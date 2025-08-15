ETV Bharat / entertainment

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध के बीच रवीना टंडन ने दिल्ली के आवारा कुत्तों के लिए मांगी 'आजादी' - INDEPENDENCE DAY 2025

स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन ने दिल्ली के आवारा कुत्तों के लिए 'आजादी' की मांग की है.

Raveena Tandon stray dogs
रवीना टंडन/आवारा कुत्तों (IANS)
मुंबई: बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन हर देशवासियों की तरह स्वतंत्रता दिवस मना रही हैं, लेकिन इस साल उनका अंदाज थोड़ा अगल था. इस बार उनकी इच्छा दूसरों से थोड़ी अलग है. रवीना टंडन ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों की स्थिति पर एक मैसेज दिया और उनके लिए भी आजादी के लिए आवाज उठाई.

शुक्रवार को रवीना ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक तस्वीर पोस्ट की है, जिसमें आसमान की ओर देखते हुए एक कुत्ता तिरंगा के साथ नजर आ रहा है. महात्मा गांधी के मशहूर पंक्ति का उल्लेख किया कि जिस तरह से एक राष्ट्र अपने जानवरों के साथ व्यवहार करता है, वह उसकी नैतिक प्रगति को दर्शाता है.

रवीना टंडन ने हैशटैग #DelhiNCRIndies का इस्तेमाल किया और 'सभी के लिए स्वतंत्रता' का आह्वान किया.उन्होंने कहा कि जानवर भी देखभाल और सम्मान के हकदार हैं. एक्ट्रेस ने अपने पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, 'सबके लिए आजादी. जब अधिकारी नाकाम होते हैं, तो हमेशा कोई न कोई जिम्मेदार जरूर होता है. अकुशलता/भ्रष्टाचार के कारण ही यह आपदा आई है.' यह पोस्ट ऐसे समय में आई है जब सुप्रीम कोर्ट ने सभी आवारा कुत्तों को दिल्ली-एनसीआर के आश्रय गृहों में भेजने के फैसले की कड़ी आलोचना हो रही है.

उनके मैसेज ने कई फैंस और पशु प्रेमियों के दिल को छुआ है और राष्ट्रीय दिवस पर इस मुद्दे को उठाने के लिए उनकी प्रशंसा की. इस पोस्ट ने सड़क पर रहने वाले जानवरों की बेहतर देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता पर ऑनलाइन चर्चा भी शुरू कर दी है.

बता दें, सोमवार (11 अगस्त) को सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में निर्देश दिया कि दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों को आश्रय स्थलों में भेजा जाए. यह आदेश कुत्तों के काटने की बढ़ती घटनाओं के मद्देनजर 28 जुलाई को स्वत: संज्ञान लेते हुए दिया गया था. फैसले के बाद, कई पशु अधिकार कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद इन प्रदर्शनों के कारण दिल्ली पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया. वहीं, कई बॉलीवुड हस्तियों ने कोर्ट के फैसले का विरोध किया है.

बुधवार, 13 अगस्त को भारत के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने निष्कासन आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर तत्काल समीक्षा का आश्वासन दिया, क्योंकि इसकी वैधता और पहले के फैसलों के साथ संरेखण पर सवाल उठाए गए थे.

