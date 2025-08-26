हैदराबाद: आज 26 अगस्त को इंटरनेशनल डॉग डे है, यानी हमारे चार पैरों वाले साथी, जो हमारे हर दिन को खास बनाते हैं. तो आइए आज का दिन पूरी तरह से उन्हीं को समर्पित करते हैं ढेर सारे प्यार, ज्यादा से ज्यादा गले लगाकर और स्वादिष्ट ट्रीट्स के साथ. इसमें दो राय नहीं है कि कुत्तों में जादू होता है, उनकी हिलती हुई पूंछ, चमकती आंखें और बिना शर्त का प्यार हमें हर दिन याद दिलाता है कि हम उनके चुने हुए इंसान हैं. बस कुछ घंटे उनके साथ बिताने से ही दुनिया कोमल लगने लगती है और हमारी बसारी थकान मिट जाती है.

बॉलीवुड सितारे भी अपने पालतू दोस्तों से उतना ही प्यार करते हैं. सोशल मीडिया पर कभी उनकी प्यारी झलकियां साझा करके, तो कभी इमोशनल नोट लिखकर, ये स्टार्स अपने पेट पेरेंट होने पर गर्व करते हैं. तो आइए नज़र डालते हैं कुछ सेलेब्स और उनके डॉगीज़ के प्यारे रिश्तों पर.

प्रियंका चोपड़ा

ग्लोबल आइकन और देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा एक डॉटिंग डॉग मॉम हैं. उनके पालतू डॉग्स डायना और पांडा अक्सर उनके सोशल मीडिया पर दिखते हैं. इनके अपने अकाउंट्स भी हैं! प्रियंका का अपने फर बेबीज के लिए प्यार हर तस्वीर और पोस्ट में झलकता है.

जान्हवी कपूर

जान्हवी कपूर सच्ची एनिमल लवर हैं. हाल ही में उन्होंने स्ट्रे डॉग्स के समर्थन में आवाज उठाई, जब कोर्ट ने उन्हें सड़कों से हटाने का आदेश दिया. जान्हवी के दिल छू लेने वाले शब्द. वे इस ठंडी और बेरहम शहर में गर्माहट हैं, पूरे देश के दिलों को छू गए.

कार्तिक आर्यन

मिलिए कार्तिक आर्यन के कटोरी से, जो हैं इंटरनेट के फेवरेट सेलेब्रिटी डॉग! कार्तिक और कटोरी की जोड़ी सोशल मीडिया पर छाई रहती है. चाहे आलसी सुबहें हों या मजेदार प्रमोशन्स, कटोरी हमेशा कार्तिक के साथ नजर आती है और सबका दिल जीत लेती है.

शालिनी पांडे

एक्ट्रेस शालिनी पांडे भी डॉग लवर हैं और एनिमल राइट्स की बड़ी समर्थक हैं. उनका हिमाचली रेस्क्यू डॉग बीर उनके दिल के बहुत करीब है. शालिनी का मानना है कि जानवरों के प्रति दया सिर्फ प्यार नहीं बल्कि इंसाफ और करुणा की बात है.

ईशा गुप्ता

ईशा गुप्ता हमेशा अपने कुत्तों के लिए प्यार जताती रही हैं. अपने दिवंगत पेट नवाब से लेकर मौजूदा फर बेबी पिहू तक, उनकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल प्यारे पलों से भरी रहती है. वे अक्सर स्ट्रे डॉग्स को अपनाने और उनकी देखभाल के लिए भी आवाज उठाती हैं.

वरुण धवन

वरुण धवन और उनके डॉग जॉय की दोस्ती बेहद प्यारी है. दोनों की फोटोज और वीडियोज देखकर फैंस दीवाने हो जाते हैं. वरुण के लिए जॉय सिर्फ एक पालतू नहीं, बल्कि उनके परिवार का हिस्सा है और इंटरनेट भी यही मानता है.

पुलकित सम्राट

पुलकित सम्राट और उनका स्टाइलिश पालतू ड्रोगो बॉलीवुड की सबसे पसंदीदा जोड़ियों में से एक हैं. पुलकित के सोशल मीडिया पर अक्सर उनकी मस्तीभरी तस्वीरें और दिल छू लेने वाले पल देखने को मिलते हैं. मानना पड़ेगा ड्रोगो खुद में एक स्टार है.

कृति खरबंदा

कृति खरबंदा भी डॉग लवर हैं. खासकर पुलकित सम्राट के हस्की ड्रोगो के लिए उनका प्यार सोशल मीडिया पर साफ झलकता है. वे ड्रोगो की बर्थडे सेलिब्रेशन, स्पेशल केक बेक करना और उनकी प्यारी तस्वीरें साझा करना कभी नहीं भूलतीं.

इस इंटरनेशनल डॉग डे पर हम सिर्फ हिलती हुई पूंछों का ही नहीं, बल्कि उस बेशर्त प्यार और दोस्ती का जश्न मना रहे हैं जो हमारे प्यारे डॉगीज हमें देते हैं. उनकी शरारतों से लेकर उनकी मासूम गले लगने तक, वे हमें सिखाते हैं कि असली खुशी सबसे प्यारे और सच्चे रिश्तों में छिपी होती है.