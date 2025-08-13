हैदराबाद: सन ऑफ सरदार 2 एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर का सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो में मृणाल खुद को बिपाशा से बेहतर बताती दिख रही हैं. इस वीडियो के वायरल होने पर बिपाशा के फैंस अब सीता-रामम एक्ट्रेस पर भड़क उठे हैं और उन्हें जमकर ट्रोल कर रहे हैं. इस बीच एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर का एक पोस्ट सामने आया है, जिसे इस खबर से जोड़कर देखा जा रहा है. मृणाल के इस पोस्ट में एक्ट्रेस की कई खूबसूरती तस्वीरें हैं और इसका कैप्शन ऐसा है, जो ट्रोलर्स का मुंह बंद करने का काम कर रहा है.

'मैं बिपाशा से बेहतर हूं'

पहले इस वायरल वीडियो की बात करते हैं, जिसमें टीवी सीरियल कुमकुम भाग्य की मृणाल ठाकुर दिख रही हैं. इसमें वह अपने को-स्टार अरिजीत तनेजा संग दिख रही हैं, जब फिजिकल प्रेफेरेंस पर पूछा गया तो, एक्ट्रेस ने टिप्पणी की कि जाओ फिर बिपाशा से शादी करो, सुनो, मैं बिपाशा से बेहतर हूं'. मृणाल के इस कमेंट ने बिपाशा के फैंस को मिर्ची लगा दी और जिसके चलते मृणाल को खूब सुननी पड़ी. एक यूजर ने लिखा है, बिपाशा आइकॉनिक हैं'. एक और लिखता है, इन्होंने बिपाशा की बेइज्जती की है'.

'मृणाल ठाकुर का पोस्ट'

एक्ट्रेस की इस क्लिप के वायरल होने के बाद मृणाल ने एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें वह खूबसूरत लुक में नजर आ रही हैं. इन तस्वीरों के साथ एक्ट्रेस ने लिखा है, घूरना बंद करो'. गौरतलब है कि हाल ही में मृणाल का नाम कतिथतौर पर साउथ सुपरस्टार धनुष से भी जुड़ा था. दरअसल, एक्टर को मृणाल की फिल्म सन ऑफ सरदार 2 की स्क्रीनिंग पर स्पॉट किया गया था. इन खबरों पर एक्ट्रेस ने कहा था, धनुष बस मेरे अच्छे दोस्त हैं'.

बता दें, बिपाशा बसु मां बनने के बाद से फिल्मों से दूर हैं और अपनी फिटनेस पर काम कर रही हैं. एक्ट्रेस ने साल 2016 मे को-एक्टर करण सिंह ग्रोवर से शादी रचाई थी और साल 2022 में उन्हें एक बेटी हुई थी. करण-बिपाशा ने बेटी का नाम देवी रखा है. कपल अपनी बेटी के साथ उसके बचपन को एन्जॉय कर रहा है और साथ ही उसके साथ अपने प्यारे-प्यारे पलों की तस्वीरें शेयर करता रहता है.