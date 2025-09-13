ETV Bharat / entertainment

इंटरव्यू: भजन सम्राट अनूप जलोटा ने चलाया 'मिशन 500', स्पिरिचुअल सिंगर्स को दे रहे बड़ा मौका, वर्ल्ड लेवल पर होगा नाम

भजन सम्राट के इस मिशन से अब तक 100 सिंगर्स चुने जा चुके हैं और बाकी भी जल्द ही चुन लिए जाएंगे.

Bhajan Samrat Anup Jalota On New Mission 500
भजन सम्राट अनुप जलोटा ने चलाया 'मिशन 500' ((Photo: Special Arrangement))
मुंबई: भजन सम्राट और पद्म श्री अनूप जलोटा अपनी भजन गायकी से पूरी दुनिया में मशहूर हैं और वह बतौर कंटेस्टेंट बिग बॉस में भी नजर आ चुके हैं, जहां से उन्हें खूब पॉपुलैरिटी मिली थी. अब भजन सम्राट ने मिशन 500 नाम एक नया अभियान शूरू किया है. इस पहल के तहत वह दुनियाभर से 500 स्पिरिचुअल सिंगर्स की तलाश कर उन्हें ट्रेंड करेंगे. अनुप अपने इस अभियान से नए-नए लोगों को वर्ल्डलेवल पर उनका टैलेंट दिखाने का मौका देंगे. बीते छह दशक से भजन गायकी दुनिया पर राज कर रहे अनूप जलोटा ने कहा है कि उनका यह मिशन उनके दिल के बहुत करीब है.

भजन सम्राट अनुप जलोटा ने चलाया 'मिशन 500' (ETV Bharat)

ईटीवी भारत के पत्रकार सचिन परब से खास बातचीत में अनूप जलोटा ने कहा, मैंने 63 सालों से गा रहा हूं और दुनियाभर में 7500 म्यूजिक कॉन्सर्ट कर चुका हूं, मेरे लोग, मेरा धर्म, मेरा देश ने मुझे ढेर सारा प्यार दिया है, अब मिशन 500 के तहत मैं 500 स्पिरिचुअल सिंगर का परिवार बनाना चाहता हूं, ये सभी सिंगर्स हमारी संस्कृति, संगीत और भारत के गर्व को आगे ले जाएंगे'.

500 सिंगर्स की ट्रेनिंग और प्लेटफॉर्म

भजन सम्राट के इस मिशन से अब तक 100 सिंगर्स चुने जा चुके हैं और बाकी भी जल्द ही चुन लिए जाएंगे. फिल्ममेकर अजय कुमार जैन और संजुक्ता जैन के साथ मिलकर इस अभियान का नेतृत्व द्राक्षा शर्मा कर रही हैं. जलोटा का कहना है कि यह सिर्फ एक संगीत कार्यक्रम नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक आंदोलन है, जो भक्ति और भक्ति संगीत की शक्ति को फिर से जीवित करेगा.

पहली रिलीज- मेरे कृष्णा

इस अभियान के तहत पहला गीत, 'मेरे कृष्णा', ठाणे की गायिका करिश्मा बच्चव ने गाया है. यह गीत को अनूप जलोटा पेश किया है, जिसमें भगवान कृष्ण और उनकी बांसुरी के जादू का जश्न नजर आता है. विनय विश्वकर्मा ने इसे लिखा और रोहित सिन्हा ने इसे रचा है, इस गीत की शूटिंग असम के मनोरम पहाड़ों, नदियों और जंगलों में की गई है. इस संगीत वीडियो में असम की नृत्य संस्कृति को भी दर्शाया गया है.

इस वीडियो का निर्देशन अजय कुमार जैन और संजुक्ता जैन ने किया है, जो टी-सीरीज के साथ अपने हिट रोमांटिक म्यूजिक वीडियोज के लिए जाने जाते हैं. इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हुए, निर्देशकों ने कहा, 'मेरे कृष्णा सिर्फ एक म्यूजिक वीडियो नहीं है, यह भक्ति, सुंदर दृश्यों और दिव्य भावनाओं के एक साथ आने का अनुभव है'.

करिश्मा बच्चव ने अपनी खुशी व्यक्त करते हुए कहा, 'मैं इस मिशन के लिए चुने जाने पर अनूप जी का दिल से धन्यवाद करती हूं और मैं खुद को भाग्यशाली मानती हूं, मेरा मानना ​​है कि मिशन 500 भक्ति संगीत के लिए एक विश्व रिकॉर्ड बनाने वाला है'.

थेरेपी की तरह है आध्यात्मिक संगीत

द्रक्षा शर्मा का कहना है, 'आध्यात्मिक संगीत मनोरंजन से कहीं बढ़कर है, उन्होंने कहा, 'आज की तनावपूर्ण माहौल में, भक्ति संगीत एक थेरेपी की तरह काम करता है, यह अभियान केवल गीतों के बारे में नहीं है, यह सांस्कृतिक और आध्यात्मिक गौरव के बारे में है.

यूट्यूब एक नया और प्रभावी प्लेटफॉर्म

पहले के गायकों के लिए कैसेट, टीवी और लाइव कॉन्सर्ट का सहारा लेना आम बात थी, लेकिन आज के कलाकार यूट्यूब और सोशल मीडिया के जरिए सीधे दर्शकों तक पहुंच रहे हैं. जलोटा का यूट्यूब चैनल, जिसके पहले से ही 5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं, इन नई प्रतिभाओं को सामने लाने का बड़ा मंच होगा. डिजिटल दर्शकों की बढ़ती संख्या के साथ, इससे सिंगर्स को व्यूज, स्पॉन्सरशिप और मेंबरशिप के जरिए कमाई करने में भी मदद मिलेगी.

कौन हैं अनूप जलोटा ?

भजन सम्राट के नाम से मशहूर अनूप जलोटा ने दुनिया को ऐसी लागी लगन, जग में सुंदर है दो नाम, राधा के बिना श्याम आधा और प्रभुजी तुम चंदन हम पानी जैसे सदाबहार भजन दिए हैं. 2012 में पद्मश्री से सम्मानित जलोटा अपने भक्ति गानों से कई पीढ़ियों को प्रेरित किया है. मिशन 500 के साथ, अब वह आध्यात्मिक गायकों की अगली पीढ़ी तैयार करके एक विरासत बनाने की उम्मीद में हैं, जो भक्ति की लौ को वैश्विक मंच तक ले जाएंगे.

