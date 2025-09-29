IND vs PAK: भारत की जीत पर 'बिग बी' ने 'जय मां दुर्गा' का लगाया जयकारा, तिलक वर्मा के फैन हुए चिरंजीवी-रणवीर सिंह, देखें सेलेब्स रिएक्शन
पाकिस्तान के खिलाफ भारत की शानदार जीत पर सेलेब्स ने प्रतिक्रियाएं दी हैं. इस मैच के बाद सेलेब्स तिलक वर्मा के फैन हो गए हैं.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 29, 2025 at 11:08 AM IST|
Updated : September 29, 2025 at 11:38 AM IST
हैदराबाद: एशिया कप 2025 का फाइनल मैच यादगार रहा. भारतीय क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ शानदार पारी खेलते हुए यह मैच अपने नाम किया. बाएं हाथ के बल्लेबाज तिलक वर्मा ने भारी दबाव में नाबाद 69 रन बनाकर भारत को रविवार को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान पर पांच विकेट से जीत दिलाकर नौवीं बार एशिया कप जीतने में मदद की. जीत पक्की होते ही अमिताभ बच्चन, अनिल कपूर और कई अन्य हस्तियों ने टीम इंडिया को बधाई दी. साथ ही, तिलक वर्मा की पारी की भी सराहना की.
अमिताभ बच्चन
रविवार को दुबई में हुए इस मैच में तिलक वर्मा, शिवम दुबे और कुलदीप यादव के शानदार प्रदर्शन की बदौलत भारत ने पाकिस्तान के गेंदबाजों की शुरुआती बढ़त को ध्वस्त कर दिया. इस शानदार जीत पर बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन खुद को रोक नहीं पाए. उन्होंने एक्स (पूर्व में ट्विटर) हैंडल पर फटाफट पोस्ट किया, जिसमें टीम के प्रदर्शन और शोएब अख्तर की एक पिछली टिप्पणी, दोनों का जिक्र था.
T 5516(i) - जीत गये !! 🇮🇳🇮🇳 .. well played 'Abhishek Bachchan' .. उधर ज़बान लड़खड़ाई, और इधर, बिना batting bowling fielding किए, लड़खड़ा दिया दुश्मन को !!— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) September 28, 2025
बोलती बंद !!
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
जय हिन्द ! जय भारत ! जय माँ दुर्गा !!!!
अमिताभ बच्चन ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा है, 'जीत गये. बहुत बढ़िया खेले अभिषेक बच्चन. उधर जबान लड़खड़ाई, और इधर, बिना बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग किए, लड़खड़ा दिया दुश्मन को. बोलती बंद. जय हिन्द . जय भारत. जय मां दुर्गा.'
चिरंजीवी
चिरंजीवी ने एक्स हैंडल पर स्टेडियम से एक थ्रोबैक तस्वीर पोस्ट की है, जिसमें तिलक वर्मा और अभिषेक शर्मा के साथ नजर आ रहे हैं. उस यादगार तस्वीर को साझा करते हुए मेगास्टार ने कैप्शन में लिखा है, 'भारतीय क्रिकेट इतिहास का एक और गोल्डन चैप्टर. एशिया कप फाइनल में पाकिस्तान पर क्या शानदार जीत. टीम इंडिया ने जुझारूपन, उत्कृष्टता और संयम का परिचय दिया, तिलक को उनकी शानदार पारी के लिए बधाई. हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण. जय हिंद.'
Another golden chapter in Indian cricket history!!!— Chiranjeevi Konidela (@KChiruTweets) September 29, 2025
What a magnificent victory over Pakistan in the #AsiaCupFinal. #TeamIndia showed fighting spirit, excellence & composure! Kudos to @TilakV9 for his splendid innings 👏 Proud moment for every Indian!
Jai Hind 🇮🇳 #INDvsPAK pic.twitter.com/Kjr4fvSoO0
रणवीर सिंह
वहीं, बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक चैट का स्क्रीन शॉर्ट साझा किया है, जिसमें उन्होंने तिलक वर्मा को टैग करते हुए बाजीराव मस्तानी एक्टर ने लिखा है, 'ये तिलक वाला मोमेंट है, लेट्स गो.'
वहीं, अनिल कपूर ने एक्स हैंडल पर टीम इंडिया का एक पोस्ट साझा करते हुए इंडिया जिंदाबाद लिखा है. उनके अलावा, अनुपम खेर, प्रीति जिंटा, मलयालम सुपरस्टार ममूटी, साउथ स्टार विजय देवरगोंडा, रितेश देशमुख, विवेक ओबरॉय समेत कई सितारों ने टीम इंडिया की जीत का जश्न मनाते हुए उन्हें बधाई दी है.
India Zindabad 🇮🇳 https://t.co/XLZDaknOGe— Anil Kapoor (@AnilKapoor) September 28, 2025
Tilak on the forehead !!!— Riteish Deshmukh (@Riteishd) September 28, 2025
Jai Hind 🇮🇳
Indiaaaaaaaaa ❤️❤️❤️— Vijay Deverakonda (@TheDeverakonda) September 28, 2025
Our Boy killed it🔥🔥🔥@TilakV9 pic.twitter.com/v8qqpgrszC
Wow !!! What a game. CONGRATULATIONS to Team India 🇮🇳 for winning the Asia Cup ! Thank you Tilak, Shivam & Kuldeep for this thrilling victory ❤️ Ting ! #indvspak2025— Preity G Zinta (@realpreityzinta) September 28, 2025
Saamne koi bhi ho, Bhaarat TILAK lagaakar hi ghar bhejega. 🇮🇳— Vivek Anand Oberoi (@vivekoberoi) September 28, 2025
A match like this reminds us WHY 🇮🇳💪!!!
Huge shoutout to @imkuldeep18 for the 4 wickets that flipped this game on its head 🙌🏽 and @tilakV9 what a 50! Absolute beauty guys. Proud to be #AsiaCup #Champions! 🇮🇳… pic.twitter.com/THVMJNmkQ3
भारत माता की जय! ❤️🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳❤️❤️❤️ #AsiaCupFinal #TeamIndia #Cricket pic.twitter.com/yXCUUqkWhl— Anupam Kher (@AnupamPKher) September 28, 2025
भारत बनाम पाकिस्तान
भारत-पाकिस्तान के मैच में उतार-चढ़ाव देखने को मिले. पाकिस्तानी गेंदबाजों ने शुरुआत में भारत पर दबाव बनाया, लेकिन तिलक वर्मा और शिवम दुबे के बीच हुई सधी हुई साझेदारी ने स्थिति को पलट दिया. कुलदीप यादव के चार महत्वपूर्ण विकेट भारत की जीत सुनिश्चित करने में अहम रहे. अंतिम ओवरों में दुबे की आक्रामक बल्लेबाजी ने भारत को जीत दिला दी.