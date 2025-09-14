ETV Bharat / entertainment

संगीत जगत में इलैयाराजा के 50 साल: रजनीकांत, कमल हासन और एमके स्टालिन ने चेन्नई में किया सम्मानित

समारोह में तमिल फिल्म सुपरस्टार रजनीकांत ने इलियाराजा के साथ अपने अनुभवों के बारे में बात की. उन्होंने कहा, मैं इलैयाराजा को हमेशा 'स्वामी' कहता हूं. वह एक अद्भुत और असाधारण व्यक्ति हैं. 70, 80 या 90 के दशक में उनके द्वारा रचित गीतों को अगर आज भी किसी फिल्म में डाला जाए, तो वे हिट हो जाएंगे. मैं उन्हें एक महान व्यक्ति मानता हूं. मैंने इन 50 सालों में उन्हें कई बार देखा है'.

सीएम एमके स्टालिन ने इस खास पल को अपने एक्स (पूर्व में ट्विटर) हैंडल पर साझा किया है. उन्होंने इस प्रोग्राम का एक वीडियो साझा करते हुए लिखा है, 'भले ही कल की शाम राजा के रागों के साथ मानो सोने की माला की तरह पिघल गई हो, लेकिन वह दिल में अब भी जमी हुई है. संगीतकार तमिलनाडु का गौरव हैं. उनका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है.'

13 सितंबर को सिम्फनी के शिखर पर पहुंचे तमिल संगीतकार इलियाराजा का 50वां स्वर्ण जयंती समारोह चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया गया. तमिलनाडु सरकार द्वारा आयोजित इस समारोह में इलियाराजा की रचित विभिन्न गीत प्रस्तुत किए गए. सिम्फनी संगीत भी बजाया गया. सेलेब्स और हजारों फैंस ने इस कार्यक्रम का आनंद लिया.

चेन्नई (तमिलनाडू): अनगिनत तमिल हिट गीतों के उस्ताद इलैयाराजा ने संगीत की दुनिया में 50 साल पूरे कर लिए हैं. इलैयाराजा के असाधारण 5 दशक के करियर के लिए उन्हें चेन्नई में रजनीकांत, कमल हासन और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने सम्मानित किया. चेन्नई में आयोजित कार्यक्रम में इस महान संगीतकार को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, भारत रत्न से सम्मानित करने की मांग की गई है.

रजनीकांत ने इलैयाराजा को व्यक्तिगत रूप से बधाई देने के लिए मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की प्रशंसा की. उन्होंने लंदन सिम्फनी की घोषणा और जयंती समारोह के आयोजन के लिए भी सीएम का आभार व्यक्त किया. उन्होंने कमल हासन को उनकी उपस्थिति के लिए भी धन्यवाद दियाय

इलैयाराजा की उजागर करने वाले पलों को याद करते हुए रजनीकांत ने कहा, 'राग देवी ने राग देवन को संगीत दिया है- यानी इलैयाराजा. अगर वह थेरोडम वीधी गाते हैं, तो आंसू आ जाएंगे. अगर वह कहते हैं कि कोई फिल्म सिल्वर जुबली होगी, तो वह फिल्म निश्चित रूप से हिट होगी. इतना संगीत उनके भीतर है.'

कॉपीराइट सुरक्षा पर उठे विवादों पर बात करते हुए रजनीकांत ने कहा, 'हालांकि उन्हें प्रसाद लैब छोड़ने जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, फिर भी उन्होंने हारमोनियम बजाना जारी रखा. उन्होंने कहा कि उनके गाने उनकी अनुमति के बिना कहीं भी नहीं गाए जाने चाहिए. यहां तक कि उनके दोस्त एसपीबी द्वारा भी नहीं. लेकिन जब एसपीबी का निधन हुआ, तो इलैयाराजा रो पड़े. कौन कहता है कि वह घमंडी हैं? इलैयाराजा एक अद्भुत व्यक्ति हैं.'

मंच पर आते, इलैयाराजा ने अपने करियर पर बात की. उन्होंने कहा, 'संगीत जगत के इतिहास में, किसी संगीतकार के लिए श्रद्धांजलि समारोह पहले कभी नहीं हुआ. ऐसा पहली बार हुआ है. जब मैंने कहा कि मैं लंदन में एक सिम्फनी बजाने जा रहा हूं, तो मुख्यमंत्री घर आए और मुझे बधाई दी. जब मैं लौटा, तो मेरा राजकीय सम्मान के साथ स्वागत किया गया.'

फिर उन्होंने अपनी सफलता के पीछे के त्याग को स्वीकार किया और आगे कहा, 'पूर्व मुख्यमंत्री करुणानिधि ने मुझे इसाग्नानी की उपाधि दी थी. बाद में, यही मेरा नाम बन गया. आज, मैं निःशब्द हूं. मैंने अपने बच्चों के साथ समय नहीं बिताया. मैंने एक सिम्फनी रची, जबकि मुझे उनके साथ समय बिताना चाहिए था. मैं अपने बच्चों का शुक्रिया अदा करता हूं. मुझे नहीं पता कि मैंने क्या किया है. क्या आप सचमुच मेरे लिए सम्मान समारोह आयोजित कर रहे हैं? मैं भूल गया कि मैं क्या कहना चाहता था.'

उस्ताद ने एक बड़े सार्वजनिक संगीत कार्यक्रम की भी इच्छा व्यक्त की. उन्होंने कहा, रिकॉर्ड की गई सिम्फनी सुनना अच्छा नहीं होगा. आप इसका पूरा आनंद केवल लाइव प्रसारण में ही ले सकते हैं. मेरी इच्छा है कि लोगों के लिए एक बड़े स्टेडियम में एक सिम्फनी संगीत कार्यक्रम आयोजित किया जाए. मुझे उम्मीद है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री इसमें मेरी मदद करेंगे.'