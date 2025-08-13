हैदराबाद: बॉलीवुड सुपरस्टार ऋतिक रोशन की साउथ सुपरस्टार जूनियर एनटीआर के साथ आने वाली फिल्म 'वॉर 2' बॉक्स ऑफिस पर रजनीकांत की 'कूली' से टकरा रही है. इस धमाकेदार बॉक्स ऑफिस क्लैश से पहले, ऋतिक रोशन ने सुपरस्टार रजनीकांत के लिए बधाई संदेश लिखा है. रजनीकांत के इंडस्ट्री में 50 साल पूरे होने का जश्न मनाते हुए ऋतिक ने रजनीकांत को अपना पहला गुरु बताया है.

बॉलीवुड अभिनेता ऋतिक रोशन ने सुपरस्टार रजनीकांत को फिल्म इंडस्ट्री में 50 साल पूरे करने पर बधाई दी. उन्होंने एक भावुक नोट लिखा और यह उनकी फिल्मों के टकराव से एक दिन पहले आया है.

'वॉर 2' और 'कूली' के क्लैश से एक दिन पहले यानी 13 अगस्त को ऋतिक रोशन ने अपने ऑफिशियल एक्स (पूर्व में ट्विटर) हैंडल पर रजनीकांत के लिए एक पोस्ट साझा किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है, 'एक अभिनेता के रूप में मैंने अपने पहले कदम आपके साथ रखे. आप मेरे पहले शिक्षकों में से एक थे, रजनीकांत सर और आज भी मेरे लिए प्रेरणा और आदर्श बने हुए हैं. पर्दे पर जादू के 50 साल पूरे होने पर बधाई.'

'भगवान दादा' में एक साथ दिखे थे रजनीकांत-ऋतिक

ऋतिक रोशन ने 1986 में रजनीकांत की फिल्म 'भगवान दादा' में एक बाल कलाकार के रूप में अभिनय किया था. इस फिल्म में ऋतिक के पिता राकेश रोशन भी थे, जिन्होंने इसका निर्माण भी किया था.

भगवान दादा से ऋतिक ने बाल कलाकार के रूप में फ़िल्मी दुनिया में कदम रखा. इस फिल्म में युवा ऋतिक ने दीपिका चिखलिया और रजनीकांत के किरदारों के बेटे गोविंदा की एक छोटी भूमिका निभाई थी. उनकी यह भूमिका यादगार रही. हालांकि, वह कुछ ही सीन में दिखाई दिए, लेकिन उनके अभिनय ने ध्यान खींचा था.

उस समय ऋतिक मात्र 12 साल के थे. उन्होंने राकेश, श्रीदेवी, टीना मुनीम, परेश रावल और अन्य सहित उस समय के कुछ सबसे बड़े सितारों के साथ स्क्रीन साझा की, जिससे दर्शकों को उनकी झलक मिली थी.