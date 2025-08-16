ETV Bharat / entertainment

इम्तियाज अली ने की ऐश्वर्य ठाकरे और वेदिका पिंटो की 'निशानची' की तारीफ, जानें क्या बोले डायरेक्टर - NISHAANCHI

अनुराग कश्यप के डायरेक्शन में बन रही निशानची एक दमदार मसाला एंटरटेनर साबित होने वाली है.

Imtiaz Ali
'निशानची' और इम्तियाज अली (Film Poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 16, 2025 at 11:59 AM IST

2 Min Read

हैदराबाद: अमेजन MGM स्टूडियोज इंडिया ने अपनी आने वाली थियेट्रिकल फिल्म निशानची का पहला लुक जारी करके सुर्खियां बटोर दी हैं. इसमें एक्शन, ड्रामा और कॉमेडी का मिश्रण दिखाया गया है, और पहला लुक एक जोरदार, रोमांचक कहानी के साथ हंसाने वाले पल भी देने का वादा करता है. कहानी दो भाइयों के इर्द-गिर्द घूमती है, जो एक-दूसरे जैसे दिखते हैं लेकिन अलग दुनिया में हैं, और उनके फैसले उनकी तकदीर तय करते हैं.

इम्तियाज अली ने अपने सोशल मीडिया पर डियर कंट्री गाना शेयर करते हुए फिल्म निशानची की तारीफ की। उन्होंने कैप्शन में लिखा –"इस फिल्म का इंतजार करो दोस्तों!!! @anuragkashyap 10 में से 10, अपने सबसे अच्छे अंदाज़ में!! शानदार परफॉर्मेंस @itsmonikapanwar @aaishvarythackeray (अविश्वसनीय) @raghav45"

अनुराग कश्यप के डायरेक्शन में बन रही निशानची एक दमदार मसाला एंटरटेनर साबित होने वाली है. फिल्म में एक्शन, ड्रामा और तड़केदार डायलॉग्स का जबरदस्त कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा. खास बात है इसकी लीड जोड़ी ऐश्वर्य ठाकरे और वेदिका पिंटो की क्रैकलिंग केमिस्ट्री, जो इसे और भी खास बनाती है.

ये फिल्म ऐश्वर्य ठाकरे के दमदार एक्टिंग डेब्यू को मार्क करती है, जिसमें वो हाई-ऑक्टेन डबल रोल में नजर आएंगे. उनके साथ वेदिका पिंटो, मोनिका पंवार, मोहम्मद जीशान अयूब और कुमुद मिश्रा जैसे पावरफुल एक्टर्स अहम किरदार निभा रहे हैं.

निशानची को अजय राय और रंजन सिंह ने जार पिक्चर्स के बैनर तले, फ्लिप फिल्म्स के साथ मिलकर प्रोड्यूस किया है. फिल्म का डायरेक्शन अनुराग कश्यप ने किया है, जबकि इसे प्रसून मिश्रा, रंजन चंदेल और अनुराग कश्यप ने मिलकर लिखा है.

तो तैयार हो जाइए क्योंकि 19 सितंबर को गोलियों की गड़गड़ाहट, धोखे का खेल और भाईचारे का जज्बा, सब कुछ देखने को मिलेगा सिर्फ सिनेमाघरों में.

ये भी पढे़ं:

हैदराबाद: अमेजन MGM स्टूडियोज इंडिया ने अपनी आने वाली थियेट्रिकल फिल्म निशानची का पहला लुक जारी करके सुर्खियां बटोर दी हैं. इसमें एक्शन, ड्रामा और कॉमेडी का मिश्रण दिखाया गया है, और पहला लुक एक जोरदार, रोमांचक कहानी के साथ हंसाने वाले पल भी देने का वादा करता है. कहानी दो भाइयों के इर्द-गिर्द घूमती है, जो एक-दूसरे जैसे दिखते हैं लेकिन अलग दुनिया में हैं, और उनके फैसले उनकी तकदीर तय करते हैं.

इम्तियाज अली ने अपने सोशल मीडिया पर डियर कंट्री गाना शेयर करते हुए फिल्म निशानची की तारीफ की। उन्होंने कैप्शन में लिखा –"इस फिल्म का इंतजार करो दोस्तों!!! @anuragkashyap 10 में से 10, अपने सबसे अच्छे अंदाज़ में!! शानदार परफॉर्मेंस @itsmonikapanwar @aaishvarythackeray (अविश्वसनीय) @raghav45"

अनुराग कश्यप के डायरेक्शन में बन रही निशानची एक दमदार मसाला एंटरटेनर साबित होने वाली है. फिल्म में एक्शन, ड्रामा और तड़केदार डायलॉग्स का जबरदस्त कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा. खास बात है इसकी लीड जोड़ी ऐश्वर्य ठाकरे और वेदिका पिंटो की क्रैकलिंग केमिस्ट्री, जो इसे और भी खास बनाती है.

ये फिल्म ऐश्वर्य ठाकरे के दमदार एक्टिंग डेब्यू को मार्क करती है, जिसमें वो हाई-ऑक्टेन डबल रोल में नजर आएंगे. उनके साथ वेदिका पिंटो, मोनिका पंवार, मोहम्मद जीशान अयूब और कुमुद मिश्रा जैसे पावरफुल एक्टर्स अहम किरदार निभा रहे हैं.

निशानची को अजय राय और रंजन सिंह ने जार पिक्चर्स के बैनर तले, फ्लिप फिल्म्स के साथ मिलकर प्रोड्यूस किया है. फिल्म का डायरेक्शन अनुराग कश्यप ने किया है, जबकि इसे प्रसून मिश्रा, रंजन चंदेल और अनुराग कश्यप ने मिलकर लिखा है.

तो तैयार हो जाइए क्योंकि 19 सितंबर को गोलियों की गड़गड़ाहट, धोखे का खेल और भाईचारे का जज्बा, सब कुछ देखने को मिलेगा सिर्फ सिनेमाघरों में.

ये भी पढे़ं:

For All Latest Updates

TAGGED:

NISHAANCHI IMTIAZ ALIIMTIAZ ALIAAISHVARY THACKERAYइम्तियाज अलीNISHAANCHI

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

शिखर वार्ता से कम नहीं था ट्रंप-पुतिन का मिलन, जाने क्यों...

FASTag Annual Pass ने पहले दिन ही मचाई धूम, शाम तक जुड़े 1.4 लाख से अधिक यूजर्स

RCB प्लेयर बना इंग्लैंड का कप्तान, तोड़ा 136 साल पुराना रिकॉर्ड

आंखों से नींद और चेहरे से सुकून छीन गई धराली आपदा, जानें क्या कह रहे मनोचिकित्सक

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.