इंटरव्यू: अनुराग कश्यप ने बताया बड़े स्टार्स संग क्यों नहीं करते काम, बोले- बॉक्स ऑफिस नंबर ने बर्बाद किया असली सिनेमा

अनुराग कश्यप ( (Photo: Getty Images) )

हैदराबाद: गैंगस्टर और देसी फिल्में बनाने के लिए मशहूर डायरेक्टर अनुराग कश्यप की अगली फिल्म निशानची कल यानि 19 सितंबर को रिलीज होने जा रही है. अनुराग को देसी और मारधाड़ वाली फिल्मों से देशभर में पॉपुलैरिटी मिली है. उनकी फिल्मों का प्लॉट ऐसा ही है और वह ज्यादातर गैंगस्टर जोनर की फिल्मों पर ही काम करते हैं. उनकी फिल्मों में महिलाओं की एक अलग छवि को पेश किया जाता है, जिसमें देसी के साथ-साथ थोड़ा बहुत ग्लैमर का भी तड़का लगता है. उनकी खास फिल्मों की बात करें तो इसमें गैंग्स ऑफ वासेपुर, ब्लैक फ्राइडे, रमन राघव 2, अग्ली और और देव डी जैसी चर्चित फिल्में शामिल हैं. अब अनुराग के फैंस को निशानची में भी इसी प्लॉट की कहानी देखने को मिलेगी. अब अनुराग ने बताया है कि उनकी फिल्मों में पॉपुलर स्टार क्यों हाथ नहीं डालते हैं. अनुराग ने अपने फिल्म मेकिंग समेत इससे जुड़े कई मुद्दों पर ईटीवी भारत संवाददाता कीर्तिकुमार कदम से खास बातचीत की. अनुराग की फिल्मों की देसी और बोल्ड कहानियों ने उन्हें राम गोपाल वर्मा जैसे डायरेक्टर की लिस्ट में भी लाकर खड़ा किया है, या कहें कि उनके काम की तुलना सीधेतौर पर इन्हीं डायरेक्टर से की जाती है. अनुराग कश्यप ((Photo: Getty Images)) हीरो के लुक में कोई दिखावा नहीं... अनुराग की फिल्में बहुत देसी हैं, यह सभी जानते हैं. उनकी फिल्मों में सिक्स पैक्स एब्स और चिकने चेहरे वाले एक्टर नहीं दिखते. उनका हीरो एक आम या कहे बिल्कुल देसी लुक वाला होता है. वह बताते हैं कि गैंगस्टर फुर्तीले, हट्टे-कट्टे होते हैं और दौड़ने, चढ़ने और भागने में तेज होते हैं. वह अपनी फिल्म के किरदारों को ऐसा ही चाहते हैं'. शायद आपको पता हो, फिल्म तेरे नाम में अनुराग ने सलमान से छाती के बाल बढ़ाने को कहा था, क्योंकि मथुरा और आगरा के लड़कों की छाती पर बाल होते हैं, लेकिन एक्टर ने ऐसा करने से मना कर दिया और अनुराग से यह फिल्म छिन गई थी. यही कारण है कि बड़े एक्टर उनके रोल में फिट होने के तैयार नहीं होते है और उनकी फिल्म के हीरो मनोज वाजपेयी होते, रोल के मुताबिक लुक लेते हैं और अपनी बेहतरीन एक्टिंग से दिल जीत लेते हैं. इसका जीता-जागता उदाहरण है मनोज वाजपेयी का सरदार खान का रोल. निशानची भी को भी ऐसे ही तैयार किया है. इसकी कहानी दो भाईयों की है, जिसमें एक गुंडा तो दूसरी इंजीनियर बनता है. इन दोनों रोल को ऐश्वर्य ठाकरे करने जा रहे हैं, क्योंकि यह जुड़वां भाईयों की कहानी है. इसके लिए ऐश्वर्य ने पहले रोल के लिए वजन कम किया और फिर दूसरे रोल के लिए वजन बढ़ाकर खुद को गुंडा टाइप बनाया. अनुराग कश्यप ((Photo: Getty Images)) अनुराग कश्यप को अब मिला चैन अनुराग चुप रहकर काम करने वाले इंसान हैं. उनका कहना है, 'लोगों को लगता है कि मैं शिकायतें बहुत करता हूं, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं चुपचाप करता हूं, फिल्म रिलीज के बाद लोगों को पता चलता है कि मैं पीछे रहकर क्या कर रहा था, मुंबई की फिल्म नगरी मुझे अब खतरनाक समझती है, किसी का कोई फोन नहीं आता और मैं अब अलग हूं, लेकिन बेंगलुरु ने मुझे वो बनाया, जो मैं था, यहां मुझे शांति मिली, यहां ज्यादा लिखता हूं, ज्यादा समझता हूं, जो अनुभव मुंबई में नहीं मिला यहां मिला'.