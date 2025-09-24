ETV Bharat / entertainment

इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ सिडनी में 'शोले' के रीस्टोर वर्जन की होगी स्क्रीनिंग, दिखेगा फिल्म का असली क्लाइमैक्स

सिडनी में इंडियन फिल्म फेस्टिवल में 'शोले' के ओरिजिनल एंडिंग वाली रीस्टोर्ड वर्जन की सेंटरपीस फिल्म के रूप में स्क्रीनिंग होगी.

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 24, 2025 at 5:30 PM IST

हैदराबाद: इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ सिडनी (IFFS) ने इस साल अक्टूबर में अपनी सेंटरपीस फिल्म के तौर पर 'शोले' के रीस्टोर्ड वर्जन की स्क्रीनिंग का एलान किया है. यह फेस्टिवल 9 से 11 अक्टूबर तक आयोजित होगी और तीन दिनों तक भारतीय सिनेमा की विविधता का जश्न मनाएगी.

इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ सिडनी, इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न (IFFM) की टीम की ओर से पेश किया जा रहा है. भारतीय सिनेमा की मशहूर फिल्म 'शोले' को हाल ही में 4K में रीस्टोर किया गया है. यह काम फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन और सिप्पी फिल्म्स ने मिलकर किया है.

इस प्रक्रिया में लंदन से कलर रिवर्सल प्रिंट लिया गया था, साथ ही मुंबई के एक गोदाम से ओरिजिनल कैमरा नेगेटिव्स और लंबे समय से खो चुके हटाए गए सीन भी रिकवर किए गए थे. इसके परिणामस्वरूप फिल्म को उसकी ओरिजिनल 70MM स्क्रीन के साथ फिर से लाया जा रहा है.

सबसे खास बात यह है कि इस रीस्टोर्ड वर्जन में निर्देशक रमेश सिप्पी का सोचा गया ओरिजिनल एंडिंग भी शामिल है, जिसमें ठाकुर अपने परिवार की मौत का बदला लेते हुए गब्बर सिंह को मार देता है. यह अंत ओरिजिनल रिलीज में सेंसरशिप के चलते हटा दिया गया था. 'शोले' के इस रीस्टोर्ड वर्जन का वर्ल्ड प्रीमियर इस महीने की शुरुआत में टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल (TIFF) में हुआ था और अब यह सिडनी के दर्शकों के लिए पेश किया जाएगा.

फेस्टिवल की डायरेक्टर मितु भौमिक लैंगे ने इस मौके को लेकर अपनी खुशी जाहिर की है. उन्होंने कहा, 'शोले सिर्फ एक फिल्म नहीं है, यह भारतीय कहानी कहने की परंपरा, यादें और काल्पनिकता में बसी हुई है. इसका ओरिजिनल एंडिंग वापस लाना केवल एक अलग सीन नहीं, बल्कि निर्देशक की पूरी कल्पना को सामने लाना है. हम 'शोले' के 50 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं, हम उस सिनेमा के साहस को सलाम करते हैं जो समय के साथ भी टिका रहता है और अपनी सच्चाई के साथ में फिर से जन्म लेता है. हमें गर्व है कि सिडनी के दर्शक अब इसे उसी रूप में देख पाएंगे, जैसा इसे हमेशा देखा जाना चाहिए था.'

फेस्टिवल में 'शोले' के अलावा 15 से अधिक फिल्मों का चयनित कार्यक्रम पेश किया जाएगा. इसमें अलग-अलग भाषाओं, कैटेगरी और फॉर्मेट की फिल्में शामिल होंगी. इसके साथ ही फिल्म मेकर्स के साथ बातचीत, रेट्रोस्पेक्टिव्स (किसी प्रोजेक्ट, स्प्रिंट या गतिविधि के अंत में घटित घटनाओं पर विचार-विमर्श करना) और पैनल डिस्कशन भी आयोजित होंगे. यह भारतीय सिनेमा की विरासत और भविष्य दोनों को समर्पित होंगे.

इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ सिडनी का उद्देश्य सिनेमा के माध्यम से संस्कृतियों को जोड़ना है- एक ओर अतीत का सम्मान करना और दूसरी ओर समकालीन आवाजों को प्रोत्साहित करना.

