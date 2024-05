ETV Bharat / entertainment

WATCH : ऋतिक-सबा संग डिनर डेट पर पत्नी संग दिखे फरहान अख्तर, फैंस को याद आई 'जिंदगी ना मिलेगी दोबारा' - Hrithik Roshan and Saba Azad

By ETV Bharat Hindi Team Published : May 11, 2024, 9:43 AM IST | Updated : May 11, 2024, 9:52 AM IST

ऋतिक-सबा ( Hrithik Roshan - Instagram )

मुंबई : बॉलीवुड स्टार ऋतिक रोशन अपनी गर्लफ्रेंड सबा आजाद संग डेट नाइट पर स्पॉट हुए. इस बार नजारा कुछ और था, क्योंकि बीती रात ऋतिक-सबा अकेले नहीं, बल्कि बॉलीवुड के स्टार कपल फरहान अख्तर और शिबानी दांडेकर उनके साथ में थे. जैसे ही दोनों ही स्टार रेस्टोरेंट से बाहर निकले पैपाराजी के कैमरों ने उन्हें घेर लिया और जमकर तस्वीरें निकाली. वहीं, दोनों स्टार कपल ने भी कैमरे के सामने जमकर पोज दिए. सोशल मीडिया पर आए वीडियो में आप देख सकते हैं कि दोनों ही स्टार कैजुअल लुक में कपल गोल सेट कर रहे थे. ऋतिक रोशन ने व्हाइट टी-शर्ट, जिसके ऊपर एक्टर ने ब्लू डेनिम जैकेट पहनी हुई थी और इसे ग्रे कार्गो पैंट संग मैच किया हुआ था. सबा आजाद ऑल ब्लैक लुक में दिखीं. फरहान अख्तर को डैपर लुक में देखा गया है, एक्टर और फिल्मेकर ने ब्लैक टी-शर्ट पर ब्लैक जींस पहनी थी, वहीं, शिबानी को यहां गॉर्जियस लुक में देखा गया था. शिबानी ने ब्लैक पैंट और टॉप पर क्रॉप ब्लू डेनिम जैकेट पहनी हुई थी. बता दें, साल 2011 में आई फिल्म जिंदगी ना मिलेगी दोबारा से ऋतिक रोशन और फरहान अख्तर की खास दोस्ती है. वहीं, इस फिल्म में दोनों ही स्टार्स को दोस्ती की मिसाल देते हुए देखा गया था. अब फरहान अख्तर ने एलान कर दिया है कि वह जी ले जरा को डायरेक्ट करने जा रहे हैं. इसमें प्रियंका चोपड़ा, आलिया भट्ट, कैटरीना कैफ लीड रोल में नजर आने वाली हैं.



