भारत से ऑस्कर अवार्ड 2026 के लिए जाएंगी कौनसी फिल्में, आज होगा एलान, ये है टाइम और वेन्यू

हैदराबाद: 98वें ऑस्कर 2026 में भारत का कितना डंका बजेगा आज 19 सितंबर को पता चल जाएगा. आज भारतीय फिल्म फेडरेशन ऑस्कर में जाने वाली भारतीय फिल्मों का एलान करने जा री है. ऑस्कर एकेडमी आगामी 16 दिसंबर को अपनी अंतर्राष्ट्रीय फीचर शॉर्टलिस्ट का खुलासा करेगी. इसके बाद 22 जनवरी को अंतिम पांच नामांकन होंगे. 98वें ऑस्कर अवार्ड्स 15 मार्च, 2026 को आयोजित किए जाएंगे. फाइनल नॉमिनेशन की घोषणा 22 जनवरी, 2026 को की जाएगी.

इससे पहले ईटीवी भारत से बात करते हुए, एफएफआई अध्यक्ष फिरदौस उल हसन ने इस प्रक्रिया के बारे में बताया था. उन्होंने कहा था, 'ऑस्कर के लिए भारत से किसी फिल्म के चयन की पूरी प्रक्रिया भारतीय फिल्म महासंघ द्वारा संभाली जाती है, इस साल मैं कोलकाता में इसका एलान करने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे उम्मीद है कि हम जल्द ही इसकी पूरी जानकारी देंगे. हसन ने यह भी आश्वासन दिया कि महासंघ एक पारदर्शी और निष्पक्ष नामांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है और उन्होंने और अधिक निर्माताओं से अपनी फिल्में विचार के लिए भेजने का आग्रह किया है.

भारत 1957 से ऑस्कर के लिए अपनी फिल्में भेज रहा है, उस वक्त महबूब खान की 'मदर इंडिया' ऑस्कर जाने वाली देश की पहली फिल्म बनी थी. पिछले साल, किरण राव की 'लापता लेडीज़' भारत की ओर से गई, हालांकि यह टॉप 15 की शॉर्टलिस्ट में जगह नहीं बना पाई थी. टीम ने निराशा जरूर जताई, लेकिन उन्होंने फिल्म के सफर और दुनिया भर में इसे मिली पहचान पर गर्व भी जताया था.

आमिर खान प्रोडक्शंस, जियो स्टूडियोज और किंडलिंग प्रोडक्शंस ने एक बयान में कहा, 'हम निश्चित रूप से निराश हैं, लेकिन साथ ही इस पूरे सफर में हमें मिले अविश्वसनीय समर्थन और विश्वास के लिए हम बेहद आभारी हैं, हम अपनी फिल्म पर विचार करने के लिए एकेडमी सदस्यों और एफएफआई जूरी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं'.

ऑस्कर में भारतीय फिल्मों को बढ़ावा देने के लिए सरकार से सपोर्ट के लिए एफएफआई राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (एनएफडीसी) के साथ भी बातचीत कर रहा है. हसन ने कहा, 'हम और अधिक सहयोग प्राप्त करने के तरीकों पर काम कर रहे हैं, ताकि भारतीय फिल्मों को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर बेहतर विजन मिल सके'.

अब से कुछ ही घंटों में, भारत के सिनेप्रेमियों के सामने उन फिल्मों का नाम होगा, जो 98वें अकादमी पुरस्कारों में अंतर्राष्ट्रीय फीचर श्रेणी में देश का प्रतिनिधित्व करेगी. दिलचस्प बात यह है कि मलयालम फिल्म निर्माता डॉ. बीजू की फिल्म पापा बुका, जिसमें बंगाली अभिनेत्री रिताभरी चक्रवर्ती और मलयालम अभिनेता प्रकाश बारे लीड रोल में हैं, को आगामी अकादमी पुरस्कारों के लिए पापुआ न्यू गिनी की ऑफिशियल एंट्री मिल चुकी है.

ऑस्कर अपडेट के लिए जुडे़ रहिए ईटीवी भारत के साथ