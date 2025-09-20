ETV Bharat / entertainment

ऋतिक रोशन लॉन्च करेंगे ऋषभ शेट्टी की 'कांतारा: चैप्टर 1' का हिंदी ट्रेलर, नोट कर लें डेट एंड टाइम

हैदराबाद: साल 2025 की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक ऋषभ शेट्टी स्टारर कांतारा: चैप्टर 1 अपनी रिलीज का इंतजार कर रही है. फिल्म को रिलीज होने में अब बस कुछ ही दिन बचे हैं. इससे पहले कांतारा का सीक्वल देख चुके दर्शकों को इसके प्रीक्वल (कांतारा: चैप्टर 1) के ट्रेलर का बेसब्री से इंतजार है. कांतारा: चैप्टर 1 के मेकर्स होम्बले ने बीते दिन एक पोस्ट जारी कर बताया था कि फिल्म का ट्रेलर कब रिलीज होगा. अब फिल्म मेकर्स ने कांतारा: चैप्टर 1 का इंतजार कर रहे हिंदी पट्टी के दर्शकों के लिए बड़ा सरप्राइज गिफ्ट रखा है. दरअसल, कांतारा: चैप्टर 1 का हिंदी ट्रेलर बॉलीवुड सुपरस्टार ऋतिक रोशन लॉन्च करने जा रहे हैं.

आज 20 सितंबर को होम्बले ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में इसकी जानकारी दी है. होम्बले फिल्म्स ने अपने एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल पर एक पोस्ट जारी किया है, जिसमें फिल्म कांतारा: चैप्टर 1 के पोस्टर पर ऋतिक रोशन की झलक दिख रही है. इस पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, जब दो सुपरस्टार की मुलाकात होती है, कांतारा: चैप्टर 1 का हिंदी ट्रेलर शानदार एक्टर ऋतिक रोशन लॉन्च करेंगे, ज्यादा लेजेंड्स और ज्यादा भाषाएं, कांतारा: चैप्टर 1 पूरी दुनिया में दहाड़ेगी, फिल्म की ट्रेलर 22 सितंबर दोपहर 12.45 बजे रिलीज होगा.

कांतारा- चैप्टर 1 में खास क्या?

बता दें, साल 2022 में जो कांतारा रिलीज हुई थी, वह फिल्म का सीक्वल थी, अब फिल्म का प्रीक्वल रिलीज होगा. यानि फिल्म कांतारा चैप्टर 1 में ऋषभ शेट्टी अपने किरदार की पिछली कहानियों के बारे में बताएंगे और साथ ही फिल्म में यह देखने को मिलेगा कि उनके पिता जो जंगल में पूजा करने गए थे, वो कैसे गायब हुए और कैसे उन्हें एक शक्ति ने अपनी जद में ले लिया था. साथ ही फिल्म यह खुलासा होगा कि कैसे एक पिता अपने बच्चे को बचाने के लिए उसके शरीर में प्रवेश कर बुरे लोगों का सर्वनाश करता है. फिल्म कांतारा चैप्टर 1 आगामी 2 अक्टूबर को दशहरा के मौके पर रिलीज होगी.