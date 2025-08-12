ETV Bharat / entertainment

'शोले' ही नहीं, स्वतंत्रता दिवस पर रिलीज हुई थी ये देशभक्ति फिल्में, अब OTT पर हैं उपलब्ध - INDEPENDENCE DAY 2025

स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रिलीज हुईं थी ये देशभक्ति फिल्में, हुईं सुपरहिट, OTT पर यहां देखें

Sholay
'शोले' (Poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 12, 2025 at 6:55 PM IST

3 Min Read

हैदराबाद: भारतीय सिनेमा की अब तक की सबसे प्रतिष्ठित फिल्मों में से एक, शोले, स्वतंत्रता दिवस पर अपनी 50वीं वर्षगांठ मनाएगी. रमेश सिप्पी की निर्देशित, 1975 में रिलीज हुई शोले मुंबई में लगातार 5 साल तक चली थी. शोले के अलावा भी कई ऐसी भारतीय फिल्में हैं, जो 15 अगस्त के मौके पर रिलीज हुईं और ब्लॉकबस्टर साबित हुईं. स्वतंत्रता दिवस 2025 के मौके पर हम आपके लिए कुछ सुपरहिट देशभक्ति फिल्में लेकर आए हैं, जिन्हें आप ओटीटी पर देख सकते हैं.

इस बार स्वतंत्रता दिवस का वीक काफी धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि बॉक्स ऑफिस पर दो दमदार फिल्में रिलीज हो रही हैं. पहली , बॉलीवुड से ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की फिल्म 'वॉर 2', दूसरी 'कूली'. इन दो बड़ी फिल्मों के अलावा, ओटीटी पर कई और दिलचस्प फिल्में उपलब्ध ही हैं, जिनका आप आनंद ले सकते हैं. आइए उन पर एक नजर डालते हैं...

'शोले' (15 अगस्त 1975)
'शोले' भारतीय सिनेमा की अब तक की सबसे प्रतिष्ठित फिल्मों में से एक है. 'शोले' 1975 में 15 अगस्त के मौके पर रिलीज हुई थी. इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी जैसी बड़ी सितारों की टोली थी. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, ' शोले' मुंबई में लगातार 5 साल तक सिनेमाघरों चली थी. 'शोले' स्ट्रीमिंग के लिए कई ओटीटी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है. आप इसे एप्पल टीवी, गूगल प्ले और प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.

'चक दे इंडिया' (10 अगस्त 2007)
शाहरुख खान की 'चक दे इंडिया' 2007 में 15 अगस्त के वीकेंड पर रिलीज हुई. यह फिल्म 18 साल बाद भी हिंदी स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्मों की बेताज बादशाह बनी हुई है. 10 अगस्त 2007 को यह फिल्म बड़े पर्दे पर रिलीज हुई और हिट हो गई. चूंकि 15 अगस्त वीकेंड चल रहा है तो इसे दोबारा देखने का इससे बेहतर समय नहीं हो सकता और हम आपको बता रहे हैं कि यह फिल्म किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं. यह फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो पर बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध है.

'एक था टाइगर' (15 अगस्त 2012)
'एक था टाइगर' एक एक्शन से भरपूर थ्रिलर फिल्म है जो एक भारतीय जासूस टाइगर के जीवन पर आधारित है. 15 अगस्त 2012 में रिलीज हुई यह फिल्म विश्वास और विश्वासघात की एक दिलचस्प कहानी है. यह फिल्म एक्शन से भरपूर है. इस फिल्म में सलमान खान और कैटरीना कैफ अहम भूमिका में हैं. यह अमेजन प्राइम वीडियो पर देखने के लिए उपलब्ध है.

'मिशन मंगल' (15 अगस्त 2019)
'मिशन मंगल' एक ऐसी कहानी है, जो 2013 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) द्वारा संचालित भारत के मंगल ग्रह परिक्रमा मिशन (मंगलयान) की यादगार यात्रा का वर्णन करती है. जगन शक्ति की निर्देशित फिल्म में अक्षय कुमार, विद्या बालन, सोनाक्षी सिन्हा जैसे कई कलाकार शामिल हैं. इस फिल्म को आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देख सकते हैं.

'गदर 2' (11 अगस्त 2023)
'गदर 2', 15 अगस्त 2001 में रिलीज हुई 'गदर: एक प्रेम कथा' का सीक्वल है. 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध पर आधारित यह फिल्म तारा सिंह के सफर पर आधारित है, जो अपने बेटे चरणजीत को बचाने के लिए पाकिस्तान लौटता है, जिसे दुश्मन पकड़ लेते हैं. इस फिल्म में देओल के साथ अमीषा पटेल भी हैं. इस फिल्म को आप जी5 पर देख सकते हैं.

यह भी पढ़ें:

हैदराबाद: भारतीय सिनेमा की अब तक की सबसे प्रतिष्ठित फिल्मों में से एक, शोले, स्वतंत्रता दिवस पर अपनी 50वीं वर्षगांठ मनाएगी. रमेश सिप्पी की निर्देशित, 1975 में रिलीज हुई शोले मुंबई में लगातार 5 साल तक चली थी. शोले के अलावा भी कई ऐसी भारतीय फिल्में हैं, जो 15 अगस्त के मौके पर रिलीज हुईं और ब्लॉकबस्टर साबित हुईं. स्वतंत्रता दिवस 2025 के मौके पर हम आपके लिए कुछ सुपरहिट देशभक्ति फिल्में लेकर आए हैं, जिन्हें आप ओटीटी पर देख सकते हैं.

इस बार स्वतंत्रता दिवस का वीक काफी धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि बॉक्स ऑफिस पर दो दमदार फिल्में रिलीज हो रही हैं. पहली , बॉलीवुड से ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की फिल्म 'वॉर 2', दूसरी 'कूली'. इन दो बड़ी फिल्मों के अलावा, ओटीटी पर कई और दिलचस्प फिल्में उपलब्ध ही हैं, जिनका आप आनंद ले सकते हैं. आइए उन पर एक नजर डालते हैं...

'शोले' (15 अगस्त 1975)
'शोले' भारतीय सिनेमा की अब तक की सबसे प्रतिष्ठित फिल्मों में से एक है. 'शोले' 1975 में 15 अगस्त के मौके पर रिलीज हुई थी. इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी जैसी बड़ी सितारों की टोली थी. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, ' शोले' मुंबई में लगातार 5 साल तक सिनेमाघरों चली थी. 'शोले' स्ट्रीमिंग के लिए कई ओटीटी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है. आप इसे एप्पल टीवी, गूगल प्ले और प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.

'चक दे इंडिया' (10 अगस्त 2007)
शाहरुख खान की 'चक दे इंडिया' 2007 में 15 अगस्त के वीकेंड पर रिलीज हुई. यह फिल्म 18 साल बाद भी हिंदी स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्मों की बेताज बादशाह बनी हुई है. 10 अगस्त 2007 को यह फिल्म बड़े पर्दे पर रिलीज हुई और हिट हो गई. चूंकि 15 अगस्त वीकेंड चल रहा है तो इसे दोबारा देखने का इससे बेहतर समय नहीं हो सकता और हम आपको बता रहे हैं कि यह फिल्म किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं. यह फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो पर बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध है.

'एक था टाइगर' (15 अगस्त 2012)
'एक था टाइगर' एक एक्शन से भरपूर थ्रिलर फिल्म है जो एक भारतीय जासूस टाइगर के जीवन पर आधारित है. 15 अगस्त 2012 में रिलीज हुई यह फिल्म विश्वास और विश्वासघात की एक दिलचस्प कहानी है. यह फिल्म एक्शन से भरपूर है. इस फिल्म में सलमान खान और कैटरीना कैफ अहम भूमिका में हैं. यह अमेजन प्राइम वीडियो पर देखने के लिए उपलब्ध है.

'मिशन मंगल' (15 अगस्त 2019)
'मिशन मंगल' एक ऐसी कहानी है, जो 2013 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) द्वारा संचालित भारत के मंगल ग्रह परिक्रमा मिशन (मंगलयान) की यादगार यात्रा का वर्णन करती है. जगन शक्ति की निर्देशित फिल्म में अक्षय कुमार, विद्या बालन, सोनाक्षी सिन्हा जैसे कई कलाकार शामिल हैं. इस फिल्म को आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देख सकते हैं.

'गदर 2' (11 अगस्त 2023)
'गदर 2', 15 अगस्त 2001 में रिलीज हुई 'गदर: एक प्रेम कथा' का सीक्वल है. 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध पर आधारित यह फिल्म तारा सिंह के सफर पर आधारित है, जो अपने बेटे चरणजीत को बचाने के लिए पाकिस्तान लौटता है, जिसे दुश्मन पकड़ लेते हैं. इस फिल्म में देओल के साथ अमीषा पटेल भी हैं. इस फिल्म को आप जी5 पर देख सकते हैं.

यह भी पढ़ें:

For All Latest Updates

TAGGED:

INDEPENDENCE DAY 2025MOVIE ON INDEPENDENCE DAY 2025SHOLAY 50TH ANNIVERSARYस्वतंत्रता दिवस 2025INDEPENDENCE DAY 2025

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

पाकिस्तान घिसी-पिटी लकीर पीट रहा, मुनीर की परमाणु धमकी का ज्यादा असर नहीं

बाजार की धीमी शुरुआत, सेंसेक्स 80,508 पर, निफ्टी 24,563 पर फिसला; मेटल-बैंकिंग सेक्टर दबाव में

Watch: उसका ख्याल कौन रखेगा... एमएस धोनी ने IPL 2026 में न खेलने का दिया बड़ा संकेत

SBI एसएमएस अलर्ट सेवा, हर लेनदेन पर मिलेगी तुरंत सूचना, खाते की सुरक्षा होगी मजबूत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.