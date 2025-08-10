हैदराबाद: बॉलीवुड को पिंक, पिकू, सरदार उधम, विक्की डोनर जैसी फिल्में दे चुके फिल्म मेकर शूजित सरकार इन नई भूमिका को निभाने में व्यस्त हैं. वह लगातार दूसरे साल इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न (आईएफएफएम) जूरी मेंबर में शामिल हुए हैं. उन्हें इस आयोजन में बेस्ट शॉर्ट फिल्मों का चयन करने का काम सौंपा गया है. आईएफएफएम 2023 14 अगस्त से 24 अगस्त तक चलेगा.

फिल्म मेकर शूजित सरकार आईएफएफएम 2025 में शार्ट फिल्म प्रतियोगिता के निर्णायक मंडल का नेतृत्व करेंगे. यह महोत्सव इस वर्ष 14 से 24 अगस्त तक अपने 16वें संस्करण के लिए वापसी करेगा. आईएफएफएम 2025 के रवाना होने से पहले शूजित सरकार ने ईटीवी भारत से अपने जूरी अनुभव, फेस्टिवल की भावनाओं और कठिनाईयों, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समेत कई मुद्दों पर खुलकर बात की.

आईएफएफएम 2025 पर क्या बोले शूजित सरकार

आईएफएफएम 2025 के बारे में पूछे जाने पर शूजित ने कहा, 'यह उत्सव वाकई शानदार है. आईएफएफएम भारत के बाहर उन बेहद महत्वपूर्ण उत्सवों में से एक है जहां भारतीय फिल्मों का इतने बड़े पैमाने पर जश्न मनाया जाता है. वहां सब लोग इकट्ठा होते हैं और यह एक पारिवारिक मेले जैसा लगता है. मुंबई में, यहां तक कि बॉलीवुड में भी, हम इस तरह नहीं मिल पाते. लेकिन मेलबर्न में, साउथ, बंगाल और मुंबई से आने वाले फिल्म मेक्स के साथ यह एक बड़ी पिकनिक जैसा होता है.'

शूजित सरकार का जूरी अनुभव

आईएफएफएम में शार्ट फिल्मों को जज करने का यह उनका लगातार दूसरा साल है. जूरी बनने के अनुभव के बारे में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा, 'शार्ट फिल्म के जूरी में मेरा होना मेरे लिए सौभाग्य की बात है. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच काफी सांस्कृतिक आदान-प्रदान होता है.'

शूजित ने आगे कहा, 'आपको नए फिल्म मेकर्स और नई तरह की कहानियों से रूबरू होने का मौका मिलता है, कुछ ऑस्ट्रेलिया के अंदरूनी इलाकों से और कुछ भारत से. यह बेहद दिलचस्प है. हालांकि, जज करना आसान नहीं है. मुझे वास्तव में जज करना पसंद नहीं है, लेकिन आपको फिल्मों को महत्व देना होगा और उन्हें रेटिंग देनी होगी ताकि एक विजेता मिल सके.'

शूजित सरकार जूरी सदस्य के रूप में चुने जाने पर पर अनुभव साझा किया. वह इस बात से पूरी तरह वाकिफ हैं कि वह पुरस्कार समारोह कोई भी हो, जूरी सदस्य स्वयं भी जांच के दायरे में आते हैं. उन्होंने कहा कि अगर वह किसी फिल्म की आलोचना करते हैं तो कोई दूसरा भी उनका आचोलना करेगा. जो कि जायज है.

शॉर्ट फिल्मों पर शूजित का विचार

शूजित ने शॉर्ट फिल्मों की ताकत के बारे में भी बात की. शार्ट फिल्मों के साथ पुराना नाता रखने वाले शूजित ने कहा, 'कहानी कहने के लिए तीन या चार मिनट पर्याप्त होते हैं. ये सामाजिक बदलाव ला सकती हैं और सामाजिक मुद्दों पर गहरी टिप्पणी कर सकती हैं. ये बहुत, बहुत महत्वपूर्ण हैं.

उन्होंने आगे कहा, 'कई फिल्मों ने सामाजिक वर्जनाओं को छुआ. सिंगल मदर, माता-पिता-बच्चे के रिश्तों, ऑटिज्म जैसी कहानियां थीं. हमारे पास एनिमेशन, डॉक्यूमेंट्री, म्यूजिक मॉन्टाज, सामाजिक दबावों और भावनात्मक संघर्षों के बारे में बोलने वाली कई आवाजें थीं. दिलचस्प बात यह है कि एक ऑस्ट्रेलियाई फिल्म मेकर्स की चिंताएं अक्सर एक भारतीय फिल्म मेकर्स जैसी ही होती हैं.'

प्रतियोगिता में शामिल कई नए लोगों के लिए शूजित सरकार ने ईटीवी भारत के जरिए कुछ सलाह भी दी. उन्होंने कहा, 'आज, कोई भी फोन पर फिल्म बना सकता है. यह आपके चुनी गई कला और कहानी पर निर्भर करता है. चाहे आप अपनी पहली फिल्म बना रहे हों या छठी, आपका विचार और अवधारणा गहरी और मजबूत होनी चाहिए. बस यहीं पर बात बनती है.'

71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार पर चल रहे बहस पर शूजित की राय

आईएफएफएम 2025 ने ईटीवी भारत ने शूजित से 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के बारे में भी सवाल किए. शूजित से इस साल के पुरस्कारों को लेकर चल रही बहसों पर सवाल किए गए. जिस पर शूजित ने कहा, 'मैं हमेशा कहता हूं, आपको जूरी पर भरोसा करना होगा. राष्ट्रीय पुरस्कार इस बात पर निर्भर करते हैं कि जूरी कौन है और उनका चयन कैसे किया जाता है.एक बार फैसला हो जाने के बाद, बहस करने में बहुत देर हो जाती है. ज्यादा ध्यान जूरी की योग्यता और विश्वसनीयता पर होना चाहिए.' बता दें, सरकार ने अपने करियर की शुरुआत एक राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म से की थी और अब तक तीन पुरस्कार जीत चुके हैं.

IFFM 2025 में सम्मान के लिए शॉर्टलिस्ट हुई शॉर्ट फिल्में

ए डॉल मेड अप ऑफ क्ले

निर्देशक: कोकोब गेब्रेहवेरिया टेस्फे

कलाकार: इब्राहिम अहमद, गीता दोशी

बबली बाई नाईट (हिन्दी)

निर्देशक: नील सोनी

कलाकार: बब्बन अंसारी

एलिजा (बंगाली, अंग्रेजी)

निदेशक: रजीद सीजन

कलाकार: मार्सिन मोगिएल्स्की, एडेला-एड्रियाना मोस्कू, ईवा विस्को

ए लिटिल बिट ऑफ ग्लिटर (अंग्रेजी, हिंदी)

निदेशक: सिद्धार्थ मेनन

कलाकार: पाथी अय्यर, जॉर्डन दरबासी, सुषमा देशपांडे

एड्रेनालाईन रश: द साइंस ऑफ रिस्क (अंग्रेजी, हिंदी)

निदेशक: मार्क फाफर्ड

कलाकार: चार्ल्स ब्रायन, जॉन डेवोर, कैमरून मोनाघन

बेहन मेरी (पंजाबी)

निर्देशक: अक्षय गौरी

कलाकार: सैंडी सिंह, सतिंदर चावला, जसविंदर चावला, गोविंद कुमार, गुरबचन सिद्धु, सतपाल सिद्धु, एकता शर्मा, प्रीत सिंह, अक्षय गौरी, शेरोन ब्रेनन

चश्मा - ब्लाइंड स्पॉट (हिन्दी)

निर्देशक: नितिन बैद

कलाकार: कोंकणा सेन शर्मा, अयान खान, कबीर शाह, शफीन पटेल

फेरवेल (अंग्रेजी, तमिल)

निर्देशक: सोहम कुंडू

कलाकार: समीर महत, विष्णु कृष्णन

फ्री एज ए बर्ड (हिन्दी)

निर्देशक: आदित्य खुडे

कलाकार: आशीष विद्यार्थी, पर्णा पेठे, सिद्धार्थ मेनन, श्रीकांत यादव, वर्षा डंडाले

'आई विल नेवर डेट एन इंडियन गर्ल'(अंग्रेजी)

निदेशक: कैथो डिसूजा

कलाकार: ब्लेसी जेमिमा, कृष्णा जगरलामुडी, मेगन बेल, कैलम स्लेटर, एंजेला लैन, भाविका शर्मा, डायलन ओ'कॉनर

माटीटेल (छत्तीसगढ़ी)

निर्देशक: गोविंदा साव

कलाकार: श्रुति पांडे, मोहन सागर

रुसे (हिन्दी, अंग्रेजी)

निदेशक: रिया शुक्ल

कलाकार: समारा खान, कुरंगी विजयश्री नागराज, अक्षरा पडवाल

सेल्फी, प्लीज (हिन्दी)

निदेशक: (नाम सूचीबद्ध नहीं)

कलाकार: अनन्या सिंह, अंजलि पोलाइट, सारिका सिंह, विकास कुमार, सुलग्ना पाणिग्रही, अभिषेक दुबे, हुस्नारा जमील, रमेश तिवारी

सुलिंकायी - फ्रूट ऑफ लाई(अंग्रेजी, कन्नड़)

निदेशक: मेधा राघवेंद्र कुलकर्णी

टू सिनर (हिन्दी, उर्दू)

निर्देशक: समीर जैदी

कलाकार: शार्दुल भारद्वाज, दीपक संपत, बहारुल इस्लाम, अदिति शिवरामन