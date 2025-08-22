हैदराबाद: मेगास्टार चिरंजीवी आज 22 अगस्त को अपना 70वां जन्मदिन मना रहे हैं. इस मौके पर सुपरस्टार को उनके चाहने वाले भर-भरकर शुभकामनाएं भेज रहे हैं. वहीं, चिरंजीवी ने भी अपने फैंस को निराश ना करते हुए बर्थडे से एक दिन पहले अपनी अपकमिंग फिल्म विश्वम्भरा का टीजर शेयर कर खास तोहफा दिया था. अब उनके स्टार बेटे राम चरण ने अपने पिता को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं और उनका प्यार बटोरा है. राम चरण ने वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें वह पिता का जन्मदिन सेलिब्रेट करते दिख रहे हैं.

राम चरण ने पिता को विश किया बर्थडे

मेगास्टार पिता चिरंजीवी को बर्थडे विश कर राम चरण ने अपने इंस्टा पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, आज सिर्फ आपका बर्थडे नहीं है पापा, बल्कि एक अतुल्नीय इंसान का सेलिब्रेशन है, मेरे हीरो, मेरे मार्गदर्शक, मेरी प्रेरणा हो आप, मेरी हर सफलता, जीत और मान सब आपसे है, 70 की उम्र में आप आज भी दिल से जवां हो, और लोगों को प्रेरित कर रहे हो, मैं आपके स्वस्थ, खुशी की कामना करता हूं और मेरे पिता बनने के लिए आपका धन्यवाद, हैप्पी बर्थडे पारा चिरंजीवी कोनिडेला'.

चिरंजीवी की नई फिल्म

यूवी क्रिएशन ने बीती 21 अगस्त को एक्स हैंडल पर 'विश्वम्भरा' की पहली झलक दिखलाई. मेकर्स ने कैप्शन में लिखा, 'उनका मास और औरा यूनिवर्स को टेकओवर कर लेंगे. 'विश्वम्भरा' की मेगा ब्लास्ट झलक पेश है. जन्मदिन मुबारक मेगास्टार चिरंजीवी. ब्रह्मांड से परे मेगा मास.'विश्वम्भरा' 2026 की गर्मियों में सिनेमाघरों में.' विश्वम्भरा' बिम्बिसार फेम वशिष्ठ मल्लिडी की निर्देशित फिल्म है, जिसमें मेगास्टार चिरंजीवी लीड रोल में हैं. अनिल रविपुडी-चिरंजीवी की मेगा 157 से फिल्म इंडस्ट्री को बड़ी उम्मीदें हैं. इस वजह से विश्वम्भर यूनिट पर दिन-ब-दिन दबाव बढ़ता जा रहा है.