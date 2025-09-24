'अगर मैं दोषी तो फांसी चढ़ने को तैयार', जुबीन गर्ग की मौत के आरोपों पर बोले सिंगर के दोस्त, CM ने दिए जांच के आदेश
प्रेस कॉन्फ्रेंस में जुबीन के दोस्त ने इस दुखद घटना से उनके ऊपर लगे सभी आरोपों का खंडन किया और निष्पक्ष जांच की मांग की.
गुवाहटी : असम के सांस्कृतिक प्रतीक जुबीन गर्ग की 19 सितंबर को सिंगापुर में रहस्यमयी मौत पर बढ़ते जनाक्रोश के बीच, व्यवसायी और मीडिया हस्ती डॉ. संजीव नारायण, जिनका नाम चर्चा में आया है, ने बुधवार को अपनी चुप्पी तोड़ी है. अपने कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए नारायण ने इस दुखद घटना से अपने ऊपर लगे सभी आरोपों का पुरजोर खंडन किया और निष्पक्ष जांच की मांग की. इधर, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने आज बुधवार (24 सितंबर) को कहा कि 19 सितंबर को सिंगापुर में गायक जुबीन गर्ग की असामयिक मृत्यु की परिस्थितियों की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया जाएगा.
'मेरे खिलाफ झूठी खबरें फैला रहे हैं'
नारायण ने कहा, 'कुछ लोग सोशल मीडिया पर मेरे खिलाफ झूठी खबरें फैला रहे हैं, अगर मैं दोषी पाया गया, तो मैं फांसी लगाने को तैयार हूं'. उन्होंने जोर देकर कहा कि नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल के आयोजन या सिंगापुर में ज़ुबीन की किसी भी पार्टी में उनकी कोई भूमिका नहीं थी. नारायण ने स्पष्ट किया कि वह 19 सितंबर की सुबह महोत्सव के आयोजक श्यामकानु महंत के निमंत्रण पर भूपेन हजारिका पर एक बुक लॉन्चिंग के लिए सिंगापुर गए थे. उन्होंने कहा, 'मेरी यात्रा और होटल का सारा खर्च मैंने ही उठाया, मैं इस आयोजन के किसी भी संगठनात्मक या व्यवस्था संबंधी पहलू में शामिल नहीं था'.
'मैंने अपने देश के मंत्रियों को सूचित किया'
जुबीन के डूबने से पहले जिस नौका पर सवार होने की बात उन्होंने कही थी, उसे खारिज करते हुए नारायण ने कहा, 'मैं उसी सुबह सिंगापुर पहुंचा था और मुझे ज़ुबीन के बारे में कुछ पता नहीं था, मुझे लंच पर इसकी जानकारी मिली, जिसके बाद मैं तुरंत घटनास्थल पर पहुंचा था'. इस घटना के बाद के पलों के बारे में बात करते हुए नारायण ने बताया कि उन्होंने ज़ुबीन को सीपीआर देते हुए देखा और जिद की कि उनके मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा को मेडिकल जानकारी के चलते एम्बुलेंस में उनके साथ जाने दिया जाए. उन्होंने आगे कहा, 'सिंगापुर के समयानुसार शाम 7:15 बजे, डॉक्टरों ने ज़ुबीन को मृत घोषित कर दिया, मैंने अपने देश के मंत्रियों को सूचित किया और भारतीय उच्चायोग से संपर्क किया'.
'मैं फांसी पर चढ़ने को तैयार'
नारायण ने यह भी बताया कि जनता के गुस्से के कारण उन्हें ज़ुबीन के अंतिम संस्कार में शामिल न होने की सलाह दी गई थी. उन्होंने कहा, '35 साल का करीबी दोस्त होने के बावजूद, मैं उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि नहीं दे सका, यह बहुत बड़ा दुख है'. सोशल मीडिया पर 'नॉन-असमिया' करार दिए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा, 'मैंने 50 से ज्यादा असमिया फिल्में बनाई हैं, अगर इससे मैं असमिया नहीं बन जाता, तो कृपया बताएं कि फिर असमिया कौन है'. षड्यंत्र पर अटकलें लगाने से बचते हुए, नारायण ने गहन जांच की मांग की. उन्होंने आखिर में कहा, 'सीआईडी या सीबीआई को सच्चाई का पता लगाने दीजिए, अगर मैं दोषी हूं, तो मुझे सजा दीजिए, लेकिन बिना सबूत के मुझे बदनाम मत कीजिए'.
सीएम ने दिए जांच के आदेश
सोशल मीडिया पर अपडेट साझा करते हुए, सरमा ने लिखा, 'हमारे प्रिय जुबीन गर्ग की असामयिक मृत्यु के संबंध में, हम किसी को भी नहीं बख्शेंगे, आज, मैंने असम पुलिस के डीजीपी और एडीजीपी, सीआईडी के साथ-साथ मुख्य सचिव, असम सहित वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की, मैंने डीजीपी को असम पुलिस के सर्वश्रेष्ठ अधिकारियों के साथ एक विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने का निर्देश दिया है, विसरा के नमूने विस्तृत जांच के लिए केंद्रीय फोरेंसिक प्रयोगशाला (सीएफएल), दिल्ली भेजे जाएंगे, एसआईटी को पूरी पेशेवर निष्ठा के साथ मामले की जांच करने की पूरी स्वतंत्रता होगी'.
विसरा के नमूने दिल्ली भेजे गए
सीएम ने दिन में पुलिस महानिदेशक (डीजीपी), अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (सीआईडी), मुख्य सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की. बैठक के दौरान, उन्होंने एसआईटी के गठन के निर्देश दिए और इस बात पर जोर दिया कि जांच 'पूरी पेशेवर निष्ठा' के साथ की जानी चाहिए. विसरा के नमूने दिल्ली स्थित केंद्रीय फोरेंसिक प्रयोगशाला में भेजने के निर्णय के साथ, राज्य सरकार का उद्देश्य पारदर्शी और विश्वसनीय जांच सुनिश्चित करना है.