'मैं बिल्कुल ठीक हूं', मौत की अफवाहों पर भड़कीं काजल अग्रवाल, बोलीं- इस पर यकीन मत करो
काजल अग्रवाल अब रणबीर कपूर और साई पल्लवी की फिल्म रामायण में रावण की पटरानी मंदोदरी के रोल में नजर आएंगी.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 9, 2025 at 1:03 PM IST
हैदराबाद: बॉलीवुड और साउथ सिनेमा में एक्टिव एक्ट्रेस काजल अग्रवाल की मौत की खबर ने चारों ओर सुर्खियां बटोरी. इस खबर से उनके चाहने वालों को बड़ा सदमा पहुंचा. कहा जा रहा है कि एक सड़क हादसे में एक्ट्रेस की मौत हो गई है. यह खबर सोशल मीडिया पर आग की तरह फैली और जब एक्ट्रेस को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने सोशल मीडिया पर आकर खुद सच्चाई बताई और इन सभी खबरों को झूठा करार दिया. एक्ट्रेस ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट के जरिए बताया है कि वह सही और सलामत हैं. वहीं, एक्ट्रेस अपनी मौत की अफवाह से गुस्सा भी हो गयी हैं.
'मैं बिल्कुल ठीक हूं'
एक्ट्रेस ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर पोस्ट कर लिखा है, 'कुछ निराधार खबरें आई हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि एक सड़क हादसे में मैं मेरी मौत हो गई है, सच कहूं तो यह बहुत मजाकिया है, क्योंकि यह सरासर झूठ है'. एक्ट्रेस ने आगे लिखा है, 'मैं आप सभी को बताना चाहती हूं कि मैं बिल्कुल सही सलामत हूं, आपसे निवेदन करती हूं कि इस तरह झूठी खबरें ना फैलाएं और ना ही इस पर यकीन करें'. आपको बता दें, काजल अग्रवाल इंडियन सिनेमा की हिट एक्ट्रेस की लिस्ट में शामिल हैं. हाल ही में उन्हें फिल्म कन्नप्पा में देखा गया था.
काजल अग्रवाल का वर्कफ्रंट
काजल अग्रवाल अब रणबीर कपूर और साई पल्लवी की मोस्ट अवेटेड फिल्म फिल्म रामायण में नजर आएंगी, जो दो पार्ट में बन रही है. इसके अलावा इनकी अपकमिंग फिल्मो में द इंडियन स्टोरी और इंडियन 3 भी शामिल हैं. काजल एक बच्चे की मां हैं और उनके पति गौतम किचलू एक बिजनेसमैन हैं. काजल आए दिन सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं और अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही लाइफ पर अपडेट देती रहती हैं.