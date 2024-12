ETV Bharat / entertainment

भारत में नहीं होगा दिलजीत दोसांझ का सिंगिंग टूर, सिंगर ने किया एलान, अब आखिरी 2 कॉन्सर्ट का क्या होगा? - I WILL NOT HAVE CONCERT IN INDIA

दिलजीत दोसांझ ( ANI )

हैदराबाद: पंजाबी स्टार और वर्ल्डफेमस सिंगर दिलजीत दोसांझ इन दिनों खूब चर्चा में हैं. दिलजीत इन दिनों अपने दिल-लुमिनाटी सिंगिंग टूर से देश और दुनिया को एंटरटेन कर रहे हैं. इस बीच सिंगर ने अपने फैंस के बीच चौंकाने वाला एलान किया है. दिलजीत सिंह अब भारत में अपनी म्यूजिक कॉन्सर्ट नहीं करेंगे. दिलजीत ने भारत सरकार को देश में कॉन्सर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए कहा है. सिंगर ने कहा है जब तक ऐसा नहीं होगा वो भारत में कोई कॉन्सर्ट नहीं करेंगे. अब सिंगर के इस एलान से उनके फैंस हैरान और परेशान हो रहे हैं. क्या है दिलजीत दोसांझ की डिमांड दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें सिंगर यह कहते सुनाई और दिखाई दे रहे हैं, भारत में लाइव कॉन्सर्ट के लिए उचित इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जबकि यह एक बिग रेवेन्यू सेक्टर है, इससे कई लोगों का घर भी चलता है, कृप्या करके इस सेक्टर पर भी ध्यान दें'. दिलजीत ने आगे कहा है, मैं कॉन्सर्ट के मंच को बीच में लाने की कोशिश करूंगा, जिससे दर्शक मंच के चारों ओर खड़े हो सकें और उन्हें एक बेहतर एक्सपीरियंस मिल सके, जब तब ऐसा नहीं होने वाला, मैं भारत में कॉन्सर्ट नहीं करूंगा'.

