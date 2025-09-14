ETV Bharat / entertainment

यू.पी. के 'अनसुने सितारे': कमाया खूब नाम और फिर हो गए गुमनाम, 'शोले' के 'सांभा' से 'मुगल-ए-आजम' के मुराद की अनसुनी दास्तान

देश के बंटवारे के समय परिवार पाकिस्तान चला गया, लेकिन इफ्तिखार अपनी दो बेटियों के साथ मुंबई आ गए, जहां अशोक कुमार ने उनकी बहुत मदद की. इफ्तिखार ने पहली बार 'श्री 420' में एक पुलिस इंस्पेक्टर की भूमिका निभाई फिर इसके वह अधिकांश फिल्मों में पुलिस अधिकारी के रूप में ही नजर आए. अशोक कुमार की सिफारिश पर ही बीआर चोपड़ा ने उन्हें फिल्म इतिफाक में काम दिया था. 'इत्तेफाक' में पुलिस अधिकारी की भूमिका ने उन्हें और पहचान दिलाई. पत्नी सईदा बताती थीं कि कई बार राह चलते पुलिसकर्मी उन्हें सलाम भी कर देते थे. छह दशकों के फिल्मी करियर में इफ्तिखार ने राजकपूर से लेकर देवानंद, राजेश खन्ना से लेकर अमिताभ बच्चन तक के साथ काम किया. वे पिता, अंकल, दादा, जज और डॉक्टर जैसे विभिन्न किरदारों में भी नजर आए.

किशोर कुमार निर्देशित फिल्म 'दूर गगन की छांव में' (1964) की शुरुआत में दिखाई गई पेंटिंग्स इफ्तिखार की ही बनाई हुई थीं. उन्होंने अशोक कुमार को पेंटिंग बनाना भी सिखाया. वे उन्हें गुरु मानते थे. इफ्तिखार गायक बनना चाहते थे इसलिए पिता की सहमति से कोलकाता चले गए, जो उस समय फिल्मों का प्रमुख केंद्र था. यहां उनका एक गीतों का अल्बम भी लॉन्च हुआ. इसके बाद जब वे कानपुर लौटे तो एक निर्माता ने उन्हें अपनी फिल्म के लिए फिर से कोलकाता बुला लिया. यहीं से उनके अभिनय करियर की शुरुआत हुई. उनकी पहली फिल्म 'तकरार' थी, जिसमें वे उस समय की प्रसिद्ध अभिनेत्री जमुना के साथ नजर आए.

इफ्तिखार ने अधिकांश फिल्मों में पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाकर दर्शकों के दिलों में गहरी छाप छोड़ी. वह कई वर्षों तक कानपुर और लखनऊ में रहे. जालंधर में जन्मे इफ्तिखार का पूरा नाम सैयदना इफ्तिखार अहमद शरीफ था. पिता कानपुर में एक कंपनी में ऊंचे पद पर कार्यरत थे. चार भाई-बहनों में सबसे बड़े इफ्तिखार ने कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से पढ़ाई की और फिर लखनऊ कॉलेज ऑफ आर्ट्स से पेंटिंग में डिप्लोमा किया.

इफ्तिखार हिन्दी फिल्मों में सहायक और चरित्र भूमिकाएं निभाने वाले कलाकारों के लिए पहचान का संकट हमेशा रहा है पर, ऐसी भूमिकाएं निभाने वाले अभिनेता इफ्तिखार को कभी अपनी पहचान का संकट नहीं रहा. दर्शक जितना फिल्म के नायक को पहचानते थे, उतना ही उन्हें भी पहचानते थे.

उन्होंने एक साक्षात्का में कहा था, 'जब मैंने शोले देखी तो मैं रो पड़ा. मैं डायरेक्टर रमेश सिप्पी के पास गया और कहा मेरा इतना छोटा रोल क्यों रखा? उन्होंने कहा ‘अगर फिल्म चली तो लोग तुम्हें सांभा कहकर पुकारेंगे, और वही हुआ. मैं मैक नहीं रहा, ‘सांभा’ हो गया. 10 मई 2010 को मैक मोहन इस संसार से विदा हो गए. आज जब भी ‘शोले’ का नाम लिया जाता है, 'सांभा' की छवि अपने आप ही आंखों में उतर आती है. बहुत कम लोग जानते होंगे कि मैक मोहन यानी सांभा अभिनेत्री रवीना टंडन के सगे मामा थे.

1964 में आई फिल्म हकीकत से उन्होंने सिनेमा में पदार्पण किया. अगले 46 वर्षों में उन्होंने लगभग 175 फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें अधिकतर किरदार खलनायकी के थे. जंजीर, सत्ते पे सत्ता, डॉन, काला पत्थर, शागिर्द और दोस्ताना जैसी अनेक फिल्मों में उनका सशक्त अभिनय देखने को मिला, लेकिन पहचान मिली 1975 में आई फिल्म शोले से. उस फिल्म में उनका डायलॉग सिर्फ एक था 'अरे ओ सांभा! कितने आदमी थे?' और सांभा ने उत्तर दिया 'पूरे पचास हजार.' बस, यही डायलॉग उन्हें अमर कर गया.

1952 में मैक मुंबई आए. यहां के रंगमंच की चकाचौंध ने उनके भीतर अभिनय की चिंगारी को प्रज्वलित किया. एक दिन शौकत आजमी शबाना आजमी की मां को अपने नाटक के लिए एक दुबले-पतले व्यक्ति की तलाश थी. मैक के एक मित्र ने उनका नाम सुझाया. उस समय जीवन की राहें कठिन थीं, पैसों की तंगी थी और वहीं से उन्होंने थियेटर का दरवाजा खटखटाया. शौकत जी ने उन्हें मंच पर स्थान दिया और वहीं से शुरू हुआ अभिनय का अनंत सफर.

मैक मोहन 'सांभा' वो महज एक संवाद था. 'पूरे पचास हजार...' पर जिस स्वर में यह कहा गया, जिस मुद्रा में यह बोला गया, उस एक पल ने भारतीय सिनेमा में एक नया अध्याय जोड़ दिया. यह स्वर था मैक मोहन का, जिन्हें दुनिया ने 'सांभा' के रूप में जाना, पहचाना और सिनेमा के इतिहास में अमर कर दिया. 24 अप्रैल 1938 को ब्रिटिश भारत के कराची में जन्मे मैक मोहन, जिनका असली नाम माकीजनी था, एक सैन्य पृष्ठभूमि वाले परिवार से ताल्लुक रखते थे. उनके पिता ब्रिटिश आर्मी में कर्नल थे, जिनकी तैनाती 1940 में कराची से लखनऊ हो गई. यही वह नगर था जहां मैक ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की और क्रिकेट के प्रति गहरा अनुराग पनपा. उनका सपना था एक दिन भारत की क्रिकेट टीम के लिए खेलना. उन्होंने उत्तर प्रदेश की टीम से खेलते हुए इस स्वप्न की ओर कदम भी बढ़ाए, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था.

इस पुस्तक में 70 से 90 के दशक के सितारों का जिक्र है जिन्होंने ढेर सारी फिल्मों में काम किया और उनका ताल्लुक उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों से है. शुक्रवार को बलरामपुर गार्डन स्थित राष्ट्रीय पुस्तक मेले में उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने श्रीधर अग्निहोत्री की पुस्तक अनसुने सितारे का विमोचन किया. आइए पुस्तक के लेखक श्रीधर अग्निहोत्री से जानते हैं कि इस पुस्तक में यूपी के किन-किन सितारों का जिक्र है.

लखनऊ (उत्तर प्रदेश) : कहते हैं कि मायानगरी जाना तो आसान है, लेकिन वहां रुकना बेहद मुश्किल. वहां की जिंदगी बहुत तेज भागती है. उस पर अगर बॉलीवुड में जगह बनानी है तो फिर किसी पहाड़ चढ़ने से कम नहीं है. उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसे सितारे पैदा हुए जो माया नगरी गए. तमाम फिल्मों में मशहूर सितारों के साथ काम किया, उनका नाम भी हुआ, लेकिन फिर वह गुमनाम हो गए. आज की पीढ़ी को अपने उन मशहूर सितारों के बारे में मालूम नहीं है. यूपी के उन अनसुने सितारों के बारे में लोगों को जानने के लिए प्रसिद्ध लेखक श्रीधर अग्निहोत्री लाए हैं अपनी नई पुस्तक अनसुने सितारे.

उनकी प्रमुख फिल्मों में 'बंदिनी (1963), 'संगम' (1964), 'इत्तेफाक' (1969), 'जोरू का गुलाम' (1972), 'जंजीर' (1973), 'दीवार' (1975), 'शोले' (1975), 'एजेंट विनोद' (1977), 'डॉन' (1978), त्रिशूल' (1978), 'अंखियों के झरोखों से' (1978), 'काला पत्थर’' (1979), 'कर्ज' (1980), 'दोस्ताना' (1980), 'मेरी जंग' (1985) और 'शिवा' (1989) शामिल हैं.

राजेश खन्ना के साथ उनकी मुख्य फिल्मे में 'जोरू का गुलाम' (1972), 'द ट्रेन' (1970), 'खामोशी' (1970), 'महबूब की मेहंदी' (1971), 'राजपूत;(1982) और 'आवाम' (1987) आदि थीं. वहीं, अमिताभ बच्चन के साथ 'जंजीर' (1973), 'दीवार' (1975), 'शोले' (1975), 'डॉन' (1978) और 'बेशर्म' (1982) जैसी प्रमुख फिल्में रहीं. चार मार्च 1995 को 71 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया.

मुराद

24 सितंबर 1911 को उत्तर प्रदेश के रामपुर में जन्मे मुराद का जीवन किसी फिल्मी कहानी से काम नहीं था. वे लेखक बनना चाहते थे. कलम को हथियार बनाकर समाज में संवाद करना चाहते थे, लेकिन नियति ने उनके लिए कुछ और ही लिखा था. रामपुर के नवाब के खिलाफ एक जुलूस में शामिल होने के कारण उन्हें और उनके परिवार को रामपुर छोड़ना पड़ गया और वह मुंबई आ गए. वहां निर्देशक महबूब खान से मुलाकात हो गई, फिर यहीं से उनकी हिंदी सिनेमा में एंट्री हुई.

1940 के दशक से लेकर 1990 तक मुराद फिल्मों में रोल करते रहे. लगभग 500 फिल्मों में काम किया. इनमें से 300 फिल्मों में न्यायाधीश का रोल निभाया. 1949 में आई फिल्म अंदाज, 1953 में दो बीघा जमीन, 1955 में देवदास, 1960 में मुगल-ए-आजम, 1973 में यादों की बारात और 1988 में शहंशाह जैसी फिल्मों में उनका अभिनय आज भी याद किया जाता है. मुराद का अभिनय नायकत्व से परे था. उन्होंने दिखाया कि सिनेमा केवल नायकों और खलनायकों का नहीं होता, बल्कि उन चेहरों का भी होता है जो कहानी को गहराई और विश्वसनीयता देते हैं.

मुराद (ETV Bharat)

जब वे किसी फिल्म में जज या पुलिस कमिश्नर बनकर आते तो दर्शक मान लेते कि अब न्याय की गूंज सुनाई देगी. उनकी सबसे बड़ी ताकत थी विश्वसनीयता, लेकिन इस सफलता के बीच एक अधूरापन भी था. मुराद को कभी मुख्य भूमिका निभाने का मौका नहीं मिला. वे हमेशा सहायक अभिनेता बने रहे, हमेशा कहानी के किनारों पर.

उन्होंने निरंतरता और धैर्य से अपने करियर को संभाला. बेटे रजा मुराद ने खलनायक की भूमिकाओं से हिंदी फिल्मों में नाम कमाया तो उनकी भतीजी जीनत अमान ने हिंदी सिनेमा की परिभाषा ही बदल दी. उनकी पोतियां सोनम और सनोबर कबीर भी फिल्मों में आईं. 1981 में उन्हें लकवा का अटैक आया तो जीवन कठिन हो गया. 1987 तक उन्होंने फिल्मों में काम किया. उसके बाद संन्यास ले लिया. 86 वर्ष की उम्र में 1997 में दुनिया से अलविदा कहा गए.

यूनुस परवेज

अभिनेता यूनुस परवेज यूपी के मिर्जापुर में साल 1936 में जन्मे थे. उनका परिवार गाजीपुर से ताल्लुक रखता था, लेकिन पिता की नौकरी के कारण बचपन और शिक्षा का सफर उत्तर प्रदेश के अलग-अलग शहरों में बिखरा रहा. पढ़ाई-लिखाई में तेज तर्रार यूनुस ने अपनी उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की. यहीं रंगमंच की दुनिया से उनका गहरा रिश्ता जुड़ा. विश्वविद्यालय के मंच पर उन्होंने ऐसा अभिनय किया कि तीन बार बेस्ट एक्टर का सम्मान पाया. उन्हें यह सौभाग्य भी मिला कि डॉ. हरिवंश राय बच्चन, डॉ. राही मासूम रजा और फिराक गोरखपुरी जैसे युगप्रवर्तक विद्वानों से शिक्षा प्राप्त कर सके.

दिल्ली पहुंचने के बाद उनका थिएटर सफर और भी बेहतर हुआ. उन्होंने बेगम कुसिया जैदी के हिंदुस्तानी थियेटर से जुड़कर अभिनय की बारीकियां सीखीं. ख्वाजा अहमद अब्बास, बलराज साहनी, हबीब तनवीर और एम.एस. सथ्यू जैसे दिग्गज रंगकर्मियों के साथ काम कर उन्होंने अपने हुनर को और निखारा. उन्होंने कण कण में भगवान फिल्म से अपनी यात्रा शुरू की थी, लेकिन सिनेमा जगत में उन्हें असली पहचान 1974 के ऐतिहासिक फिल्म गरम हवा से मिली. 1975 में यश चोपड़ा की दीवार में रहीम चाचा के किरदार ने उन्हें अमर कर दिया. अमिताभ बच्चन जैसे नायक के बीच भी रहीम चाचा की एक्टिंग का लोगों ने लोहा माना.

यूनुस परवेज (ETV Bharat)

उसके बाद त्रिशूल, गोलमाल, अमर अकबर एंथोनी, मिस्टर इंडिया, अंगूर और शान जैसी फिल्मों में उनके प्रभावशाली किरदारों ने उन्हें जाना पहचाना चेहरा बना दिया. 200 से भी अधिक फिल्मों में उन्होंने एक्टिंग की. साल 2005 में अभिषेक बच्चन और रानी मुखर्जी की फिल्म बंटी और बबली में भी उन्होंने काम किया. उनकी आखिरी फिल्म 2008 में पहली नजर का प्यार थी, जिसे उनके बेटे अफसर खान ने निर्देशित किया था.

यूनुस परवेज ने लगभग चार दशकों तक लगातार अभिनय किया और 200 से भी अधिक फिल्मों में अपनी बहुरंगी प्रतिभा का परिचय दिया. वे कभी एक भ्रष्ट राजनेता बने, कभी एक ईमानदार पुलिस अधिकारी, तो कभी पड़ोस का मजाकिया किरदार. उनके अभिनय की खूबी यह थी कि वे परदे पर पूरी सहजता से घुल-मिल जाते, पर दर्शक उनकी उपस्थिति को कभी भुला नहीं पाते. 11 फरवरी 2007 को लंबी बीमारी और मधुमेह से जूझते हुए उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा.

नजीर हुसैन

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के ओसिया गांव में नजीर हुसैन का जन्म हुआ था. लखनऊ में उन्होंने पढ़ाई की. इसके बाद रेलवे में नौकरी की, लेकिन फिर फौज में चले गए. नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रेरणा से क्रांतिकारियों में जोश भरते रहे. इसके बाद उन्होंने फिल्मों में एंट्री ली. पहला आदमी फिल्म में उन्होंने पिता की भूमिका निभाई फिर देवदास, गंगा जमुना और आरजू जैसी फिल्म में उन्होंने काम किया. आरजू में साधना के पिता के रूप में उनका डायलॉग 'अगर बेटी का भला सोचना आप के लिए गुनाह है तो मैं तुम्हारा गुनहगार हूं' आज भी दर्शकों को याद है.

नजीर हुसैन (ETV Bharat)

उन्होंने भोजपुरी फिल्म 'गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ाइबो' की कथा लिखी तो इस फिल्म ने इतिहास रच दिया था. कटी पतंग, लीडर, कश्मीर की कली, ज्वेल थीफ, अमर अकबर एंथोनी से लेकर गंगा जमुना तक हर फिल्म में उन्होंने किरदार निभाया. प्रेम पुजारी में भी एक अपाहिज सैनिक के रूप में गाना गाते दिखते हैं ताकत वतन की हमसे है हिम्मत वतन की हमसे है. 16 अक्टूबर 1987 को नजीर हुसैन ने अंतिम सांस ली.

लीला मिश्रा

भारतीय सिनेमा में ऐसी कई अदाकारा हुई हैं, जो अपने विशिष्ट किरदारों के लिए आज भी याद की जाती हैं. उन्हीं में से एक नाम है लीला मिश्रा का, जिन्हें मौसी, मां, नानी, दादी और चाची जैसे किरदारों में देखकर दर्शकों ने हमेशा अपनापन महसूस किया.

खास बात यह रही कि 200 फिल्मों में काम करने वाली लीला मिश्रा ने अपने पूरे करियर में कभी सिर से पल्लू नहीं हटने दिया. बहुत कम लोग जानते होंगे कि लीला मिश्रा का जन्म (जायस) रायबरेली और प्रतापगढ़ के बीच के एक गांव में हुआ था. 12 साल की उम्र में लीला मिश्र का विवाह हो गया था. वे और उनके पति राम प्रसाद मिश्रा जमींदार परिवार से थे. राम प्रसाद मिश्रा एक अभिनेता थे और मूक फिल्मों में काम किया करते थे.

लीला मिश्रा (ETV Bharat)

लीला मिश्रा का फिल्मी करियर भी उनके पति के कारण ही शुरू हुआ और वे जल्द ही बॉलीवुड की सबसे प्रतिष्ठित सहायक अभिनेत्रियों में से एक बन गईं. लीला मिश्रा को सिनेमा में लाने का श्रेय मामा शिंदे नामक व्यक्ति को जाता है, जो दादा साहब फाल्के की नासिक सिनेटोन कंपनी में काम करते थे. उन्होंने लीला मिश्रा के पति राम प्रसाद मिश्रा से आग्रह किया कि वे अपनी पत्नी को भी फिल्मों में काम करने की अनुमति दें.

लीला मिश्रा को पहली बार ‘भिखारिन’ नामक फिल्म का ऑफर मिला, जिसे कोल्हापुर के महाराजा की कंपनी बना रही थी. हालांकि, फिल्म में एक सीन के दौरान उन्हें एक पुरुष कलाकार को गले लगाना था, जिसे करने से उन्होंने साफ इनकार कर दिया. लीला मिश्रा के लिए यह सिद्धांतों का सवाल था कि वे अपने पति के अलावा किसी अन्य पुरुष के करीब नहीं जाना चाहती थीं. इसी कारण उन्होंने यह फिल्म छोड़ दी.