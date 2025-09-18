ETV Bharat / entertainment

इंटरव्यू: अनुराग कश्यप ने बताया बड़े स्टार्स संग क्यों नहीं करते काम, बोले- बॉक्स ऑफिस नंबर ने बर्बाद किया असली सिनेमा

ईटीवी भारत के साथ बातचीत में अनुराग कश्यप ने सिनेमा और उसके बदलते स्वरूप पर अपने फिल्म मेकिंग स्टाइल पर बात की है.

Anurag Kashyap
अनुराग कश्यप ((Photo: Getty Images))
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 18, 2025 at 5:14 PM IST

हैदराबाद: गैंगस्टर और देसी फिल्में बनाने के लिए मशहूर डायरेक्टर अनुराग कश्यप की अगली फिल्म निशानची कल यानि 19 सितंबर को रिलीज होने जा रही है. अनुराग को देसी और मारधाड़ वाली फिल्मों से देशभर में पॉपुलैरिटी मिली है. उनकी फिल्मों का प्लॉट ऐसा ही है और वह ज्यादातर गैंगस्टर जोनर की फिल्मों पर ही काम करते हैं. उनकी फिल्मों में महिलाओं की एक अलग छवि को पेश किया जाता है, जिसमें देसी के साथ-साथ थोड़ा बहुत ग्लैमर का भी तड़का लगता है.

उनकी खास फिल्मों की बात करें तो इसमें गैंग्स ऑफ वासेपुर, ब्लैक फ्राइडे, रमन राघव 2, अग्ली और और देव डी जैसी चर्चित फिल्में शामिल हैं. अब अनुराग के फैंस को निशानची में भी इसी प्लॉट की कहानी देखने को मिलेगी. अब अनुराग ने बताया है कि उनकी फिल्मों में पॉपुलर स्टार क्यों हाथ नहीं डालते हैं. अनुराग ने अपने फिल्म मेकिंग समेत इससे जुड़े कई मुद्दों पर ईटीवी भारत संवाददाता कीर्तिकुमार कदम से खास बातचीत की. अनुराग की फिल्मों की देसी और बोल्ड कहानियों ने उन्हें राम गोपाल वर्मा जैसे डायरेक्टर की लिस्ट में भी लाकर खड़ा किया है, या कहें कि उनके काम की तुलना सीधेतौर पर इन्हीं डायरेक्टर से की जाती है.

हीरो के लुक में कोई दिखावा नहीं...

अनुराग की फिल्में बहुत देसी हैं, यह सभी जानते हैं. उनकी फिल्मों में सिक्स पैक्स एब्स और चिकने चेहरे वाले एक्टर नहीं दिखते. उनका हीरो एक आम या कहे बिल्कुल देसी लुक वाला होता है. वह बताते हैं कि गैंगस्टर फुर्तीले, हट्टे-कट्टे होते हैं और दौड़ने, चढ़ने और भागने में तेज होते हैं. वह अपनी फिल्म के किरदारों को ऐसा ही चाहते हैं'. शायद आपको पता हो, फिल्म तेरे नाम में अनुराग ने सलमान से छाती के बाल बढ़ाने को कहा था, क्योंकि मथुरा और आगरा के लड़कों की छाती पर बाल होते हैं, लेकिन एक्टर ने ऐसा करने से मना कर दिया और अनुराग से यह फिल्म छिन गई थी.

यही कारण है कि बड़े एक्टर उनके रोल में फिट होने के तैयार नहीं होते है और उनकी फिल्म के हीरो मनोज वाजपेयी होते, रोल के मुताबिक लुक लेते हैं और अपनी बेहतरीन एक्टिंग से दिल जीत लेते हैं. इसका जीता-जागता उदाहरण है मनोज वाजपेयी का सरदार खान का रोल. निशानची भी को भी ऐसे ही तैयार किया है. इसकी कहानी दो भाईयों की है, जिसमें एक गुंडा तो दूसरी इंजीनियर बनता है. इन दोनों रोल को ऐश्वर्य ठाकरे करने जा रहे हैं, क्योंकि यह जुड़वां भाईयों की कहानी है. इसके लिए ऐश्वर्य ने पहले रोल के लिए वजन कम किया और फिर दूसरे रोल के लिए वजन बढ़ाकर खुद को गुंडा टाइप बनाया.

अनुराग कश्यप को अब मिला चैन

अनुराग चुप रहकर काम करने वाले इंसान हैं. उनका कहना है, 'लोगों को लगता है कि मैं शिकायतें बहुत करता हूं, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं चुपचाप करता हूं, फिल्म रिलीज के बाद लोगों को पता चलता है कि मैं पीछे रहकर क्या कर रहा था, मुंबई की फिल्म नगरी मुझे अब खतरनाक समझती है, किसी का कोई फोन नहीं आता और मैं अब अलग हूं, लेकिन बेंगलुरु ने मुझे वो बनाया, जो मैं था, यहां मुझे शांति मिली, यहां ज्यादा लिखता हूं, ज्यादा समझता हूं, जो अनुभव मुंबई में नहीं मिला यहां मिला'.

टॉप स्टार्स उनसे क्यों दूर भागते हैं?

बीते कुछ सालों में अनुराग की फिल्मों ने छाप छोड़ी है. उनकी फिल्में चौंकाती हैं. अनुराग कहते हैं, 'अगर आप ईमानदारी से काम करें, तो फिल्में अपना रास्ता खुद बना लेती हैं, मैं एक्टर्स पर कोई लुक या टोन नहीं थोपता, मुझे अपनी टीम पर भरोसा है, सिनेमैटोग्राफर, सहायक, तकनीशियन, वे जो समझते हैं, मैं उन्हें करने देता हूं, उनकी ये जिम्मेदारी काम को बेस्ट बनाती है, यही वजह है कि मेरी हर फिल्म अलग दिखती है, इसलिए नए कलाकारों के साथ काम करना पसंद नहीं करते, उनके अनुसार काम करना पड़ता है, कमी हुई तो डायरेक्टर्स को दोष देते हैं.

महिलाओं का रोल

अनुराग की फिल्मों में महिला का रोल सबसे अलग है. उनकी फिल्म में महिला का रोल एक विक्टिम या लाचार महिला की तरह दिखता है. अनुराग कहते हैं, उन्हें गर्ल नेक्स्ट डोर वाली सोच से घिन आती है, मुझे महिला का चैलेंज फेस करने वाला किरदार ज्यादा पसंद है, मेरी फिल्म की हीरोइन विश्वासघात करती भी हैं और सहती भी हैं. डायरेक्टर ने कहा कि फिल्म निशानची में लेडी लीड वेदिका पिंटो का रोल भी यही बताता है. उसका लुक बिल्कुल कानुपर वाली माधुरी दीक्षित जैसा है, लेकिन वह अभिनय भी करना चाहती है.

बॉक्स ऑफिस का नंबर गेम

अनुराग तीन दशक से सिनेमा में एक्टिव हैं. उन्होंने उस दौर को भी देखा है जब गजनी ने 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर इंडस्ट्री में कमाई की नई लहर पैदा की थी. ऐसे में कई फिल्म कंपनियां डूब गईं. प्रोड्यूसर बस नई कहानी की बजाय नकल करने पर उतर आए थे. अब सारी बातें प्रोड्यूसर के कमरे में होती थी. अनुराग ने कहा कि इस चलन ने सिनेमा को बर्बाद किया, क्योंकि फिल्म के हिट का पैमाना अब बॉक्स ऑफिस पर कमाई का रिकॉर्ड बन गया था, अब आर्ट और असली सिनेमा की कोई बात ही नहीं करता है.

आगे की सोच रखना

अनुराग पहले के मुकाबले बहुत नरम पड़ गए हैं. पहले वो फिल्म निर्माताओं, आलोचकों और सरकार का भी सामना करते थे. अनुराग ने कहा, 'मैं तब लड़ता था जब मुझे लगता था कि लोग सुन रहे हैं, अब हर कोई अपने संघर्षों में व्यस्त है, दुनिया ने हमें बिखेर दिया है, रामोजी हैदराबाद में हैं, मैं बेंगलुरु में हूं और दिबाकर हिमाचल में हैं, मार्केट बदल गई है, और अब कुछ भी हमारे बस में नहीं है'.

आर्थिक तंगी पर बोले डायरेक्टर

आर्थिक तंगी के दिनों को याद कर उन्होंने कहा, 'मेरे पास पैसे नहीं थे और अचानक मेरी बेटी ने शादी करने की इच्छा जाहिर कर दी, मुझे जिम्मेदारी लेनी पड़ी, मैंने सिर्फ पैसे के लिए एक रीमेक प्रोजेक्ट में काम करने के लिए हामी भरी, दक्षिण में, मुझे असफलता से ज्यादा सुरक्षित महसूस होता था, विजय सेतुपति ने खुद मुझे अभिनय करने के लिए कहा था, और वहां निर्देशक आपके अभिनय की जिम्मेदारी लेते हैं, इससे मुझे आत्मविश्वास मिला'.

फिलहाल अनुराग कश्यप अपने काम पर फोकस कर रहे हैं और आलोचनाओं से बचते हैं. वह कहते हैं कि फिल्में बनाना शुरू करो और किसी की अनुमति का इंतजार मत करो'.

