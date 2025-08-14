ETV Bharat / entertainment

मनोज कुमार से अक्षय कुमार तक, वो एक्टर्स जिन्होंने बनाई सबसे ज्यादा देशभक्ति फिल्में, क्या आपने देखीं? - INDEPENDENCE DAY 2025

स्वतंत्रता दिवस पर हम आपकों उन स्टार से रूबरू कराएंगे, जिन्हें फिल्म इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा देशभक्ति फिल्में बनाई हैं. आइए एन नजर डालें,

Manoj Kumar to Akshay Kumar
मनोज कुमार/अक्षय कुमार (IANS)
हैदराबाद: फिल्म इंडस्ट्री में कई अभिनेता देशभक्ति फिल्मों के जरिए देश को दिए गए अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाने जाते हैं. देशभक्ति से ओतप्रोत फिल्में और स्वतंत्रता दिवस पर बजाए जाने वाले गाने, ये सब स्वतंत्रता दिवस की सामान्य लिस्ट हैं. भारत अपनी आजादी के 78वें वर्ष का जश्न मना रहा है, तो आइए नजर डालते हैं उन बॉलीवुड अभिनेताओं पर जिन्होंने सबसे ज्यादा देशभक्ति फिल्में बनाई हैं.

मनोज कुमार
इस लिस्ट में सबसे टॉप पर हैं वो हैं- दिग्गज अभिनेता मनोज कुमार. मनोज कुमार को भारतीय राष्ट्रवाद और बलिदान पर आधारित फिल्मों में उनकी कई भूमिकाओं के लिए 'भारत कुमार' कहा जाता है. हम यह भी कह सकते हैं कि देशभक्ति और मनोज कुमार एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं.

उन्हें 'उपकार', 'पूरब और पश्चिम', 'शहीद' जैसी देशभक्ति फिल्मों के लिए जाना जाता है. बता दें कि 1965 में भारत-पाकिस्तान युद्ध के बाद, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने उन्हें लोकप्रिय नारे 'जय जवान जय किसान' पर आधारित एक फिल्म बनाने के लिए कहा था, जिसे बाद में 'उपकार' नाम दिया गया, जिसमें एक बहुत ही प्रसिद्ध गाना 'मेरे देश की धरती' था.

अक्षय कुमार
सबसे ज्यादा देशभक्ति फिल्में बनाने वाले सितारों के लिस्ट में अक्षय कुमार का भी नाम शामिल हैं. उन्होंने कई बॉलीवुड फिल्मों के जरिए अपनी देशभक्ति की भावनाएं व्यक्त की हैं. अक्षय कुमार ने राष्ट्रवाद और देशभक्ति की भावना से भरपूर फिल्मों में काम करना शुरू किया है. 'स्काई फोर्स', 'केसरी 2,' 'एयरलिफ्ट', 'बेबी', 'हॉलिडे', 'रुस्तम' और 'गोल्ड' अक्षय की फिल्मों के प्रमुख उदाहरण हैं.

जॉन अब्राहम
बॉलीवुड एक्टर जॉन अब्राहम बीते कुछ सालों से कई देशभक्ति फिल्मों करते नजर आ रहे हैं. उन्होंने , द डिप्लोमेट, परमाणु: द स्टोरी ऑफ पोखरण, मद्रास कैफे, रोमियो अकबर वाल्टर, बाटला हाउस, सत्यमेव जयते, जवान, जैसी फिल्में की हैं. ये फिल्में अक्सर राष्ट्रीय गौरव, सैन्य कार्रवाई और भारत की खुफिया एजेंसियों के गुप्त अभियानों जैसे विषयों पर आधारित होती हैं.

सनी देओल
अपनी जबरदस्त स्क्रीन प्रेजेंस, बुलंद आवाज और जबरदस्त डायलॉग्स बोलने वाले सनी देओल बॉलीवुड में देशभक्ति का चेहरा हैं. चाहे सेना की वर्दी में हों या अपने जंग के मैदान पर हों, वे अदम्य साहस वाले भारतीय नायक का प्रतीक हैं. उनके किरदार एक ऐसे देश के लिए लड़ते हैं जहां वे न केवल सीमाओं की रक्षा करेंगे, बल्कि मूल्यों, सम्मान और राष्ट्र के मूल तत्व की भी रक्षा करते नजर आ हैं.

सनी देओल की 'बॉर्डर' बॉलीवुड की सबसे बेहतरीन युद्ध फिल्मों में से एक है. 'बॉर्डर' के बाद, सनी देओल को 'गदर एक प्रेम कथा', 'गदर 2', 'जाट', 'इंडियन', 'मां तुझे सलाम', 'हीरोज' जैसी देशभक्ति से भरपूर भूमिकाओं में ज्यादा पसंद किया जाता है.

आमिर खान
यह जानकर आपको हैरानी हो सकती है कि बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान की भी कई फिल्में देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत हैं. उन्होंने 'सरफरोश', 'मंगल पांडे', 'रंग दे बसंती', 'लगान' जैसी फिल्में भारत के प्रति देशभक्ति की गहरी भावना दर्शाती हैं. उन्होंने 'द अर्थ' और 'राख' जैसी जबरदस्त फिल्में भी की हैं.

