन्हें स्वीकार कर लेना चाहिए. इससे फिल्म की गुणवत्ता बेहतर होगी.

क्या आपने अलग-अलग भाषाओं में बनी फिल्म 'दृश्यम' के रीमेक को परखा है?

मैं 'दृश्यम' के रीमेक में आए सांस्कृतिक बदलावों को समझता हूं, हालांकि, जब मैं कुछ चीज़ें देखता हूं, तो मुझे लगता है कि उन्हें थोड़ा और बेहतर किया जा सकता था. अपनी फिल्म में भी, शूटिंग के बाद मुझे ऐसा लगता है, अब, जब मैंने फिल्म 'मिराज' की पहली कॉपी देखी, तो मुझे लगा कि कुछ हिस्सों को अलग तरीके से शूट किया जा सकता था.

मैं 'दृश्यम' के रीमेक में आए सांस्कृतिक बदलावों को मान लेता हूं, लेकिन जब उन्होंने कुछ चीजें बदलीं, तो मुझे हैरानी हुई कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, यह कोई शिकायत नहीं है, किसी भी फिल्म में निर्देशक का फैसला आखिरी होता है, उन्हें ऐसा करने की आजादी है.

आपकी असफल फिल्मों का आप पर क्या असर पड़ता है?

किसी फिल्म की सफलता या असफलता का मुझ पर कभी कोई असर नहीं पड़ता. मेरा मानना ​​है कि अगर एक फिल्म सफल होती है, तो अगली फिल्म की जिम्मेदारी ज्यादा होती है, लेकिन मैं उस जिम्मेदारी से नहीं डरता, मैं अपनी समझ से ही फिल्में चुनता हूं और आगे बढ़ता हूं.

जब कोई फिल्म सफल होती है तो मैं ज्यादा खुश नहीं होता और जब वह असफल होती है तो मैं ज्यादा परेशान भी नहीं होता. अगर कोई फिल्म असफल होती है, तो मैं यह जानने की कोशिश करता हूं कि ऐसा क्यों हुआ और आगे बढ़ जाता हूं, हर असफलता नए सबक सिखाती है,

director Jeethu Joseph About his new film Mirage
जीतू जोसेफ और मोहनलाल ((Photo: ETV Bharat))

'दृश्यम' 3 पर क्या काम चल रहा है?

फिल्म की कहानी पूरी तरह तैयार है, अन्य भाषाओं में बनने वाली फिल्मों के लिए अंग्रेजी अनुवाद भेजे जा चुके हैं, पता चला है कि वे आवश्यक सामाजिक-सांस्कृतिक बदलाव कर रहे हैं.

फिल्म की शूटिंग हिंदी, तेलुगु और मलयालम में एक साथ शुरू करने की योजना है, हालांकि, मूल फिल्म मलयालम में ही बनेगी. मलयालम में फिल्म की शूटिंग इसी महीने शुरू करने का प्लान है. खबर है कि जल्द ही अन्य भाषाओं में भी शूटिंग शुरू की जाएगी, अभी भी कुछ चीजें तय नहीं हुई हैं, इस बात पर चर्चा चल रही है कि 'दृश्यम 3' पहले हिंदी में रिलीज होगी या मलयालम में.

director Jeethu Joseph About his new film Mirage
जीतू जोसेफ और एक्टर मोहनलाल ((Photo: ETV Bharat))

'दृश्यम' 3 की जरूरत कब और क्यों महसूस हुई?

दृश्यम के पहले भाग की सफलता के बाद, मैंने इसके सीक्वल के बारे में नहीं सोचा था. हालांकि, जब दर्शकों ने दूसरे भाग को पसंद किया, तो हर तरफ से तीसरे पार्ट की चर्चा होने लगी, ऐसे में मैंने तीसरे भाग के बारे में गंभीरता से सोचना शुरू कर दिया.

जब मैं कहानी के बारे में सोच रहा था, तब भी मैंने सोचा था कि मैं फिल्म नहीं बनाऊंगा, लेकिन कभी-कभी हमें कहीं से कुछ विचार मिलते हैं, और शायद उसी से उस फिल्म का जन्म हो जाता है.

अपनी फिल्म 'नेर' की पटकथा लेखिका एडवोकेट शांति मायादेवी के साथ एक अनौपचारिक बातचीत में, उन्होंने एक ऐसी बात कही जिसने मुझे 'दृश्यम' के तीसरे भाग के बारे में गंभीरता से सोचने पर मजबूर कर दिया, बस इसी छोटी सी बात ने मुझे तीसरे भाग की कहानी लिखने के लिए प्रेरित किया.

मैंने 'मिराज' की शूटिंग के दौरान ही 'दृश्यम 3' की स्क्रिप्ट पूरी कर ली थी, मैं सुबह साढ़े तीन बजे उठ जाता था और देर रात तक लिखता रहता था, सच कहूं तो, यह मेरे जीवन का बहुत मुश्किल दौर था, 'दृश्यम 3', 'दृश्यम 1' और 'दृश्यम 2' से बिल्कुल अलग है.

क्या नई फिल्म 'मिराज' मील का पत्थर साबित होगी?

तो, आप किसी फिल्म के बारे में पहले से भविष्यवाणी नहीं कर सकते, अगर मुझमें किसी फिल्म की सफलता या असफलता को समझने की दूरदर्शिता होती, तो मैं खुद 'दृश्यम' जैसी फिल्म बनाता, आप किसी फिल्म की सफलता या असफलता की भविष्यवाणी कभी नहीं कर सकते, सबसे जरूरी बात यह है कि हम एक अच्छी फिल्म बनाएं, बाकी सब दर्शकों के हाथ में है, 'मिराज' 19 सितंबर को सिनेमाघरों में आ रही है, देखते हैं दर्शकों को यह फिल्म कैसी लगती है.

क्या आपने किसी ऐसे एक्टर संग काम किया है जिसने आपको चौंका दिया हो?

मैंने कई एक्टर्स संग काम किया है, कई ऐसे हैं जिनके साथ मैं बहुत आराम से काम कर सकता हूं, लेकिन एक एक्टर जिसने मुझे सचमुच चौंकाया है, वह हैं मोहनलाल, कमल हासन ने भी मुझे कुछ हद तक चौंकाया है, मैं मोहनलाल के अभिनय से ज्यादा हैरान नहीं हूं, क्योंकि हर मलयाली की तरह, मुझे पता है कि वो क्या हैं और अच्छा अभिनय करेंगे,

हालांकि, दृश्यम के पहले भाग में मैं उन्हें एक सीन में कैसे रिएक्शन देना है, ये नहीं बता पाया था, लेकिन उन्होंने एक ही शॉट में बहुत ही शानदार अभिनय किया, इसी बात ने मुझे हैरान कर दिया, वो हैं मोहनलाल, सबसे बड़ी बात ये है कि आप उनके अभिनय को करीब से देख सकते हैं.

ये भी पढ़ें:

इंटरव्यू: मधुश्री से AI तक, कुमार सानू ने खुलकर की बात, नए गाने के बारे में दिया अपडेट

Last Updated : September 17, 2025 at 5:25 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

INTERVIEW DIRECTOR JEETHU JOSEPHJEETHU JOSEPHDIRECTOR JEETHU JOSEPHनिर्देशक जीतू जोसेफDIRECTOR JEETHU JOSEPH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

PAK vs UAE: पाकिस्तान-यूएई के मुकाबले पर छाया संकट? भारत से शर्मसार होने के बाद क्या पाक खेलेगा मैच

वैष्णो देवी यात्रा 2025 22 दिनों के बाद फिर से शुरू, श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह

रोम, एथेंस, पेरिस में बिछी लाशें, जलवायु परिवर्तन के कहर से यूरोप में 16500 लोगों ने तोड़ा दम! भारत भी चिंतित

नक्सलियों ने सरकार से मांगा 1 महीने का समय, सीजफायर का अनुरोध, गृह मंत्री ने कहा- पत्र में दिखा अंतर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.