इंटरव्यू: वेनिस फिल्म फेस्टिवल विजेता अनुपर्णा रॉय ने 'सॉन्ग्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज' पर खुलकर की बात, बताया अपना नेक्स्ट प्लान

वह आगे कहती हैं, 'जब मैं यह फिल्म बनाने वाली थी, तो मुझे सितारों या भारी कैमरों से कोई बड़ी उम्मीदें नहीं थीं, या मुझे बेहतर साउंड की जरूरत नहीं थी, मेरा बस यही इरादा था कि मैं यह फिल्म बनाऊं. मुझे हमेशा लगता था कि मैं एक नई कलाकार हूं, इसलिए मैं किसी ऐसे नए कलाकार से पूछूंगी जो मुझे समझ सके, जो इतना सहज हो कि शूटिंग के लिए मेरे ही अपार्टमेंट में आ सके.किसी बड़े अभिनेता को लेने का विचार मेरे मन में कभी नहीं आया. जिंदगी में मेरी सबसे बड़ी आशंका यही थी कि क्या मैं बतौर निर्देशक अपनी शुरुआत कर पाऊंगी. और अगर आप मुझसे पूछें कि इस समय मेरा डर क्या है? मेरा डर यह है कि अगर मैं अपनी अगली फिल्म नहीं बना पाई तो क्या होगा. मैं इसके लिए कोई और निर्माता ढूंढना चाहती हूं.' वह आगे कहती हैं, 'सात पुरुषों ने इस महिला-प्रधान फिल्म का समर्थन किया है जो अविश्वसनीय है.

रॉय कहती हैं, 'मैंने अपनी फिल्म को कभी कोई लेबल नहीं दिया, चाहे वह कमर्शियल हो या इंडी, क्योंकि मैं चाहती हूं कि मेरे दर्शक इसे एक नाम दें, बजाय इसके कि मैं इसे कोई नाम दूं या इसे किसी अलग सेगमेंट में परिभाषित करूं. मेरा मानना ​​है कि कहानी कहने की ललक किसी भी तरह के सिनेमा के लिए प्राथमिकता और सबसे महत्वपूर्ण होनी चाहिए. मैं बस यही उम्मीद कर रही हूं कि दर्शक कहानी से जुड़ेंगे और उससे जुड़ेंगे. उन्हें ये दोनों लड़कियां पसंद आ सकती हैं क्योंकि वे अपार्टमेंट के अंदर कई कहानियां लेकर चल रही हैं और मुझे उम्मीद है कि यह सीमाओं, संस्कृति और भाषा से परे जाएगी. हमेशा एक अच्छी कहानी और एक बुरी कहानी होती है, एक ऐसी कहानी जिससे आप जुड़ सकते हैं या नहीं.'

मैंने अपनी फिल्म को कभी कोई लेबल नहीं दिया- रॉय रॉय की फिल्म का प्रीमियर फेस्टिवल के ओरिजोटी कॉम्पिटिशन सेक्शन में हुआ था. यह एक अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता है, जिसमें नए ट्रेंड्स को उजागर करने वाली फिल्मों के लिए प्रतियोगिता होती है, जिसमें डेब्यू फिल्मों, युवा प्रतिभाओं, इंडी फीचर फिल्मों और कम चर्चित सिनेमा पर ध्यान केंद्रित किया जाता है. हालांकि, फिल्म निर्माता अपनी कलाकृति को कोई 'लेबल' नहीं देना चाहतीं.

कहानी की प्रेरणा कहा से आई रॉय कहती हैं कि इस कहानी का विचार उनकी नानी से आया. वह कहती हैं, 'मेरी नानी एक 30 साल के आदमी की बाल वधू थीं और मेरे नानाजी की पूर्व पत्नी से एक सौतेली बेटी पहले से ही थी.मेरी नानी और उनकी सौतेली बेटी दोनों एक ही उम्र की थीं, वे दोस्त बन गईं और मैंने उन्हें मेरे नानाजी के निधन के बाद उनके बिना परिवार चलाते देखा है. परिवार में कोई पुरुष सदस्य नहीं था. मैंने इन दोनों महिलाओं के बीच की केमिस्ट्री देखी है. यह बहुत ही सहज था. दोनों खाना बांटती थीं, बच्चों की देखभाल करती थीं. एक घर का खर्च चलाती थी और दूसरी सरकारी अस्पताल में काम करने लगी. मेरी नानी घर संभालती थीं. ये दोनों महिलाएं ही परिवार चला रही थीं. जरा सोचिए, अगर ऐसा हो भी सकता है, तो कैसे उन्हें अपने जीवन में किसी पुरुष की जरूरत नहीं है और वे कितनी संवेदनशील हैं, वे हर चीज के बारे में कितनी खुली हैं. पुरुष सदस्य के चले जाने के बाद घर के अंदर एकता थी. मुझे यह बहुत अच्छा लगा. अवचेतन रूप से प्रेरणा वहीं से आ रही थी.

वह कहती हैं, 'इससे पहले मैं पत्रकारिता की पढ़ाई कर रही थी, जिसे बाद में मैंने छोड़ दिया और साथ ही दो-तीन नौकरियां भी कीं. लेकिन हां, मैं पश्चिम बंगाल के पुरुलिया, नारायणपुर नाम के एक आदिवासी गांव से हूं. करीब एक दशक पहले, मैं दिल्ली में अंग्रेजी साहित्य की पढ़ाई करने के लिए अपना गृहनगर छोड़कर आई थी. मुझे एहसास हुआ कि मैं लिख सकती हूं और एक लेखिका भी बन सकती हूं. फिर स्नातक स्तर की पढ़ाई के बाद, मुझे अनिर्बान मैती, परेश कामदार (बंगाली फिल्म संपादक) और निर्देशक नीरज सहाय जैसे अपने गुरुओं से विश्व सिनेमा के बारे में काफी जानकारी मिली. ये वो लोग हैं जिन्होंने मुझे विश्व सिनेमा के बारे में हमेशा जानकारी दी. तब मुझे समझ आया और एहसास हुआ कि मैं भी इस तरह की चीजें बना सकती हूं.'

अनुपर्णा रॉय ने ईटीवी भारत को बताया, 'भौगोलिक, सांस्कृतिक और भाषाई बाधाओं को पार करते हुए इस फिल्म को लोगों तक पहुंचते देखना बहुत अच्छा लगा. यह इसलिए भी खास था क्योंकि यह मेरी पहली फिल्म है.'

अनुपर्णा रॉय ने सत्यजीत रे (गोल्डन लायन, अपराजितो, 1957), बुद्धदेव दासगुप्ता (विशेष निर्देशक पुरस्कार, उत्तरा, 2000), मीरा नायर (गोल्डन लायन, मानसून वेडिंग, 2001) और चैतन्य तम्हाणे (ओरिजोंटी सर्वश्रेष्ठ फिल्म, कोर्ट, 2014) के बाद उपमहाद्वीप की केवल पांचवीं निर्देशक हैं, जिन्होंने दुनिया के सबसे पुराने फिल्म समारोह से ट्रॉफी घर लाई है.

फिल्म निर्माता अनुपर्णा रॉय ने वेनिस फिल्म फेस्टिवल 2025 के ओरिजोंटी प्रतियोगिता खंड में 'सॉन्ग्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज' के लिए बेस्ट निर्देशक का पुरस्कार जीतकर इतिहास रच दिया है. यह 77 मिनट की फिल्म है जो व्यक्तिगत क्षति, आघात और विस्थापन की यादों से सराबोर है. इस शानदार जीत के बाद ईटीवी भारत ने अनुपर्णा रॉय से खास बातचीत की.

एक अलग तरह की नौकरी लेकर मुंबई पहुंचीं अनुपर्णा रॉय

वह आगे कहती हैं, 'मुंबई आते ही मैंने तय कर लिया था कि मुझे यह फिल्म बनानी है. मैं एक नौकरी लेकर आई थी. यह एक अलग तरह की नौकरी थी, जिससे मुझे मुंबई में रहने लायक पैसे मिल रहे थे. यहां बिना आर्थिक मदद के गुजारा नहीं हो सकता, इसलिए मैंने नौकरी कर ली. लेकिन जब मैंने यहां की संस्कृति देखी, तो मुझे एहसास हुआ कि हर दूसरा व्यक्ति फिल्मों में दिलचस्पी रखता है और हर कोई इतना सुलभ है. ज्यादातर फिल्म ऑफिस पास ही थे और मैं सीधे रंजन सर (रंजन सिंह, निर्माता) के पास गई और मैंने उन्हें बताया कि यह तीसरी दुनिया का सिनेमा है, इसमें पुरुषों की नजर नहीं होती, नाच-गाना नहीं होता, यह दो महिलाओं की एक बहुत ही निजी कहानी है और कैसे वे एक-दूसरे के प्यार में पड़ जाती हैं, यह उनकी अंतरंगता के बारे में है, यह पुरुषों से उनकी यौन अलगाव के बारे में है. उन्होंने मुझसे कहा कि उन्हें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन उन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया और 'हां' कहकर वापस आ गए. फिर मैंने उनसे कहा कि मैं यह फिल्म अनुराग कश्यप को उनकी राय जानने के इरादे से दिखाना चाहती हूं. अनुराग सर ने फिल्म देखी और उन्होंने कहा कि वह फिल्म प्रस्तुत करने के लिए तैयार हैं. एक बात एक और दिशा मिली और इस तरह बाकी लोग भी इसमें शामिल हो गए. मेरा मानना ​​है कि दिशा एक निर्णय लेने वाली चीज है, लेकिन मेरे गुरु परेश कामदार और अनिरबन मैती ने हर पल मेरा मार्गदर्शन किया है. इससे भी बढ़कर, उन्हें मुझ पर पूरा भरोसा था, वे अपने विचार और सुझाव देते थे, लेकिन अंततः निर्णय मुझ पर छोड़ देते थे.'

अनुपर्णा रॉय (Getty Images)

'ऑल वी इमेजिन ऐज लाइट' से अलग है रॉय की फिल्म

रॉय की फिल्म हमें पायल कपाड़िया की 'ऑल वी इमेजिन ऐज लाइट' (जिसने 77वें कान फिल्म फेस्टिवल में ग्रैंड प्रिक्स जीता था) की याद दिला सकती है. हालांकि, रॉय यह स्पष्ट करते हुए कहती हैं कि दोनों फिल्में बहुत अलग हैं. रॉय बताती हैं, 'पायल कपाड़िया विषमलैंगिक रिश्तों, पितृसत्ता और एक ऐसी पत्नी के संघर्ष की बात कर रही हैं जिसका पति तो नहीं रहा, लेकिन सामाजिक कलंक का बोझ ढो रही है और दूसरी लड़की अपने प्रेमी के साथ यौन संबंध बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन यौन मुक्ति का अभाव है. जबकि, मेरी फिल्म दो महिलाओं और उनके रिश्ते के बारे में है.यह कोई आम समलैंगिक फिल्म नहीं है, बल्कि दो प्रवासी महिलाओं के बारे में है, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ जो उन्हें एक ही अपार्टमेंट में लाती हैं और वे साथ रहने लगती हैं. एक लड़की अंशकालिक वेश्या और अंशकालिक अभिनेत्री है और दूसरी लड़की एक कॉल सेंटर में काम करती है, दोनों प्यार में पड़ जाती हैं, लेकिन एक-दूसरे के बारे में अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पातीं. मेरी फिल्म "ऑल वी इमेजिन ऐज लाइट" की आध्यात्मिक यात्रा नहीं है. मेरी फिल्म "ऑल वी इमेजिन..." के रिलीज होने से बहुत पहले ही शूट हो चुकी थी. मेरी फिल्म में प्रवास गौण है, लेकिन उनकी फिल्म में प्रवास प्राथमिक है.'

वह आगे कहती हैं, 'पायल एक बहुत ही वरिष्ठ फिल्म निर्माता हैं, वह बहुत परिपक्व और सम्मानित हैं, लेकिन मैंने अभी अपना करियर शुरू किया है. उन्होंने मुझे फ़ोन करके शुभकामनाएँ दीं और उन्होंने मुझे अपने सफर से प्रेरित किया है.'

रातोंरात बदल अनुपर्णा रॉय की दुनिया

तो क्या पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले की इस लड़की की दुनिया रातोंरात बदल गई? रॉय कहती हैं, 'हां, जिंदगी बदल गई है, लेकिन अब ज़िम्मेदारियां भी बहुत हैं और अनुराग सर ने भी मुझे यही सलाह दी है. मैं न सिर्फ़ उनकी सलाह मान रही हूं, बल्कि उस सलाह के साथ जीना भी शुरू कर दिया है. मुझे इस बात का बहुत डर है कि अगली फिल्म कब बनाऊंगी. मेरी स्क्रिप्ट तैयार है और मैंने उस पर काम भी शुरू कर दिया है, लेकिन मुझे समय नहीं मिल रहा है. मुझे समय चाहिए ताकि मैं जल्द से जल्द इस चकाचौंध से बाहर निकलकर काम और निर्देशन कर सकूं. अब मुझे एक और फिल्म बनानी है, भले ही मैं असहज हूं, मैं आराम नहीं कर सकती, यह एहसास बहुत भारी है; अब हल्का नहीं है.'

वह आगे कहती हैं, 'मैंने कभी भी पुरस्कार के नाम पर फिल्म बनाने के बारे में नहीं सोचा था. मैंने बहुत पहले अपनी टीम से कहा था कि 'दोस्तों, हम यह फिल्म किसी फिल्म समारोह या पुरस्कार के लिए नहीं बना रहे हैं. हम फिल्में इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हम फिल्में बनाना चाहते हैं और हम इसे बड़े समारोहों में भेजकर इस चुनौती को जरूर स्वीकार करेंगे.' हमने इसकी कभी उम्मीद नहीं की थी, यह हम सभी के लिए एक सरप्राइज है.

रॉय मीरा नायर, रीमा दास, जोया अख्तर और किरण राव जैसी महिला फिल्म निर्माताओं को अपना आदर्श मानती हैं. वह कहती हैं, 'यह एक ऐसी शैली है जो मुझे पसंद है. मुझे तेजी से फिल्में बनाना पसंद नहीं हैं.'

वह कहती हैं, 'हमने नवंबर 2023 में कुछ सीन की शूटिंग पूरी कर ली और फिर 2024 में हमने एक और पैचवर्क करवाया. इसकी शूटिंग अंधेरी (मुंबई) स्थित उस अपार्टमेंट में हुई जहां मैं रहती थी और जब लोगों को पता चला कि हमने यहां फिल्म की शूटिंग की है, तो हमें अपार्टमेंट से बाहर निकाल दिया गया (हंसते हुए). मैं एक दोस्त के घर शिफ्ट हो गई जहां मैं अभी रह रही हूं और अब मैं एक नए फ्लैट की तलाश में हूँ.'

'सॉन्ग्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज' के बारे में

फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप की समर्थित और नवोदित नाज शेख और सुमी बघेल अभिनीत 'सॉन्ग्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज' दो महिलाओं की कहानी है और कैसे मुंबई में उनकी जिंदगी एक-दूसरे से जुड़ती है. इस फिल्म का निर्माण बिभांशु राय, रोमिल मोदी और रंजन सिंह ने किया है. फिल्म में, एक महिला एक युवा प्रवासी और महत्वाकांक्षी अभिनेत्री है जो अपने लाभार्थी के अपार्टमेंट को किराए पर देते हुए अंशकालिक सेक्स वर्क के ज़रिए अपना गुजारा करती है. वह अपना फ्लैट एक अन्य प्रवासी, कॉल सेंटर कर्मचारी को किराए पर देती है जो हाल ही में शहर में आई है।.

शुरुआत में, उनका साझा स्थान सहवास से ज्यादा कुछ नहीं देता, लेकिन समय के साथ उनके बीच एक शांत आत्मीयता विकसित हो जाती है. महानगर की नीरस भागदौड़ के बीच, उनका रिश्ता अनकही समझ, देखभाल के छोटे-छोटे इशारों और साझा खामोशियों के जरिए बढ़ता है, जो उनके व्यक्तिगत अतीत और शहरी जीवन में उनके अस्तित्व से आकार लेता एक बंधन बनाता है.