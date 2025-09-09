ETV Bharat / entertainment

इंटरव्यू: फिल्म 'भ्रष्टाचार' में धमाल मचाने के लिए तैयार भोजपुरी सुपरस्टार रितेश पांडेय, बिहार चुनाव पर कही ये बड़ी बात

भोजपुरी सुपरस्टार रितेश पांडेय ने आगामी फिल्म 'भ्रष्टाचार' की कहानी, अपने किरदार और शूटिंग लोकेशन पर ईटीवी भारत से खुलकर बात की है. देखें...

Published : September 9, 2025 at 7:53 PM IST

वाराणसी (उत्तर प्रदेश): बिहार में पुरजोर तरीके से बदलाव के लिए जनता के साथ हम लोग तत्पर है और बहुत जल्द बिहार में बदलाव होने वाला है, क्योंकि आज से 40 साल पहले भी बिहार देश का गरीब राज्य था और आज भी है. जबकि शिक्षा से लेकर के हर क्षेत्र में बिहार समृद्ध है. इस बार हम लोग बदलाव लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं और जनता भी इस बात को समझ रही है. यह बातें भोजपुरी सुपरस्टार रितेश पांडे ने की.

रितेश पांडे इन दिनों अपनी फिल्म भ्रष्टाचार को लेकर के चर्चा में है. वह जगह-जगह अपने फिल्म का प्रमोशन कर रहे हैं. इसी क्रम में बनारस में भी उन्होंने अपनी फिल्म का टीजर लॉन्च किया, जहां उन्होंने अपने फिल्म के साथ राजनीतिक मुद्दों पर भी ईटीवी के साथ खास बातचीत की.

रितेश पांडे ने बताया कि, वह बनारस अपनी भोजपुरी फिल्म भ्रष्टाचार के प्रमोशन के लिए आए हुए हैं. भ्रष्टाचार पत्रकारों के जीवन से जुड़े हुए कहानी है, जहां एक पत्रकार सच को दिखाने के लिए हर मुश्किल से लड़ जाता है और नारी निकेतन में पीड़ित एक महिला का साथ देता है.

उन्होंने कहा कि यह फिल्म सामाजिक लोग और उनके जीवन से सरोकार रखने वाली है. इसमें एक पत्रकार के संघर्ष को भी दिखाया गया है. उन्होंने बताया कि सितंबर के आखिरी सप्ताह में यह सिनेमाघर में दर्शकों के लिए उपलब्ध हो जाएगी, लोगों से ज्यादा से ज्यादा प्यार दें यही हम शुभकामना करते हैं.

भोजपुरी सुपरस्टार रितेश पांडेय का इंटरव्यू (ETV Bharat)

बनारस में हुई है शूटिंग
फिल्म के बारे में रितेश ने बताया कि इसका ज्यादातर हिस्सा बनारस में शूट हुआ है. उन्होंने बताया कि बनारस फिल्मों के लिए एक बेहतरीन डेस्टिनेशन बनता जा रहा है. यही वजह है कि भोजपुरी से लेकर के बॉलीवुड और तमाम फिल्में काशी में शूट की जा रही है. लोग यहां करके अपने फिल्म का प्रमोशन कर रहे हैं. बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद ले रहे हैं.

उन्होंने बताया कि हमारी फिल्म का ज्यादातर हिस्सा बनारस से आसपास के जिलों में शूट हुआ है. वह कहते हैं कि इस फिल्म के कई सारे किस्से हैं, लेकिन सबसे दिलचस्प के साथ मिर्जापुर का है. जब हम लोग पहाड़ों पर फिल्म की शूटिंग कर रहे थे. पत्रकार का रोल निभाना बेहद चैलेंजिंग रहा, लेकिन हम लोगों ने से बखूबी निभाने की कोशिश की है.इस फिल्म के दौरान शूटिंग के दौरान मुझे चोट भी लग गई और 6 महीने तक मुझे बेड रेस्ट पर रहना पड़ा, जिस वजह से यह खास काफी लेट हुई है, लेकिन अभी लोगों के लिए उपलब्ध हो जाएगी.

बिहार चुनाव में आएंगे नजर
बता दें कि, रितेश पांडे बिहार में जन सुराज पार्टी से जुड़े हुए हैं और इस बार वो चुनावी मैदान में प्रचार करने के साथ जनता का वोट मांगते हुए भी नजर आएंगे. राजनीतिक सफर के बारे में रितेश बताते हैं कि, उन्होंने बिहार में बदलाव के उद्देश्य से जन सुराजपार्टी को ज्वाइन किया है. क्योंकि 40 साल पहले भी बिहार जैसा था वह आज भी वैसा है,जबकि बिहार में बड़ी शिक्षा की धरोहर यहां पढ़ा लिखा समुदाय है. यहां संस्कृत समृद्धता नजर आती है, लेकिन फिर भी लोगों को दो रोटी के लिए पलायन करना पड़ता है. हमारा उद्देश्य यह है कि हम बिहार के विकास को बढ़ावा दे सकें,बिहार में लोगों को रोजगार दे. वहीं चुनावी सीट को लेकर के उन्होंने कहा कि जो पार्टी आदेश देगी इस सीट से चुनाव लड़ूंगा. लेकिन उन्होंने अपनी होमटाउन सीट कहगर विधानसभा की ओर इशारा किया है.

